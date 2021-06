The Elder Scrolls 6 wird mit Spannung erwartet. Seit der Ankündigung sind viele Informationen zum Rollenspiel von Bethesda angespült worden. Wir geben euch einen praktischen Überblick zu allen relevanten Themen wie Release, Trailer, Gerüchte und auch handfeste News.

The Elder Scrolls 6 Facts

Bethesdas kommendes Spiel Starfield mag ja gut und schön sein, aber was ist denn eigentlich mit The Elder Scrolls 6? Gibt es neue Infos, ein Release-Datum, Screenshots, Leaks, irgendetwas? Neben der leidlichen Nachricht, dass TES 6 noch lange nicht erscheinen wird, sind über die letzten Jahre und Monate hinweg tatsächlich einige durchaus nennenswerte Informationen zu The Elder Scrolls 6 durchgesickert . Und ganz nebenbei: Nach dem Release von Starfield wird sich Bethesda mit seinen vielen Teams wahrscheinlich größtenteils auf TES 6 konzentrieren.

Offizielle und bestätigte Informationen zu The Elder Scrolls 6

Ja, es gibt offizielle Informationen zu The Elder Scrolls 6. Wenn auch nicht viele und sicherlich keine, die den Release-Termin oder den Handlungsort des Spiels festlegen. In einem Interview mit Bethesda-Producer Todd Howard auf dem YouTube-Kanal Develop: Brighton Conference wird nicht nur Starfield besprochen – das wir in einem anderen Artikel behandeln – sondern auch The Elder Scrolls 6.

Hier sind die wichtigsten Informationen zu TES 6 aus dem Interview:

Bei The Elder Scrolls 6 wird mit „ procedural generation “ gearbeitet. Damit ist keine zufallsgenerierte Welt wie in No Man's Sky gemeint, sondern ein Werkzeug, um noch größere Maps zu erstellen. Bethesda plant also, TES 6 noch größer zu gestalten als die vorherigen Teile.

“ gearbeitet. Bethesdas hauseigene, oftmals in die Kritik geratene Creation Engine wurde komplett überarbeitet. Der Sprung soll noch größer sein als jener von Morrowind zu Oblivion. Betroffen sind unter anderem folgende Aspekte des Spiels: Rendering, Animationen, Künstliche Intelligenz und Pathing, Procedural Generation.

Zukünftige Spiele (also auch The Elder Scrolls 6) werden einen höheren Fokus auf NPCs setzen, zudem sollen Städte sehr viel größer werden als bisher.

setzen, zudem sollen werden als bisher. Todd Howard bestätigt Mod-Support für The Elder Scrolls 6.

TES 6 wird zum Release im Xbox Game Pass erscheinen.

erscheinen. Die Anzahl der Entwickler bei Bethesda ist vier- bis fünfmal größer als jene bei The Elder Scrolls 5: Skyrim. Momentan arbeitet ein Großteil der Entwickler an Starfield. Wie Todd Howard zur E3 2019 andeutete, arbeitet Bethesda allerdings parallel dazu an TES 6.

als jene bei The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Die Informationen aus dem Interview wurden von KATheHuman auf Reddit zusammengefasst.

Schaut in den bis jetzt einzigen Teaser zum kommenden The Elder Scrolls:

Leaks, Gerüchte und Annahmen zu The Elder Scrolls 6

Analysten und Fans zerbrechen sich seit Jahren den Kopf über Schauplatz und Release-Datum von TES 6. Schon 2016 ging das Gerücht um, der neue TES-Teil würde 2017 erscheinen – was, nun, nicht ganz gestimmt hat. Fakt ist, dass Bethesda keinen Release-Zeitraum benannt hat – abgesehen von dem Hinweis, dass sich das Studio nach Starfield hauptsächlich um The Elder Scrolls 6 kümmern wird.

Nichtsdestotrotz gibt es mehrere recht glaubwürdige Gerüchte um The Elder Scrolls 6, etwa in Bezug auf den Schauplatz des Open-World-Rollenspiels: Die meisten gehen davon aus, dass der neue Teil in Hammerfall spielen wird. Im März 2020 hat ein Fan (mit Argusaugen!) die offizielle Karte von Hammerfall mit jenem Land verglichen, das im Teaser zu sehen gewesen ist – und ja, Hammerfall passt super.

Ein Post des offiziellen Twitter-Accounts von The Elder Scrolls mag zudem einen Hinweis auf Hammerfall gegeben haben:

Transcribe the past and map the future. 📖

Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Einige Fans (etwa auf Reddit) interpretieren die Kerzen in dem Post als symbolischen Hinweis auf vergangene, aktuelle und kommende Spiele. Demzufolge symbolisiere die obersten Kerze das zukünftige Spiel, also The Elder Scrolls 6 – und würde man die Karte erweitern, dann deute die Kerze tatsächlich auf Hammerfall hin.

Sobald weitere Infos oder hartnäckige, halbwegs untermauerte Infos und Gerüchte zu The Elder Scrolls 6 auftauchen, werden wir sie in diesem Artikel erweitern. Derweil vermuten wir aber, dass The Elder Scrolls 6 wahrscheinlich nicht vor 2024 erscheinen wird. Aber wer weiß? Wir lassen uns gern überraschen.