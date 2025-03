Signal: Lesebestätigung ausschalten - Anleitung und Tipps

Bei Signal zeigen Haken an, ob eine Nachricht gelesen wurde. Diese Funktion, die in vielen Messengern standardmäßig vorhanden. Wenn ihr nicht möchtet, dass andere sehen, ob ihr ihre Nachrichten gelesen habt, könnt ihr die Lesebestätigung in den Einstellungen deaktivieren.

Genauso wie bei anderen Messengern seht ihr nach dem Ausschalten aber auch nicht mehr, ob eure Chatpartner eure Nachricht gelesen haben oder nicht.

Was bedeuten die Haken in Signal?

Bei Signal gibt es drei Formen von Häkchen. Diese geben den Sendestatus einer Nachricht an. Daran könnt ihr also ablesen, ob eine Nachricht schon verschickt oder gelesen wurde:

Diese Zeichen geben den Sendestatus einer Signal-Nachricht an (© Signal für Android / GIGA)

Ein grauer Haken mit weißem Hintergrund : Die Nachricht wurde gesendet.

: Die Nachricht wurde gesendet. Zwei graue Haken mit weißem Hintergrund : Die Nachricht ist beim Empfänger angekommen.

: Die Nachricht ist beim Empfänger angekommen. Zwei weiße Haken mit grauem Hintergrund: Die Nachricht wurde gelesen.

Seht ihr bei der Nachricht nur einen gepunkteten Kreis, wurde die Mitteilung zwar abgeschickt, hat euer Smartphone aber noch nicht verlassen. Verschwindet das Symbol nicht, checkt die Internetverbindung an eurem Smartphone. Daneben kann es aber auch sein, dass Signal down ist und Nachrichten vorübergehend nicht verschickt werden können. Eine weitere Möglichkeit, besteht darin, dass der Chatpartner den Flugmodus aktiviert hat und keine Nachrichten empfangen kann.

Neben den Haken kann auch noch ein gepunktetes Kreis-Symbol mit einem rotierenden Strich neben Nachrichten auftauchen. Dabei handelt es sich um die „verschwindenden Nachrichten“, die nach einer voreingestellten Zeit nach dem Lesen automatisch aus dem Chat gelöscht werden.

Signal: Lesebestätigung deaktivieren

Wollt ihr euch bei der Nutzung des Messengers weniger unter Druck setzen lassen, könnt ihr die Lesebestätigung so ausschalten:

Öffnet die Signal-App. Steuert die Einstellungen über das Profilbild-Symbol an. Wechselt in den Abschnitt „Datenschutz“. Hier findet ihr die Option für die Lesebestätigungen.

Sobald die Funktion deaktiviert ist, werden keine Lesebestätigungen mehr gesendet oder empfangen. Weder ihr noch eure Chatpartner könnt sehen, ob eine Nachricht gelesen wurde.

