Temu: Meine Bestellungen anzeigen

Um eine Retoure zu veranlassen oder einen allgemeinen Überblick über frühere Käufe zu erhalten, könnt ihr bei Temu eine Bestellübersicht öffnen. Wo kann man beim Online-Shop seine Bestellungen sehen?

In der Übersicht kann man den Status einer Bestellung sehen. So erfährt man schnell, ob ein Produkt bereits geliefert wurde oder der Kauf noch bearbeitet wird. Die Bestellübersicht findet ihr in eurem Kundenkonto.

Wo sehe ich meine Temu-Bestellungen?

So kann man seine Bestellungen in Temu anzeigen:

Öffnet die Temu-App oder steuert den Online-Shop im Browser an (direkt zum Login). Tippt auf den Button „Bestellungen und Konto“ im Feld, wo auch euer Profilbild zu sehen ist. Hier findet ihr links im Menü den Abschnitt „Deine Bestellungen“. Die Übersicht findet ihr auch über diesen Link. Über die verschiedenen Reiter könnt ihr Einkäufe je nach Status anzeigen lassen. So findet ihr zum Beispiel schnell alle Artikel, die bereits verschickt wurden, Einkäufe, die zwar eingegangen, aber noch nicht bearbeitet wurden und zurückgestellte Bestellungen. Wollt ihr ein Produkt bei Temu reklamieren oder zurückschicken, wählt die entsprechende Option in „alle Bestellungen“ aus. Im Bereich „Rücksendungen“ findet ihr den Status von Artikeln, bei denen eine Retoure bereits veranlasst wurde.

Alle Temu-Bestellungen sehen

In der Bestellübersicht findet ihr bei verschickten Produkten auch die Sendungsnummer. Dort könnt ihr den aktuellen Lieferstatus mit Hilfe der Tracking-Nummer erfahren. Im Status findet ihr Angaben wie „auf dem Transportweg“ oder „zugestellt“. Falls die Temu-Bestellung bei einem Nachbarn oder einem Abholort abgegeben wurde, findet ihr die Information hier ebenfalls.

Beachtet jedoch, dass nicht jedes Temu-Paket auch eine Sendungsnummer mit einer Information über den Lieferstatus erhält. Anhand der Bestellnummer kann man Sendungen von Temu nicht verfolgen. Diese Nummer ist wichtig, um einen Kauf genau zu identifizieren, falls es zum Beispiel Probleme mit dem Produkt gibt oder ein Artikel nicht geliefert wird.

Alle Informationen zu euren Bestellungen bekommt ihr auch per E-Mail. Direkt nach der Bestellung wird der Kauf über eine Nachricht bestätigt. Dort findet ihr auch einen Link, um den entsprechenden Kauf in eurem Kundenkonto zu verwalten. Gibt es Probleme mit einer Bestellung, erhaltet ihr keine Kaufbestätigung oder taucht ein Kauf nicht in eurer Übersicht im Temu-Konto auf, nehmt Kontakt mit dem Support des Online-Shops auf, um Probleme zu klären. So erreicht ihr den Temu-Support.

