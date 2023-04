Viele Spieler freuen sich auf Star Wars Jedi: Survivor und fragen sich dabei, wie es eigentlich mit der Spielzeit aussieht. Im Folgenden verraten wir euch die Spieldauer und den Umfang von Star Wars Jedi: Survivor, natürlich spoilerfrei.

Star Wars Jedi: Survivor Facts

Spieldauer von Star Wars Jedi: Survivor

Die Galaxis in Star Wars Jedi: Survivor ist voller Geschichten, Geheimnisse und Schätze. Je nach Spielstil und eurem ausgewählten Schwierigkeitsgrad kann die Spieldauer jedoch variieren.

Wenn ihr euch ausschließlich auf die Hauptmissionen konzentriert, könnt ihr mit einer Spielzeit von circa 20 bis 22 Stunden rechnen. Wenn ihr nicht an allen Nebenaktivitäten teilnehmen wollt und nur die für euch interessanten Nebenmissionen abschließen möchtet, liegt die Spieldauert bei circa 23 bis 30 Stunden. Nebenmissionen heißen innerhalb des Spiels übrigens „Gerüchte“.

Falls ihr jedoch die 100% erreichen wollt, liegt die Spielzeit bei circa 50 Stunden oder mehr. Da ihr im Verlauf des Spiels nach und nach neue Fähigkeiten freischaltet, seid ihr beim ersten Besuch eines Planeten nicht in der Lage alle Nebenaktivitäten dort auf Anhieb zu absolvieren. Star Wars Jedi: Survivor hält sich also wie im Vorgänger an den bekannten und beliebten Metroidvania-Stil.

Je nach Spielstil und Schwierigkeitsgrad variiert eure Spielzeit. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Falls ihr euch aus den Nebenmisisonen nichts macht und Cals Abenteuer von vorne beginnen wollt, könnt ihr den Modus „Neues Reise Plus“ starten. Hierbei nehmt ihr alles in den neuen Durchlauf mit, was ihr im ersten Spielverlauf freigeschalten habt. Zudem werden drei neue Boni und Lichtschwertfarben für euch freigeschaltet.

Außerdem gibt es neben den Hauptmissionen viele Nebenaktivitäten wie das Minigame „Holotaktik“ und weitere Nebenmissionen. Hinzu kommt noch, dass ihr auf jedem Planeten eine große Anzahl an Sammelobjekten in unterschiedlichster Form finden könnt, mit denen ihr kosmetische Items oder Boni im Spiel freischaltet.