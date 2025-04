Samsung TV Plus: So lässt sich die App deaktivieren

Auf Samsung-Fernsehern ist die App „TV Plus“ vorinstalliert. Dort habt ihr Zugriff auf zahlreiche TV-Sender und Streaming-Inhalte. Viele Nutzer empfinden den Dienst jedoch als störend oder haben kein Interesse daran. Daher stellt sich die Frage, ob und wie sich „Samsung TV Plus“ deaktivieren oder löschen lässt.

Der Dienst ist kostenlos. In der TV-Plus-App werden teilweise Werbungen oder Trailer ausgespielt, die man nicht sehen möchte. Ihr könnt die TV-Plus-App ausblenden, wenn ihr sie nicht im „Smart Hub“ sehen wollt.

Samsung TV Plus deaktivieren und ausblenden

Eine einfache Option, um Samsung TV Plus zu deaktivieren, ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Lange Zeit ließ sich der Dienst komplett im Service-Menü ausschalten, allerdings hat Samsung diese Option abgeschafft. Ihr müsst also einen Umweg nehmen, wenn ihr Samsung TV Plus deaktivieren wollt. Hier zeigen wir euch den klassischen Weg, bei dem ihr die Senderliste bereinigt:

Drückt auf der Fernbedienung auf die Taste für die Senderliste („CH“). Wählt im Menü „Samsung TV Plus“ aus. Scrollt ganz nach unten und wählt „Sender bearbeiten“. Jetzt seid ihr in der Senderliste von Samsung TV Plus. Steuert den rechten Bereich an und wählt „Alle wählen“. Die Samsung-TV-Plus-Sender werden markiert. Drückt darunter auf „Entfernen“. Bestätigt die Abfrage mit „Entfernen“. Danach wählt ihr „Speichern und beenden“.

Ihr erreicht die Senderliste auch, wenn ihr zunächst die „Home“-Taste auf der Fernbedienung drückt und dann „Samsung TV Plus“ auswählt.

Samsung TV plus direkt deaktivieren

Bei neueren Samsung-TV-Modellen könnt ihr die App direkt deaktivieren:

Drückt auf der Fernbedienung die Home-Taste. Navigiert zu Samsung TV Plus-App, aber öffnet sie nicht. Drückt die OK-Taste so lange, bis sich ein Menü öffnet Wählt dann "Entfernen" und anschließend "Deaktivieren" aus.

Kann man Samsung TV Plus aus dem Smart Hub entfernen?

Steuert ihr nach dem Deaktivieren das „Smart Hub“ des Samsung-Fernsehers an, ist der Eintrag für den Streaming-Dienst nicht mehr auffindbar, sondern erfolgreich ausgeblendet. Es gibt keinen einfachen Weg, um die TV-Plus-App vollständig zu löschen. Das klappt nur, indem man tiefer in das System eingreift, damit aber möglicherweise Fehler verursachen kann und einen Garantieverlust riskiert.

Falls ihr die App nur aus dem Smart-Hub ausblenden wollt oder die Deaktivierungsoption an eurem TV nicht verfügbar ist, könnt ihr so vorgehen:

Drückt die Home-Taste auf eurer Fernbedienung. Navigiert zur Samsung TV Plus-App. Drückt die Abwärtstaste und wählt "Entfernen" aus.

So ist die App zwar noch in eurer Senderliste, aber nicht mehr im Smart-Hub sichtbar.

„TV Plus“ ist eine von mehreren Stellen, an denen man Werbung am Samsung-Fernseher angezeigt bekommt. In einem weiteren Ratgeber erklären wir euch, wie ihr diese Werbung am Samsung-Smart-TV ausschaltet.