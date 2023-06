Wenn euer Sky-Receiver euch die Fehlermeldung „Sendersuchlauf fehlgeschlagen. Keine Sender gefunden. [11180]“ anzeigt, kann das verschiedene Ursachen haben. Welche möglichen Problemlösungen es beim Sky Fehler 11180 gibt, erfahrt ihr hier.

Es gibt mehrere mögliche Ursachen für den Fehler. Arbeitet die folgenden Schritte nacheinander ab, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.

Kabelverbindung überprüfen

Überprüft zu allererst, ob alle Kabel korrekt am Sky-Receiver und der jeweiligen Buchse angeschlossen sind.

Satellit

Wenn ihr Sky über Satellit empfangt muss das Antennenkabel im Receiver am Anschluss „SAT IN 1“ stecken. Nur wenn ihr eine Satellitenanlage mit 2 Anschlüssen besitzt, sollte das zweite Kabel auch an „SAT IN 2“ angeschlossen sein.

Darüber hinaus kann bei schlechtem Wetter, einer Fehlausrichtung der Satellitenschüssel oder durch störende Objekte in der Sichtlinie (Bäume, Gerüste etc.) der Empfang gestört werden und dadurch der Fehler 11180 angezeigt werden.

Kabel

Wenn ihr Sky per Kabelanschluss empfangt, muss das Antennenkabel korrekt am „CABLE IN“ des Receivers sowie am korrekten Ausgang der Kabeldose angeschlossen sein. Darüber hinaus kann ein T-Stück die Signalstärke schwächen und so zum Fehler 11180 führen.

Smartcard überprüfen

Wenn der Receiver die Smartcard von Sky nicht korrekt lesen kann, kann die Fehlermeldung 11180 angezeigt werden. Je nach Receiver-Modell steckt die Smartcard für gewöhnlich an der Rückseite unter der Festplatte oder an der Seite neben der Festplatte.

Entfernt die Karte und steckt sie danach wieder mit dem Chip nach unten und dem Sky-Logo oben in den Receiver.

Auch veraltete Software kann zur Fehlermeldung 11180 führen. Um manuell nach einem Update zu suchen, müsst ihr den Reset-Schalter an der Rückseite des Receivers für 5 Sekunden gedrückt halten.

Daraufhin sollte das Gerät neustarten und euch das sogenannte Bootloader-Menü anzeigen. Hier solltet ihr auch direkt sehen, ob eine Software-Aktualisierung verfügbar ist. Falls ja, wählt nun „Software aktualisieren“ aus und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In seltenen Fällen kann es auch helfen, den Receiver komplett auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr hier:

Service kontaktieren

Wenn ihr alle Schritte befolgt habt, euch aber weiterhin die Fehlermeldung angezeigt wird, solltet ihr den Service von Sky kontaktieren. Alle Möglichkeiten dazu, erfahrt ihr hier:

