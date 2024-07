The First Descendant: Verschlüsselte Tresore finden & Schlüssel farmen

In The First Descendant verstecken sich bestimmte Materialien in verschlüsselten Tresoren. Doch wo genau findet man diese Tresore? An dieser Stelle zeigen wir euch die genaue Methode und auch wie ihr an die Code-Analysatoren und Code-Brecher kommt, die ihr als Schlüssel bei den Safes einsetzen müsst.

Verschlüsselte Tresore finden & öffnen

Im Spiel bekommt ihr keinerlei Hinweise, wo sich die Tresore genau befinden. Ihr müsst sie selbst aufspüren und dafür euren Essiv-Scan nutzen. Geht wie folgt vor:

Betätigt den Essiv-Scan. Auf der Playstation drückt ihr dafür die R3-Taste und auf dem PC standardmäßig die Tab-Taste. Wenn ihr beim aktivierten Essiv-Scan einen kurzen, klaren Piepton hört, befindet sich in eurer Blickrichtung irgendwo ein Tresor. Bei dumpfen Tönen müsst ihr euch neu ausrichten und es erneut versuchen. Lauft nun immer weiter in die Richtung mit klaren Tönen aus dem Scan, um euch dem Tresor zu nähern. Das Geräusch wird immer lauter, je näher ihr dran seid. Scannt auch nach oben und unten. Einen Tresor erkennt ihr an auf der Stelle schwebenden Robotern (siehe Bild oben). Es sind also keine klassischen Kisten oder ähnliches.

Um die Tresore zu öffnen, müsst ihr nun einen Schlüssel in Form eines Code-Analysators oder Code-Brechers einsetzen. Daraufhin startet ein Minispiel, bei dem ihr einen sich drehenden Zeiger in den kleinen angezeigten Flächen zum Stoppen bringen müsst. Im Zentrum wird euch dabei angezeigt, ob ihr die linke oder rechte Maustaste (oder entsprechende Controller-Tasten) dafür drücken sollt.

Trefft ihr die Flächen nicht, verringert sich der Balken am unteren Bildrand. Er nimmt zudem mit der Zeit automatisch ab. Ist er leer, scheitert das Minispiel und auch der Schlüssel ist dann futsch. Konzentriert euch also beim Minispiel und trefft alle Flächen vor Ablauf des Zeitlimits, damit der Tresor sich öffnet und ihr eure Beute bekommt.

Tresore respawnen lassen: Jeder geöffnete Tresor hat eine Cooldown-Zeit von 30 Minuten. Ihr könnt euch aber auch zu einer anderen Map teleportieren und dann direkt wieder zurückkehren, um den Respawn auszulösen. Beachtet dabei: Die Tresore haben feste Respawn-Punkte, jedoch tauchen sie immer nur zufällig bei diesen Orten auf. Merkt euch also die Standorte der Tresore und lauft sie ab, bis ihr einen gefunden habt.

Code-Analysatoren & Code-Brecher finden

Zum Öffnen der Tresore benötigt ihr immer einen Schlüssel. Im Spiel gibt es dafür folgende zwei Arten:

Code-Analysatoren: Öffnen Tresore im normalen Schwierigkeitsgrad.

Öffnen Tresore im normalen Schwierigkeitsgrad. Code-Brecher: Öffnen Tresore im schweren Schwierigkeitsgrad.

Beide Schlüsselarten gibt es jeweils noch in verschiedenen Raritäten. Je seltener sie sind, desto mehr Materialien bekommt ihr aus den Tresoren heraus.

Wo kann man Schlüssel am besten farmen? Die Schlüssel droppen so gut wie überall, aber eine besonders guter Farm-Spot befindet sich im unfruchtbaren Land. Im Westen der Region findet ihr hier die Schlachtfeld-Mission „Stelle des vermuteten Hinterhalts“. Ihr könnt hier in schneller Folge Wellen von Feinden und zum Abschluss einen Elite-Boss erledigen. Anschließend startet ihr die Mission direkt neu und farmt immer weiter, bis ihr genug Schlüssel habt. In einer Gruppe geht dies natürlich am schnellsten, es ist aber auch solo gut möglich.

An dieser Stelle im unfruchtbaren Land findet ihr eine guten Farmspot für Tresorschlüssel und andere Materialien (Bildquelle: reddit)

Welche Beute ist in den Tresoren?

Aus den Safes bekommt ihr bestimmte Ressourcen, die ihr etwa für die Herstellung von Verbesserungsmaterialien wie Kristallisierungskatalysatoren oder Energieaktivatoren benötigt. Schaut daher immer erst im Informationsmenü nach und klickt auf die Gegenstände. Dann bekommt ihr Infos dazu, welche Materialien die verschlossenen Tresore in den einzelnen Regionen enthalten.

Ihr könnt so schon vorher in Erfahrung bringen, welche Tresore sich für euch lohnen. Öffnet nur die Tresore mit den Materialien, die ihr gerade benötigt, sonst verschwendet ihr nur unnötig Code-Analysatoren und Code-Brecher.

