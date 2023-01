Kaum sind die „Wrapped“-Übersichten für 2022 in der Schublade gelandet, präsentiert Spotify das nächste Feature im Musik-Streaming-Dienst. Dabei wird das Jahr 2023 zunächst übersprungen und ihr könnt mit „Playlist in a bottle“ eine Playlist für den Start des Jahres 2024 anlegen.

Die musikalische Zeitkapsel im „Playlist in a bottle“-Feature findet ihr entweder direkt auf dem Startbildschirm der Spotify-App auf Android und iOS oder über diesen Link.

In der Desktop-Version und im Browser gibt es die Funktion nicht. Dort werdet ihr nur auf die App-Variante verwiesen und bekommt einen QR-Code präsentiert, den ihr einscannen könnt, um direkt „Playlist in a bottle“ auf dem Handy zu öffnen.

Spotify: Wo findet man die „Playlist in a bottle“?

Das Feature ist eine kleine Spielerei, die euch heute die Zeit vertreiben und Anfang 2024 den Beginn dieses Jahres noch einmal in Erinnerung holen soll. So funktioniert es:

Öffnet die Spotify-App und tippt auf den „Playlist in a bottle“-Banner oder folgt diesem Link auf dem Smartphone. Danach folgt eine kleine Animation. Drückt auf „Los geht’s“. Anschließend wählt ihr ein digitales Objekt aus, in das die Musik-Zeitkapsel platziert werden soll. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Flasche, ein Kaugummiautomat oder eine Jeans-Tasche. Jetzt wählt ihr 3 Songs für die Playlist 2024 aus. Dafür werden euch Fragen gestellt, zum Beispiel nach einem Lied, das in diesem Jahr ein Klassiker wird, zu dem ihr dieses Jahr jemanden küssen werdet oder das euch an jemanden erinnern wird. Habt ihr drei Lieder auf die Playlist gepackt, könnt ihr die Auswahl noch einmal ansehen und ändern oder bestätigen. Zum Schluss wird die Playlist „eingeschlossen“. Danach seid ihr für dieses Jahr fertig.

Spotify: Playlist in a bottle für 2024 erstellen

Die Flaschenpost im Musikformat wird dann Anfang 2024 ausgepackt und soll euch an den Start 2023 erinnern. Ihr habt noch bis zum 31. Januar 2023 Zeit für eure Auswahl. Hier könnt ihr loslegen. Die Funktion könnt ihr auch über andere Apps teilen, um Freunde darauf hinzuweisen. Es können sowohl Premium-Abonnenten als auch Spotify-Nutzer in der Free-Variante auf die „Playlist in a bottle“ zugreifen.

