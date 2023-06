In Kapitel 11-1 der World Tour von Street Fighter 6 sollt ihr während der Hauptmission „Metro City vertreten“ Thrasher finden und mit ihm reden. Seine Position wird jedoch nicht auf der Karte markiert. An dieser Stelle zeigen wir euch daher den genauen Fundort von Thrasher.

Finde Thrasher und rede mit ihm

Um als Verteter von Metro City am Turnier in den Tieflanden von Nayshall teilzunehmen, sollt ihr während Kapitel 11-1 „Metro City vertreten“ mit Mad-Gear-Anführer Thrasher sprechen. Dieser soll sich in Metro City befinden.

Das Schwierige an dieser Mission ist, dass der Standort von Thrasher nicht auf der Karte markiert wird, wie es sonst der Fall bei Hauptmissionen ist. Wir mussten hier auch eine Weile suchen, bis wir ihn schließlich finden konnten.

Thrasher-Standort in Kapitel 11-1 (Metro City vertreten)

Bevor ihr Thrasher finden könnt, müsst ihr zunächst die Tageszeit in Metro City verändern. Begebt euch dafür zu eurer Unterkunft nahe dem Beat Square und lasst die Zeit bis zur Nacht vergehen.

Lauft anschließend die Straße Richtung Süden entlang und nehmt die erste Abzweigung nach rechts. Lauft unter der Brücke hindurch und ihr werdet auf der rechten Seite eine Leiter erblicken. Elissa von der Mad-Gear-Gang steht direkt daneben.

Von der Unterkunft aus findet ihr die Leiter zum Dach an der markierten Stelle auf der Karte (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Leiter führt hinauf bis auf das Dach des Gebäudes. Folgt dem Weg rechts bis ans Ende und ihr kommt direkt auf Thrasher zu.

Thrasher steht am Ende des Dachs und ist nicht zu verfehlen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um die Mission abzuschließen, müsst ihr einfach nur mit Thrasher Damnd sprechen. Anschließend gilt die Quest als beendet und es geht direkt weiter mit der nächsten Hauptmission. Hier wird euch das Missionsziel auch wieder auf der Karte markiert, so dass ihr keine Probleme haben solltet.