In Star Wars Jedi: Survivor stehen euch zwischen den Meditationspunkten nur eine gewisse Anzahl an Stims zur Verfügung. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Stim-Behälter, damit sich eure Menge an Stims erhöht.

Star Wars Jedi: Survivor Facts

Alle Stim-Behälter in Star Wars Jedi: Survivor

Ihr startet das Spiel mit insgesamt 2 Stims. Wenn ihr jedoch Truhen mit Stim-Behältern findet, erhöht sich eure Anzahl an Stims, die BD-1 tragen und euch übergeben kann. Wenn all eure Stims aufgebraucht sind, müsst ihr an Meditationspunkten meditieren, um sie wieder aufzufüllen. Denkt dabei aber nur daran, dass hierdurch alle Gegner wieder respawnen.

Wichtiger Hinweis: Wir haben bisher 7 Stim-Behälter gefunden, sodass eure Anzahl auf 9 Stims zeigt. Der Guide befindet sich noch aber noch im Aufbau. Wenn wir weitere Stims finden, fügen wir sie hinzu.

Ihr solltet zudem in den Fähigkeitsbaum Überleben investieren und euch folgende Fertigkeiten holen:

Verbesserte Stim-Formel

Perfektionierte Stim-Formel

Hierdurch die beiden Fähigkeiten erhaltet ihr pro Stim mehr Leben.

Alle Stims auf Coruscant

Im Bereich Unterstadt-Fleischfabrik (Gebiet: Unterstadt-Industrie) befindet sich der erste Stim-Behälter, in der Nähe liegt auch ein Meditationspunkt. Passt aber auf, denn die Truhe wird von einem etwas stärkeren Gegner bewacht.

Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Coruscant in Unterstadt-Fleischfabrik Abonniere uns

auf YouTube

Alle Stims auf Koboh

Auf Koboh im Bereich Aussenposten (Rambler’s Reach) könnt ihr im Shop von Doma einen Stim-Behälter finden. Hierfür müsst ihr allerdings in Domas Shop mit Priorit-Klumpen den mysteriösen Code kaufen. Danach müsst ihr nur noch die Tür auf eurer linken Seite hacken, dahinter befindet sich die Truhe. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Koboh im Aussenposten Abonniere uns

auf YouTube

Der nächste Stim-Behälter befindet sich auf Koboh im Bereich Basaltgraben (Basaltwald). Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Koboh in Basaltgraben Abonniere uns

auf YouTube

Der dritte Stim-Behälter auf Koboh befindet sich im Bereich klebriges Moor. Wichtig: Ihr müsst die Machtfähigkeit Heben besitzen, um die Stim-Truhe zu erreichen. Außerdem wird der Stim-Behälter von einem legendären Gegner bewacht. Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Koboh im klebrigen Moor Abonniere uns

auf YouTube

Den vierten Stim-Behälter auf Koboh findet ihr im Bereich Observatoriumsunterbau (Bergobservatorium). Ihr gelangt während der Hauptstory automatisch in dieses Gebiet. Wir zeigen euch den genauen Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Koboh im Observatoriumsunterbau Abonniere uns

auf YouTube

Alle Stims auf Jedha

Während der Hauptmission Reise zu Ceres Basis kommt ihr mit Merrin automatisch an der Stim-Truhe vorbei. Sie befindet sich im Gebiet Geschützter Hohlraum (Narkis-Wüste). Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Jedha im geschuetzten Hohlraum Abonniere uns

auf YouTube

Alle Stims auf Zerstörter Mond

Auf dem zerstörten Mond findet ihr im Montagebreich (Verlassene Giesserei) den nächsten Stim-Behälter. Um das Gebiet zu durchqueren, müsst ihr eine Jump’n’Run-Sektion absolvieren. Nachdem ihr zwischen Seilen herunterrutscht, die an gewissen Stellen elektrisiert sind, kommen mehrere Wandläufe auf euch zu. Nach den Wallruns schwingt ihr auf das nächste Seil nach oben, hier müsst ihr euch aber auf die Plattform fallen lassen. In diesem Bereich findet ihr den Stim-Behälter. Wir zeigen euch den genauen Fundort und die Vorgehensweise im folgenden Video:

Star Wars Jedi Survivor: Stim-Behälter auf Zerstörter Mond im Montagebereich Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.