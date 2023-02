In Spotify konnte man bislang schnell Songs zu euren Lieblingsliedern hinzufügen, indem man das Herz-Symbol beim jeweiligen Titel gedrückt hat. Das Herz-Symbol verschwindet jedoch. Lieblingslieder lassen sich danach weiterhin markieren, allerdings funktioniert das etwas anders.

Spotify Facts

Spotify gibt an, dass sich Favoriten durch die Änderung noch einfacher in einer Liste sammeln lassen. Durch den Wegfall des Herz-Buttons soll man Zeit sparen und Lieblings-Songs gemeinsam mit Wiedergabelisten in einem Rutsch verwalten können.

Spotify: Lieblingssongs markieren

Beim Musik-Streaming-Dienst werden ab sofort die Funktion für Lieblingssongs und „Zur Wiedergabeliste hinzufügen“ vereint. So markiert man Lieblingssongs bei Spotify ohne Herz-Button:

Im jeweiligen Titel gibt es einen Plus-Button. Das „+“-Zeichen hat gleich mehrere Funktionen. Einmal gedrückt, wird das Lied gespeichert und zur eigenen Spotify-Bibliothek hinzugefügt. Das Plus-Symbol ändert sich zu einem grünen Haken. Drückt man noch einmal darauf, kann man auswählen, wie das Lied in der Bibliothek gesichert werden soll. So kann man es zu seinen Lieblingsliedern („Geliebte Lieder“) oder einer gewünschten Playlist hinzufügen.

Die Änderung wirkt sich nicht für auf Lieder, sondern auch Podcast-Episoden und Alben aus. Ihr könnt also jeden Inhalt bei Spotify ab sofort über das „Plus“-Symbol verwalten.

Spotify: Plus- ersetzt Herz-Button

Ist das Herz-Symbol verschwunden, handelt es sich also nicht um einen Fehler bei Spotify. Stattdessen versteckt sich die Funktion für Lieblingssongs ab sofort hinter dem „Plus“-Symbol, über den ihr Titel auch sofort zu einer oder mehreren Wiedergabelisten hinzufügen könnt. Die Änderung ist ab Ende Februar 2023 in der Spotify-App für Android-Smartphones und iOS verfügbar und soll in den kommenden Wochen für alle Nutzer freigeschaltet werden.

