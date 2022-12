Mit The Callisto Protocol erwartet euch eine durchaus machbare Liste von Trophäen und Erfolgen. Allerdings müsst ihr das Spiel unter anderem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließen, um die Platin einzuheimsen. In unserem Leitfaden samt Roadmap helfen wir euch bei der Freischaltung aller Achievements.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In The Callisto Protocol könnt ihr insgesamt 26 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 27 Trophäen (1x Platin, 7x Gold, 9x Silber, 10x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100% in The Callisto Protocol Ihr werdet ca. 15-20 Stunden benötigen, um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten. Mehr Infos zur Spielzeit lest ihr auch im verlinkten Guide.

Für „Das Protokoll strebt nach Leben" müsst ihr das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Hochsicherheitstrakt" abschließen. Dieser Schweirigkeitsgrad ist von Anfang an verfügbar.

Beginnt ihr direkt auf der höchsten Schwierigkeit, ist es möglich, alle Achievements in einem Spieldurchgang freizuschalten.

Es gibt nach Abschluss der Story keine Kapitelauswahl, deshalb sind alle Trophäen außer den automatischen in der Story verpassbar.

Achtet vor allem darauf, alle Daten-Bios-Sammelobjekte einzusammeln. Wenn ihr diese verpasst, müsst ihr erneut ein neues Spiel starten und von Beginn bis Ende alles erneut einsammeln. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Fundorte.

Da vieles verpassbar ist, solltet ihr zu Beginn jedes Kapitels mindestens einen manuellen Spielstand anlegen. So könnt ihr so manch Verpasstes später schneller nachholen.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von The Callisto Protocol mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Erhaltet ihr automatisch nach eurem ersten Spieldurchgang.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr eine der Waffen vollständig an einer Crafting-Station verbessern. Ihr werdet in einem Spieldurchgang nicht genug Credits finden, um alle Waffen vollständig zu verbessern. Die wenigsten Credits für alle Upgrades benötigt hier der Revolver.

Ihr könnt beispielsweise einen Spielstand erstellen, den Revolver komplett für die Trophäe verbessern und dann erneut laden, um eure Credits zurückzuerhalten, falls ihr sie in andere Waffen investieren wollt.

Hochsicherheitstrakt ist der höchste Schwierigkeitsgrad im Spiel und von Beginn an wählbar. Dieser Modus ist zwar herausfordernd, allerdings habt ihr hier genauso Checkpoints und automatische Spielstände wie bei den leichteren Schwierigkeitsgraden.

Hier einige Tipps, wie ihr diesen Modus meistert:

Bis Kapitel 5 solltet ihr euch auf den Elektroschlagstock in Kombination mit dem Revolver verlassen. Nutzt die Schlagstock-Kombo und setzt dann zwischendruch immer einen Schuss ab, wenn ihr die Zieleinblendung dafür erhaltet. Dies ist vor allem bei den Feinden mit Tentakeln wichtig, um diese schnell zu zerstören, bevor sie mutieren.

Im Verlauf von Kapitel 5 erhaltet ihr dann automatisch die Aufstandsflinte. Diese ist unserer Meinung nach die beste Waffe bis Kapitel 7 und ihr könnt hier ruhig in einige Upgrades investieren. Trotzdem solltet ihr weiterhin die Nahkampfkombo nutzen und die Schrotflinte nur direkt einsetzen, wenn ihr mit vielen Feinden auf einmal konfrontiert werdet.

In Kapitel 7 könnt ihr das Schema für das Sturmgewehr finden und bei der Reforge-Station herstellen. Von der Feuerkraft her ist dies die beste Waffe im Spiel und unverzichtbar für den Endboss.

Vermeidet es, alle anderen Waffen im Spiel herzustellen. Dadurch droppt dann nämlich auch keine Munition für diese und ihr bekommt stattdessen mehr Munition für die zuvor genannten Waffen.

Setzt wann immer möglich auch den GRP ein und werft Feinde in Umgebungsfallen oder über Abgründe. Bedenkt dabei, dass ihr Batterien für das GRP nicht selber herstellen könnt. Hebt euch diese also auf und verkauft sie nicht, sie bringen euch ohnehin nur 10 Credits pro Stück ein.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr alle 43 Daten-Bios-Sammelobjekte im Spielverlauf „ernten“ und finden. Manche müsst ihr erst aus den Leichen von NPCs entfernen, andere liegen frei in den einzelnen Kapiteln herum. Diese Trophäe ist leicht verpassbar, wenn ihr auch nur eins dieser Implantate verpasst. Schaut also in den verlinkten Guide, wo wir euch alle Fundorte beschreiben.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr zwei Geheimräume (jeweils in Kapitel 3 und 6) im Spielverlauf entdecken. Dies geschieht automatisch, wenn ihr die Daten-Bios-Implantate sammelt, da sich zwei davon in den Geheimräumen befinden. Haltet euch also an den verlinkten Guide.

Den GRP erhaltet ihr automatisch im Verlauf von Kapitel 3. Zielt dann mit eurer Waffe (L2/LT-Taste) auf Feinde und drückt die X/A-Taste, um sie zu ergreifen.

Verpassbar!

Die beste Stelle für diese Trophäe ist unserer Meinung nach Kapitel 4: Habitat. Im Verlauf betretet ihr hier eine Kuppel mit einer Grünanlage. Hier patrouilliert ein Sicherheitsroboter. An diversen Stellen läuft er an explosiven Behältern vorbei. Schießt auf einen solchen Behälter in der Nähe des Roboters und gebt ihm bei Bedarf den Rest mit euren Waffen, um ihn zu erledigen.

Erhaltet ihr automatisch in Kapitel 6 nach dem Bosskampf gegen den Zweiköpfigen.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr einen Feind mit dem GRP werfen und direkt im Anschluss mit eurem Elektroschlagstock treffen. Wenn der Schlag das Monster tötet, schaltet sich die Trophäe frei. Am besten schwächt ihr einen der normalen kleineren Gegner erst etwas, werft ihn dann gegen eine Wand direkt vor euch und gebt ihm den Rest mit dem Schlagstock. Es gibt unzählige Möglichkeiten für diesen Erfolg im Spielverlauf.

Erhaltet ihr, wenn ihr das erste Mal eine Waffe an einer Reforge-Station herstellt.

Verpassbar!

Erhaltet ihr, wenn ihr das erste Mal ein beliebiges Waffen-Upgrade an einer Reforge-Station herstellt.

Verpassbar!

Blinde Feinde tauchen das erste Mal in Kapitel 6 auf und werden euch bis Spielende in Massen begegnen. Schleicht euch von hinten an fünf von ihnen heran und drückt dann die X/A-Taste, um sie zu erstechen.

Wählt im Pause-Menü den Punkt „Fotomodus“ aus und schießt ein Foto für diesen Erfolg.

Verpassbar!

Hierfür müsst ihr mit dem Analog-Stick Angriffen 5-mal perfekt ausweichen. Damit es ein perfektes Ausweichen wird, dürft ihr dies erst im letzten Moment tun. Ihr erkennt dies daran, dass sich die Zeit bei einem perfekten Ausweichen kurz verlangsamt.

Verpassbar!

Schießt mit einer beliebigen Waffe (z.B. Revolver) gezielt auf die Arme von einem Feind, um sie zu entfernen, während er noch lebt.

Verpassbar!

Werft zehn Gegner mit dem GRP in Umgebungsfallen für diesen Erfolg. Eine gute Stelle dafür ist das Ende von Kapitel 3, wo ihr in einen Bereich mit vielen Feinden und Fallen kommt. Aber auch danach gibt es noch sehr viele Stellen mit Fallen, so dass ihr diesen Erfolg höchstwahrscheinlich ganz automatisch erhalten werdet.

Verpassbar!

Siehe Trophäe „Besser du als ich!“.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

