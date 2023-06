Sky bietet mit „Sky Extra“ ein Treueprogramm für seine Kunden. Neben verschiedenen Vorteilen kann man im „Extra“-Bereich auch regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen. Wo sieht man die Gewinnspiele und gibt es irgendwo eine Übersicht der bisherigen Gewinner?

Die Vorteile von „Sky Extra“ gibt es für alle Kunden des Pay-TV-Anbieters. Wer ein WOW-Streaming-Abo hat, bekommt hingegen keinen Zugriff. Um die Vorteile zu nutzen, muss man sich mit seiner E-Mail oder Kundenummer und dem Passwort anmelden.

Sky Extra: Aktuelle Gewinnspiele sehen

Eine Übersicht der aktuellen Sky-Extra-Gewinnspiele findet man im Bereich „Deine Highlights“ auf der „Extra“-Seite.

Über die Option „Jetzt mitmachen“ meldet man sich für das jeweilige Gewinnspiel an. Die Teilnahme an den Gewinnspielen kostet nichts. Dort kann man zum Beispiel Tickets für verschiedene Sportveranstaltungen wie Fußball- oder Tennis-Spiele in Wimbledon gewinnen. Zudem gibt es Chancen auf verschiedene Fan-Artikel aus dem Fußball-Bereich wie offizielle Bundesliga-Bälle oder Trikots der Bundesligisten. Auch Kino-Gutscheine oder Technikgeräte werden immer wieder verlost.

Sky Extra: Wo sieht man die Gewinner & wie erfährt man, ob man gewonnen hat?

Die Gewinner werden von Sky ausgelost. Man wird per E-Mail darüber informiert und erhält eine Mitteilung, über die man seinen Gewinn in Anspruch nehmen kann. Reagiert man nicht innerhalb der angegebenen Frist, verfällt der Gewinn und geht an einen anderen Nutzer. Bei Problemen gibt es in der Gewinnbenachrichtigung eine Nummer zum Sky-Support, an die man sich wenden sollte.

Eine allgemeine Übersicht über alle bisherigen Gewinner bei den „Sky Extra“-Gewinnspielen gibt es nicht. Entsprechende Nutzerwünsche wurden vom Support-Team zwar registriert, aber nicht umgesetzt. Im offiziellen Forum des Pay-TV-Anbieters findet man aber verschiedene Nutzer, die von ihren erfolgreichen Gewinnspielteilnahmen berichten.

