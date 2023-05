Auch in Story of Seasons: A Wonderful Life könnt ihr euch wieder einen Partner fürs Leben suchen. Wer das sein wird, ist jetzt schon bekannt und darum zeigen wir euch in diesem Artikel, welche Junggesellinnen und Junggesellen ihr dieses Mal für euch gewinnen könnt.

Story of Seasons: A Wonderful Life Facts

Partnerwahl in Story of Seasons: A Wonderful Life

Wen ihr für euch gewinnt, hat dieses mal nicht nur Auswirkungen darauf, wer mit euch euer Leben teilt. Auch das Aussehen eures Kindes und andere Spielereignisse hängen von eurer Partnerwahl ab. Die ist dieses Mal übrigens nicht von eurem Geschlecht abhängig. Wenn ihr euch überhaupt für eines entscheidet und nicht die Non-Binary-Option nutzt.

Ihr könnt euch zwischen diesen 8 Bachelors und Bachelorettes entscheiden:

Rock

Matthew

Gustafa

Gordy

Cecilia

Lumina

Nami

Molly

Im Folgenden stellen wir euch die Kandidaten einzeln vor.

Rock

Der lebensfrohe Rock lebt noch bei seinen Eltern. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Rock mag noch bei seinen Eltern leben und finanziell nicht gut aufgestellt sein, aber das macht der lebensfrohe Mensch durch Selbstbewusstsein wieder wett. Er sieht jeden Tag als neue Gelegenheit, zu feiern und das Leben zu genießen.

Matthew

Matthew mag schüchtern wirken, aber er hat einiges zu sagen. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Matthew ist ein Mann weniger Worte. Dafür könnt ihr euch aber sicher sein, dass er zu dem steht, was er sagt. Und wenn ihr seine schüchterne Schale erst einmal knackt, kommt ein sehr liebenswerter, offener Kerl zum Vorschein.

Gustafa

Gustafa ist ein Künstler und Freigeist. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Dieser Barde liebt Musik, Natur und die kleinen Dinge im Leben. Als Reisender hat er außerdem einiges von der Welt gesehen.

Gordy

Gordy drückt sich vor allem durch seine Kunst aus. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Er mag wie ein Sportler aussehen, doch in Gordy steckt ein echter Künstler. Seine Metall-Statuen nutzt er auch lieber als Worte, um sich und seine vielen Gedanken auszudrücken.

Cecilia

Cecilia ist euer perfektes Gegenstück. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Cecilia liebt Blumen und Pflanzen aller Art. Diese Freude an der Natur lebt sie bereits als Vestas Farm-Helferin aus.

Lumina

Lumina bleibt gerne für sich. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Diese ruhige Pianistin braucht vielleicht ein wenig Zeit, aber je mehr sie euch vertraut, umso mehr wird sie euch ihre gefestigte Persönlichkeit offenbaren.

Nami

Nami ist tough, aber nicht unnahbar. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Die Reisende Nami mag zurückgezogen, distanziert, mysteriös und manchmal etwas zu direkt wirken, aber sie ist trotz allem ein beliebter Gast im Gasthaus. Wer weiß, was sich hinter ihrer geheimnisvollen Fassade verbirgt?

Molly

Molly ist Stadtmensch durch und durch. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Die Café-Mitarbeiterin Molly lässt sich nicht so leicht unterkriegen und verliert ihren positiven Blick auf die Welt auch dann nicht, wenn es anders kommt, als sie erwartet hat.