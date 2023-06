Nach dem Ende der Hauptgeschichte der World Tour von Street Fighter 6 bleibt in Kapitel 15-2 immer noch die Hauptmission „Was es bedeutet, stark zu sein“ offen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung dieser Aufgabe und die Antwort auf die Frage „Was ist Stärke?“.

Was es bedeutet, stark zu sein (Kapitel 15-2)

Nachdem ihr alle Herausforderungen in der Hauptgeschichte der World Tour gemeistert und den Abspann gesehen habt, werdet ihr wieder nach Metro City entlassen. Hier ploppt nun die Hauptmission „Was es bedeutet, stark zu sein“ auf. Doch was genau ist hier zu tun?

Die Missionsbeschreibung ist ebenfalls sehr kryptisch. Sie lautet:

Eine Reise ist zu Ende. Was hast du gewonnen? Was hast du verloren? Was ist aus dir geworden? Es ist Zeit, dich erneut zu fragen: Was bedeutet es stark zu sein?

Bei dieser Hauptquest gibt es ähnlich wie beim Finden von Thrasher keine Missionsmarkierung auf der Karte, an die ihr euch halten könnt. Ihr sollt lediglich eine Antwort auf die Frage finden „Was ist Stärke?“.

Was ist Stärke?

Die Questlösung ist sehr simpel. Ihr müsst einfach nur tagsüber auf dem Beat Square mit dem Infooencer sprechen. Dieser ist euch während der Story mehrmals begegnet und hat euch auch oft Nachrichten über die Messenger-App geschickt.

An dieser Stelle findet ihr den Infooencer (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Infooencer steht am Straßenrand des Beat Squares. Seine genaue Position haben wir euch auf dem folgenden Bild markiert:

Sprecht mit dem Infooencer, um die Mission abzuschließen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Gespräch wird euch der Infooencer fragen, ob ihr nun wisst, was Stärke bedeutet. Ihr könnt hier antworten, was ihr möchtet. Am Ende gilt die Quest in jedem Fall als gelöst und ihr bekommt als Belohnung einen neuen Hintergrund für euer Telefon.

Der Infooencer empfiehlt euch zudem, den Battle Hub zu besuchen. In diesem Spielmodus könnt ihr online gegen andere Spieler antreten. Nach Abschluss der World Tour seid ihr hierfür perfekt vorbereitet.