In Tales of Arise könnt ihr für jeden der 6 Charaktere in eurer Party 15 Titel-Embleme freischalten, die euch mit neuen Fertigkeiten und Skills belohnen. Allerdings haben einige Embleme besondere Freischaltbedingungen, die wir euch an dieser Stelle allesamt auflisten.

Tales of Arise Facts

Alle Titel in Tales of Arise freischalten

Jeder Charakter verfügt über 15 Titel, die ihr in der Fertigkeiten-Matrix über das Spiel hinweg freischalten könnt. Hinzu kommen 3 weitere Titel pro Charakter, wenn ihr bestimmte DLCs freischaltet.

Jeder Titel schaltet euch 5 neue Fertigkeiten frei, wobei die erste Fertigkeit mit der Freischaltung des Titels schon aktiviert wird. Den Rest müsst ihr mit verdienten FP aus Kämpfen kaufen. FP erhaltet ihr zudem über den Abschluss der meisten Nebenquests in Tales of Arise.

Während die meisten Titel ganz automatisch im Verlauf der Story freigeschaltet werden, müsst ihr für andere bestimmte Aktionen ausführen. Unter anderem müsst ihr 400 der insgesamt 450 Fertigkeiten (ohne DLCs) in der Matrix freischalten, um mit „Namen über Namen“ eine der Trophäen und Erfolge von Tales of Arise freizuschalten.

Im Folgenden listen wir euch die Titel und Freischaltbedingungen für jeden Charakter detailliert auf.

Alle Titel von Alphen (Eisenmaske)

Titel Freischaltbedingung Eisenmaske Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Rebellischer Funke Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Flammenschwert Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Gesandter der Befreiung Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Ein neuer Tag, ein neuer Wall Nach dem ersten tieferen Gespräch mit einem Party-Mitglied an einem Lagerfeuer, um die Bindung zu stärken. Flammenhieb Führt 35 Boost-Angriffe mit Alphen aus. Kameraden in Freiheit Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Waffensammler Stellt 10 verschiedene Waffen bei Schmieden oder Händlern an Lagerfeuern her. Unbezwungener Schwertkämpfer Absolviert die Anfängerherausforderung von Alphen im Einzelkampf auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia). Infernale Zunge Bereitet das Kochrezept für Grillhähnchen zu. Das Rezept erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest „Stadterneuerung“. Die Macht eines Herrschers Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Unerbittliches Lodern Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Waffenkenner Stellt die Waffe „Sündenklinge“ für Alphen her. Das Rezept schaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest frei. Bezwinger der Vier Lichter Schließt die Nebenquests „Geistertempel“, „Unzähmbarer Zorn“, „Lebe wohl, Magier“ und „Die Phantomblume von Nevira“ ab. Erleuchtender Bund Vertieft die Bindung zu einem beliebigen Partymitglied auf das Maximum. Erfahrener Samurai DLC-Titel, den ihr über das „Streitende Reiche“-Paket freischalten könnt. Strandheld DLC-Titel, den ihr über das „Strandzeit“-Paket freischalten könnt. Prüder Schuljunge DLC-Titel, den ihr über das „Schulleben“-Paket freischalten könnt.

Alle Titel von Shionne

Titel Freischaltbedingung Weglaufkünstlerin Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Schnellkoch Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Bodenloser Magen Bereitet 8 Kochrezepte am Lagerfeuer zu. Scharfschützin Führt 20 Boost-Angriffe von Shionne bei fliegenden Feinden (z.B. Bienen) aus, so dass diese zu Boden gehen. Könnt ihr der KI-Steuerung überlassen, wenn ihr sie nicht aktiv steuern wollt. Bombe Lasst 50 Bomben-Artes von Shionne mit Schüssen explodieren. Könnt ihr der KI-Steuerung überlassen, wenn ihr sie nicht aktiv steuern wollt. Dornige Frau Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Schick Stellt 4-mal Zubehör beim Metallveredler oder bei Händlern an Lagerfeuern her. Tickende Zeitbombe Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Göttin der Güte Heilt 12 verschiedene NPCs mit Shionnes Kartenaktion. Die letzte Jungfer Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Heilerin Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Eine Heilerin und ihre Patienten“. Fashionista Stellt das Zubehör „Mystikwappen“ her. Das Rezept schaltet ihr frei, nachdem ihr euer erstes Mystikwappen gefunden habt. Ihr könnt es in einigen Truhen in der Spielwelt finden oder ihr schließt die fortgeschrittene Einzelkampfherausforderung von Shionne auf dem Übungsgelände in Viscint ab, um es als Belohnung zu erhalten. Insektenentsorgerin Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Ihr Platz“. Liebeskoch Schließt die Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ ab und rastet anschließend an einem Lagerfeuer. Explosive Schützenkönigin Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Flugschwärme“. Scharlachrote Kriegsmaid DLC-Titel, den ihr über das „Streitende Reiche“-Paket freischalten könnt. Strandkönigin DLC-Titel, den ihr über das „Strandzeit“-Paket freischalten könnt. Neues Mädchen in Klasse DLC-Titel, den ihr über das „Schulleben“-Paket freischalten könnt.

Alle Titel von Rinwell

Titel Freischaltbedingung Dahnäische Magierin Von Beginn an freigeschaltet. Eulenfreundin Erhaltet ihr automatisch nach Beginn der Nebenquest „Der Eulenwald“. Silberschwert Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Magiebrecher Stoppt 6 Arte-Aufladungen von Feinden (Lila Ring) mit Rinwells Boost-Angriff. Gelehrte für Objektforschung Sammelt 15% aller Objekte im Spiel. Dies entspricht 75 der 500 Items, die ihr beispielsweise in Truhen finden könnt. Unbesiegbare Magierin Absolviert die Anfängerherausforderung von Rinwell im Einzelkampf auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia). Rächer in Rente Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Eingespielte Magierin Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Blitzprinzessin Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Meister der Natur“. Gefiederte Freunde Findet und meldet 80% aller Eulen (31 von 38) beim Eulenkönig. Und nach mir die Sintflut Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“. Professorin für Objektforschung Sammelt 50% aller Objekte im Spiel. Dies entspricht 250 der 500 Items, die ihr beispielsweise in Truhen finden könnt. Bibliophil Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Bibliophil“. Naschkatze Bereitet das Kochrezept für Eiscreme zu. Stürmisches Mädchen Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Küstentornados“. Dunkler Krähen-Dämon DLC-Titel, den ihr über das „Streitende Reiche“-Paket freischalten könnt. Ernsthafte Schwimmerin DLC-Titel, den ihr über das „Strandzeit“-Paket freischalten könnt. Lebhaftes Schulmädchen DLC-Titel, den ihr über das „Schulleben“-Paket freischalten könnt.

Alle Titel von Law

Titel Freischaltbedingung Trauernder Sohn Von Beginn an freigeschaltet. Schlangenaugenverräter Von Beginn an freigeschaltet. Prinz der Eisernen Fäuste Führt 3 Boost-Angriffe mit Law aus. Rüstungsbrecher Durchbrecht die Deckung von 40 Feinden (z.B. Ritter mit Schilden) mit Laws Boost-Angriff. Heranwachsender junger Mann Bereitet 7 Kochrezepte am Lagerfeuer zu. Waden aus Stahl Erreicht eine Beherrschung von 700 mit Laws Leg Strike Attacken. Packt dafür Law in eure aktive Party und lasst die KI seine Steuerung übernehmen, dann schaltet ihr dieses Emblem früher oder später automatisch frei. Wiedererwachter Silberwolf Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Erfrischendes Raufen“. Hausmeister Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Phariahof“. Unbesiegbare Fäuste Absolviert die Anfängerherausforderung von Law im Einzelkampf auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia). Kopfgeldjäger Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Kopfgeld abholen“. Intervenierer Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Tollpatschiger Ausnahmekämpfer Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Tierfreund Erhaltet ihr, wenn ihr alle 5 Tierarten (Hühner, Schweine, Kühe, Pferde, Schweininchen) auf dem Phariahof mindestens 1-mal gezüchtet habt. Fackelträger Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Gemischte Gefühle“. Weltallchampion Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Ein erfüllter Traum“. Lauter Ninja DLC-Titel, den ihr über das „Streitende Reiche“-Paket freischalten könnt. Ernsthafter Taucherjunge DLC-Titel, den ihr über das „Strandzeit“-Paket freischalten könnt. Oberschulen-Frauenschwarm DLC-Titel, den ihr über das „Schulleben“-Paket freischalten könnt.

Alle Titel von Dohalim

Titel Freischaltbedingung Architekt eines Miteinanders Von Beginn an freigeschaltet. Ehemaliger Lord Von Beginn an freigeschaltet. Dilettant Von Beginn an freigeschaltet. Unbesiegter Lord Absolviert die Anfängerherausforderung von Dohalim im Einzelkampf auf dem Übungsgelände in Viscint (Menancia). Rankenmeister Trefft 10 leichtfüßige Feinde (Wölfe und halbmenschliche Zeugel) mit Dohalims Boost-Angriff. Erfolgreiche Angriffe erkennt ihr an der Grünfärbung der Beine der Gegner. Ewiger Beschützer Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Dohalim, Großwildjäger“. Schatzjäger Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Antiquitätensammler Sammelt 8 verschiedene Artefakte. Dunkler Zauberer Erreicht eine Beherrschung von 600 mit Dohalims Dämonenschlag. Packt dafür Dohalim in eure aktive Party und lasst die KI seine Steuerung übernehmen, dann schaltet ihr dieses Emblem früher oder später automatisch frei. Gönnerlord Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Eulenschutzgebiet“. Schicksalhafter Verkuppler Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Vermisster Liebhaber“. Transzendenter Verkuppler Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Nebenquest „Ihre Zukunft“. Seltener Gourmet Bereitet das Kochrezept für Gegrilltes Schweininchen zu. Das Rezept erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest „Vermisster Liebhaber“. Renäischer Herrscher Wird automatisch während der Hauptquest freigeschaltet. Saufkumpan Vertieft die Bindung zu Dohalim auf das Maximum. Kommandant der Wu Xing DLC-Titel, den ihr über das „Streitende Reiche“-Paket freischalten könnt. Meeresliebhaber DLC-Titel, den ihr über das „Strandzeit“-Paket freischalten könnt. Tadelloser Schulleiter DLC-Titel, den ihr über das „Schulleben“-Paket freischalten könnt.

Alle Titel von Kisara