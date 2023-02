Ihr möchtet ein Steam-Game kaufen, habt jedoch keine Kreditkarte? Glücklicherweise könnt ihr bei Steam PayPal für den Kauf von Guthaben und Spielen nutzen.

Im Steam-Account kann man zwar Zahlungsinformationen hinterlegen, hier hat man aber nur die Möglichkeit, eine Kreditkarte zu speichern. Den PayPal-Account kann man hier hingegen nicht mit dem Steam-Konto verknüpfen. Dennoch lässt sich die Bezahlmethode auf der Games-Plattform nutzen. Man muss dafür aber einen kleinen Umweg nehmen.

Bei Steam mit PayPal bezahlen

Auch wenn man PayPal nicht im Steam-Konto speichern kann, lässt sich der Bezahldienst für Einkäufe nutzen. Legt dafür einfach ein beliebiges Spiel in den Warenkorb und führt die Bestellung durch. Bei den Bezahloptionen könnt ihr im Drop-Down-Menü den Eintrag „PayPal“ auswählen. Loggt euch danach mit euren gewohnten Zahlungsdaten ein und führt die Zahlung durch. Danach wird das gewünschte Spiel zu eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt. Setzt den entsprechenden Haken im Bezahlfenster, damit das PayPal-Konto für zukünftige Käufe bei Steam gespeichert wird.

Steam-Guthaben mit PayPal aufladen

Ihr könnt auch euer Steam-Guthaben mit einer PayPal-Zahlung aufladen. Ruft dafür über das Menü die „Accountdetails“ auf. Im „Shop- & Einkaufsverlauf“ wählt ihr die Option „Steam-Guthaben aufladen“. Danach tippt ihr noch auf die Zeile mit dem gewünschten Aufladebetrag und könnt anschließend Steam als Bezahlmethode auswählen.

Möchtet ihr euer Spiele-Portemonnaie mit dem Bezahldienst füllen, muss euer PayPal-Account mit einer Kreditkarte oder einem Bankkonto verbunden sein. Alternativ muss sich auf dem PayPal-Account genug Geld für die jeweilige Zahlung befinden. Ist dies nicht der Fall, solltet ihr zunächst einen entsprechenden Betrag von eurem Bankkonto auf PayPal übertragen.

Hinweis: Lange Zeit konnte man Steam-Guthaben auch Lange Zeit konnte man Steam-Guthaben auch im PayPal-Guthaben-Shop kaufen. Das ist aber inzwischen nicht mehr möglich. Der Games-Client ist nicht mehr in der Liste der teilnehmenden Anbieter verfügbar.

Für Steam PayPal nutzen – ist das sicher?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine PayPal-Nutzung sicherer ist als eine Zahlung per Kreditkarte. Schließlich überweist der Bezahldienst das Geld an Steam, ohne die Daten eurer Kreditkarten weiterzugeben. Achtet darauf, dass die URLs für PayPal und Steam mit „https“ beginnen. Dann besteht eine sichere Verbindung. Zudem sollte sich rechts unten im Browserfenster ein Schloss-Icon befinden. Generell solltet ihr darauf achten, dass euer PayPal-Konto per Zwei-Faktor-Anmeldung gesichert ist.

PayPal geht nicht bei Steam?

Manchmal fehlt die Option, mit PayPal bei Steam zu bezahlen. Der PayPal-Account lässt sich nicht in den Zahlungseinstellungen speichern, sondern kann nur im Bezahlprozess ausgewählt werden. Falls ihr mit PayPal gar nicht bezahlen könnt, löscht zunächst eine verknüpfte Kreditkarte in euren Steam-Einstellungen. Führt den Kauf dann durch. Die PayPal-Option sollte dann erscheinen.

Manchmal hilft es auch, den Kauf in einem Browser oder in der Smartphone-App anstatt im Client durchzuführen. Falls ihr PayPal also auf einem Gerät nicht auswählen könnt, loggt euch woanders mit euren Steam-Daten ein. Sollte das auch nicht funktionieren, überprüft, ob es allgemeine Probleme mit eurem PayPal-Konto gibt, weil zum Beispiel ein Minusbetrag offen ist.

