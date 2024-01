The Last of Us 2: Trophäen-Leitfaden und Roadmap für 100%

Wollt ihr in The Last of Us 2 und der Remastered-Version alle Trophäen freischalten, dann wird dies viel einfacher als noch im ersten Teil. Wie ihr euch die Platin-Trophäe in der Fortsetzung schnappen könnt, verraten wir euch in unserem Leitfaden samt Roadmap.

The Last Of Us 2 Facts

Die 100 % Spielabschluss werden euch in The Last of Us 2 im Vergleich zum Vorgänger eher leicht fallen. Ihr müsst das Spiel nicht auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielen und auch die optionalen Gespräche sind nicht mehr notwendig für den Platinkelch. Oben drauf gibt es auch keinen Mehrspieler und damit auch keine Trophäen für diesen. Mit unserem Leitfaden schaltet ihr fix alle Trophäen frei.

Update vom 19. Januar 2024: 13 neue Trophäen für den DLC „Kein Zurück“ in The Last of Us 2 Remastered wurden dem Leitfaden hinzugefügt. Ihr findet sie am Ende dieses Guides.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen

Insgesamt könnt ihr in The Last of Us 2 26 Trophäen (1x Platin, 7x Gold, 8x Silber, 10x Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100 % in The Last of Us 2 (und Remastered) Ihr werdet ca. 40 – 50 Stunden benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Es gibt keine verpassbaren Trophäen . Dank Kapitelauswahl könnt ihr jede Mission erneut spielen und etwa verpasste Collectibles nachholen.

. Dank Kapitelauswahl könnt ihr jede Mission erneut spielen und etwa verpasste Collectibles nachholen. Der Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle für die Trophäen , ihr könnt alles auch auf „Sehr leicht“ freischalten.

, ihr könnt alles auch auf „Sehr leicht“ freischalten. Es gibt keinen Multiplayer-Modus und dementsprechend auch keine Online-Trophäen.

und dementsprechend auch keine Online-Trophäen. Ihr müsst das Spiel mindestens 1 1/2-mal durchspielen , da ihr es in einem Spieldurchgang nicht schaffen werdet, alle Spieler-Verbesserungen und Waffen-Upgrades freizuschalten. Die Anzahl der auffindbaren Zusätze (Pillen) und Waffenteile reicht dafür (egal auf welchem Schwierigkeitsgrad) einfach nicht aus. Selbst wenn ihr alle Areale gründlich absucht, werden euch am Ende noch eine Handvoll Upgrades fehlen. Und da ihr sowohl für Ellie als auch für Abby alle Upgrades freischalten müsst, müsst ihr erst wieder bis zur zweiten Spielhälfte spielen, um die restlichen Verbesserungen für Abby zu bekommen.

, da ihr es in einem Spieldurchgang nicht schaffen werdet, alle Spieler-Verbesserungen und Waffen-Upgrades freizuschalten. Die Anzahl der auffindbaren Zusätze (Pillen) und Waffenteile reicht dafür (egal auf welchem Schwierigkeitsgrad) einfach nicht aus. Selbst wenn ihr alle Areale gründlich absucht, werden euch am Ende noch eine Handvoll Upgrades fehlen. Und da ihr sowohl für Ellie als auch für Abby alle Upgrades freischalten müsst, müsst ihr erst wieder bis zur zweiten Spielhälfte spielen, um die restlichen Verbesserungen für Abby zu bekommen. Erstellt euch nach dem ersten Spielabschluss unbedingt einen separaten manuellen Spielstand, bevor ihr mit dem New Game+ fortfahrt. Sämtlicher Kapitelfortschritt geht sonst nämlich verloren, wenn ihr beispielsweise euren automatischen Spielstand im New Game+ überschreibt. Das Spiel gibt euch dann aber auch noch einmal eine entsprechende Hinweismeldung dazu. Beachtet diese und legt zur Sicherheit immer mehrer manuelle Spielstände an, ihr habt dafür 20 Slots zur Verfügung.

Sämtlicher Kapitelfortschritt geht sonst nämlich verloren, wenn ihr beispielsweise euren automatischen Spielstand im New Game+ überschreibt. Das Spiel gibt euch dann aber auch noch einmal eine entsprechende Hinweismeldung dazu. Beachtet diese und legt zur Sicherheit immer mehrer manuelle Spielstände an, ihr habt dafür 20 Slots zur Verfügung. Euren manuellen Spielstand nach dem ersten Durchlauf könnt ihr dazu nutzen, in der Kapitelauswahl Missionen zu wiederholen, in denen euch noch Sammelgegenstände fehlen. Da es auch einen Tracker gibt, der euch anzeigt, wo euch noch Dinge fehlen. Sammelobjekte sind an keinen Spielstand geknüpft und werden übergreifend mitgezählt.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen von The Last of Us 2 mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem geben wir euch bei einzelnen Trophies weitere Guides und Videos mit an die Hand, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Vorsicht! Aus Spoiler-Gründen haben wir die geheimen und versteckten Trophäen in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet.

Symbol Erfolg Trophäe Jede Einzelne von ihnen Sammle alle Trophäen

Was ich tun musste Schließe die Geschichte ab

Erhaltet ihr nach dem Abschluss der Story (Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle).

Überlebensexperte Erlerne alle Spieler-Verbesserungen

Es gibt insgesamt 50 Spieler-Verbesserungen, jeweils 25 für Ellie und Abby. Damit ihr alle freischalten könnt, müsst ihr nicht nur genügend Zusätze (Pillen) im Spielverlauf finden, sondern auch die 8 Trainingsbücher (jeweils 4 für Ellie und Abby) im Spiel sammeln. Auf diese Weise schaltet ihr alle Talentbäume für Ellie und Abby frei.

Um alle Spieler-Verbesserungen zu erlernen, wird die Anzahl der Zusätze im ersten Spieldurchlauf nicht ausreichen, ihr müsst also zwingend ein New Game+ starten und dann auch erst wieder bis zur zweiten Spielhälfte mit Abby kommen, um die fehlenden Zusätze für die letzten Verbesserungen von ihr zu sammeln.

Waffenmeister Verbessere alle Waffen vollständig

Um alle Waffen im Spiel vollständig zu verbessern, müsst ihr sie zunächst alle finden (siehe Trophäe „Großes Kaliber“). Anschließend könnt ihr sie nach und nach mit gefunden Waffenteilen in der Spielwelt an Werkbänken verbessern.

Allerdings verhält es sich hier genauso wie mit den Spieler-Verbesserungen und ihr werdet in einem Spieldurchgang nicht genug Teile für alle Upgrades finden können. Startet also ein New Game+ und spielt soweit, bis ihr mit Ellie und Abby genug Waffenteile gefunden und alle Waffen-Upgrades an der Werkbank installiert habt.

Archivar Finde alle Artefakte und Tagebucheinträge

Meisterhaftes Blatt Finde alle Sammelkarten

Numismatiker Finde alle Münzen

Aufs Schlimmste vorbereitet Finde alle Werkbänke

Schaut für die Sammelgegenstände in unseren Guide mit den Fundorten aller Sammelobjekte (Artefakte, Sammelkarten, Tagebucheinträge, Münzen, Werkbänke, Safes) und Trainingsbücher in The Last of Us 2.

Mechaniker Verbessere eine Waffe vollständig

Waffen verbessert ihr an Werkbänken in der Spielwelt. Für diese Trophäe müsst ihr die verfügbaren Upgrades einer Waffe alle installieren. Hierfür benötigt ihr je nach Waffe unterschiedlich viele Waffenteile, die in den Leveln verteilt zu finden sind.

Spezialist Erlerne alle Spieler-Verbesserungen eines Verbesserungszweiges

Ein Verbesserungszweig hat immer fünf Verbesserungen, die ihr mit Zusätzen (Pillen) freischalten könnt. Für die Trophäe müsst ihr einen kompletten Skill-Baum verbessern. Weitere Talentbäume schaltet ihr durch das Finden von Trainingsbüchern frei.

Safeknacker Öffne alle Safes

Insgesamt gibt es 14 Safes im Spiel, die ihr alle für diese Trophäe öffnen müsst.

Alle 14 Safe-Codes in der kompakten Übersicht findet ihr zudem im verlinkten Guide.

Tourist Suche jeden Ort im Zentrum Seattles auf

Diese Trophäe könnt ihr in der Mission „Zentrum“ in Kapitel 2 (Seattle Tag 1) freischalten. Dazu müsst ihr alle besonderen Orte im offenen Bereich im Zentrum von Seattle besuchen. Dazu gehören folgende Orte:

Westlake Bank: Das dritte Gebäude von links im Süden auf der Karte. Könnt ihr über einen kleinen Durchgang im eingestürzten Hochhaus betreten.

Das dritte Gebäude von links im Süden auf der Karte. Könnt ihr über einen kleinen Durchgang im eingestürzten Hochhaus betreten. Ruine östlich vom Kuppelgebäude: Hier steht der Rest eines zerstörten Gebäudes. Ihr könnt hier die Treppen bis zur Spitze hochlaufen und dort eine Sammelkarte finden.

Hier steht der Rest eines zerstörten Gebäudes. Ihr könnt hier die Treppen bis zur Spitze hochlaufen und dort eine Sammelkarte finden. Barko's Tierhandlung: Direkt gegenüber der Ruine nördlich befindet sich die Tierhandlung. Für den Zugang über die Tür in der Seitengasse benötigt ihr den Schlüssel aus dem Café (Ruston Coffee) nordwestlich vom Gerichtsgebäude.

Direkt gegenüber der Ruine nördlich befindet sich die Tierhandlung. Für den Zugang über die Tür in der Seitengasse benötigt ihr den Schlüssel aus dem Café (Ruston Coffee) nordwestlich vom Gerichtsgebäude. Plattenladen (Valiant Music Shop): Direkt westlich der Tierhandlung im selben Block befindet sich der Plattenladen, den ihr einfach über die Vordertür betreten könnt.

Direkt westlich der Tierhandlung im selben Block befindet sich der Plattenladen, den ihr einfach über die Vordertür betreten könnt. Zelt mit Militärvorräten: Nördlich vom Kuppelgebäude steht auf der erhöhten Ebene ein Militärzelt mit einer Werkbank darin.

Nördlich vom Kuppelgebäude steht auf der erhöhten Ebene ein Militärzelt mit einer Werkbank darin. West-2-Kontrollpunkt: Direkt nördlich vom Zelt gibt es den West-2-Kontrollpunkt. Ihr könnt euch hier durch das Tor zwängen und einen Safe finden.

Direkt nördlich vom Zelt gibt es den West-2-Kontrollpunkt. Ihr könnt euch hier durch das Tor zwängen und einen Safe finden. Café (Ruston Coffee): Beim orangen Bestecksymbol auf der Karte nordwestlich vom Gerichtsgebäude.

Beim orangen Bestecksymbol auf der Karte nordwestlich vom Gerichtsgebäude. Truck im Wasser: Im Nordosten seht ihr einen Truck im Wasser, dessen Hintertüren ihr öffnen könnt.

Im Nordosten seht ihr einen Truck im Wasser, dessen Hintertüren ihr öffnen könnt. Gerichtsgebäude: Müsst ihr für die Story zwangsläufig besuchen.

Müsst ihr für die Story zwangsläufig besuchen. Kuppelgebäude: Müsst ihr für die Story zwangsläufig besuchen.

Für die Trophäe relevante Orte erkennt ihr auch immer daran, dass Ellie einen Eintrag auf der Karte macht, wenn ihr in der Nähe seid und ein entsprechender Hinweis zur Kartenmarkierung eingeblendet wird. Für die Trophäe reicht es, die Markierungen zu erhalten, ihr müsst die Orte nicht komplett plündern, so dass sie von der Karte gestrichen werden.

Auf der folgenden Karte sind noch einmal alle relevanten Orte markiert:

Zu besuchende Orte für die Trophäe „Tourist“ (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Wandergeselle Finde alle Trainingsbücher

Schaut hierfür in unseren Guide mit den Fundorten aller Sammelobjekte (Artefakte, Sammelkarten, Tagebucheinträge, Münzen, Werkbänke, Safes) und Trainingsbücher in The Last of Us 2.

Überlebenstraining Erlerne 25 Spieler-Verbesserungen

Siehe Trophäe „Überlebensexperte“.

Großes Kaliber Finde alle Waffen

Auch wenn es zunächst nicht so scheint, sind sämtliche Waffen im Spiel unverpassbar, denn selbst wenn ihr Waffen wie die Pumpgun für Ellie oder die doppelläufige Flinte für Abby nicht bei ihren ersten möglichen Fundorten aufnehmt, spawnen sie an weiteren möglichen Fundorten im weiteren Missionsverlauf. Nehmt ihr sie dann immer noch nicht auf, erhaltet ihr sie automatisch nach bestimmten Zwischensequenzen.

Den Flammenwerfer für Abby wiederum müsst ihr sogar aufheben, bevor ihr eine Tür zum nächsten Levelbereich durchqueren könnt. Ihr braucht euch also keine Gedanken um verpasste Waffen zu machen. Die Trophäe sollte schließlich zu Beginn der Mission „Das Resort“ (Kapitel: Santa Barbara) aufploppen, wenn ihr mit Ellie als letzte Waffe die schallgedämpfte Maschinenpistole erhaltet.

Die Holster für Gewehre und Kurzwaffen, die ihr im Spielverlauf finden könnt, sind für die Trophäe übrigens nicht relevant. Die frühestmöglichen Fundorte aller Waffen und Holster zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke:

Im Einsatz Finde 12 Werkbänke

Siehe Trophäe „Aufs Schlimmste vorbereitet“.

Handwerkszeug Fertige jeden Gegenstand an

Stellt für diese Trophäe jeden Gegenstand her, den ihr im Spielverlauf in Ellies und Abbys Handwerksmenü einsehen könnt. Manche Rezepte schaltet ihr dabei erst frei, nachdem ihr bestimmte Waffen und Trainingsbücher gefunden habt. Ihr werdet diesen Erfolg wahrscheinlich bei der Jagd nach den anderen Trophies ganz automatisch freischalten. Stellt dazu einfach sicher, dass ihr jedes Item mindestens 1-mal craftet.

Bastler Verbessere eine Waffe

Siehe Trophäe „Mechaniker“.

Lehrling Erlerne eine Spieler-Verbesserung

Siehe Trophäe „Spezialist“.

Anfängerblatt Finde 5 Sammelkarten

Siehe Trophäe „Meisterhaftes Blatt“.

Bankfrisch Finde 5 Münzen

Siehe Trophäe „Numismatiker“.

Relikt der Weisen Finde das seltene Artefakt

Mission: Feindliches Gebiet (Abby/Seattle Tag 1)

Beim seltenen Artefakt handelt es sich im Spiel um das seltsame Relikt. Es hat die Form eines goldenen Eis und ist an den Precursor Orb aus den Spielen der Jak-and-Daxter-Reihe angelehnt. Es ist ein normaler Sammelgegenstand und wird den Artefakten zugeordnet.

Ihr könnt das seltsame Relikt in der Mission „Feindliches Gebiet“ mit Abby (Seattle Tag 1) finden. Im Verlauf kommt ihr hier durch eine Gasse entlang, die links und rechts von chinesischen Läden gesäumt ist. Im ersten Stock des Antiquitätenladens auf der rechten Seite findet ihr das Relikt im kleinen dunklen Raum mit dem Loch im Boden.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort:

The Last of Us 2: So schaltet ihr die Trophäe "Relikt der Weisen" frei

auf YouTube

Größe aus kleinen Anfängen Finde den gravierten Ring

Mission: Zentrum (Ellie/Seattle Tag 1)

Hierbei handelt es sich um den antiken Ring, den ihr ebenfalls wie ein normales Artefakt im Spielverlauf finden könnt. Er befindet sich in einem Schließfach im Tresor der Westlake Bank, den ihr während der Misson „Zentrum“ mit Ellie (Seattle Tag 1) öffnen müsst, um ihn zu ergattern.

Sobald ihr im Zentrum angelangt seid, begebt euch zum dritten Gebäude von links, das südlich auf der Karte eingezeichnet ist. Über einen versteckten Durchgang gelangt ihr in die Bank und könnt hinten links den Tresorraum betreten. Der Code für den Tresorraum lautet 60-23-06. Im Tresorraum könnt ihr das Schließfach mit dem antiken Ring hinten rechts in der Ecke finden.

Das folgende Video zeigt euch auch noch einmal den genauen Fundort:

The Last of Us 2: So schaltet ihr die Trophäe "Größe aus kleinen Anfängen" frei

auf YouTube

Versteckte und geheime Trophäen

Symbol Erfolg Trophäe Steht dir gut Setze deiner Begleitung einen Hut auf

Mission: Das Geburtstagsgeschenk (Ellie/Seattle Tag 1)

In dieser Mission besucht ihr mit Ellie und Joel ein Naturkundemuseum mit Dinosaurierskeletten. Sobald ihr den T-Rex gesehen und das Museum betreten habt, interagiert rechts mit dem Hut, der an einem Ständer im Souvenirladen hängt, so dass Ellie ihn sich aufsetzt.

Geht nun weiter in den ersten Ausstellungsraum mit den vielen Dinosaurierskeletten. Direkt am Eingang könnt ihr jeweils den Skeletten vom Stegosaurus und dem Triceratops Ellies Hut aufsetzen und wieder abnehmen. Daraufhin könnt ihr zu Joel gehen und ihm den Hut aufsetzen, was die Trophäe schließlich freischaltet.

Das folgende Video zeigt euch noch einmal, wie ihr die Trophäe freischaltet:

The Last of Us 2: So schaltet ihr die Trophäe "Steht dir gut" frei

auf YouTube

Scharfschütze Gewinne den Schießwettbewerb

Mission: Das Stadion (Abby/Seattle Tag 1)

Sobald ihr mit Abby das Stadion verlassen und eure Waffen bei der Ausgabe entgegen genommen habt, erstellt euch zunächst einen manuellen Speicherstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neu laden könnt.

Im nächsten Bereich führt rechts eine blaue Tür zum Schießstand, neben der Manny an der Wand lehnt. Geht durch die Tür, um einen Schießwettbewerb mit ihm zu starten. Ihr habt 9 Schuss zur Verfügung und müsst dabei mehr Punkte auf der Zielscheibe vor euch erzielen als Manny. Am besten zielt ihr dazu auf den roten Bereich in der Körpermitte, der euch bei jedem Treffer 10 Punkt beschert, so dass ihr maximal 90 Punkte erzielen könnt. Es besteht dabei kein Zeitdruck, ihr könnt euch also Zeit beim Zielen lassen. Solltet ihr verlieren und weniger Punkte als Manny haben, ladet den letzten manuellen Spielstand, um es so lange zu versuchen, bis ihr die Trophäe freigeschaltet habt.

Das folgende Video zeigt euch noch einmal, wie und wo ihr die Trophäe bekommt:

The Last of Us 2: So schaltet ihr die Trophäe "Scharfschütze" frei

auf YouTube

Schreib meinen Namen an Erreiche die Bestpunktzahl im Bogenschießen-Spiel

Mission: Winterbesuch (Abby/Seattle Tag 1)

Im großen Hauptraum des Aquariums mit den hängenden Walen an der Decke lehnt neben der Treppe, die in das obere Stockwerk führt, ein lila Spielzeugbogen an der Wand. Interagiert mit diesem, um das Bogenschießen-Spiel zu starten.

Nach einer Zwischensequenz, in der Owen euch das Spiel erklärt, müsst ihr nun möglichst viele der kleinen Zielscheiben mit dem Bogen treffen, die überall im Raum verteilt sind. Ihr habt dabei Zeitdruck, jedoch wird euch kein Countdown eingeblendet. Um die Trophäe freizuschalten, müsst ihr mindestens 11 der 13 Ziele vor Ablauf der Zeit getroffen haben, damit ihr die Bestpunktzahl von Mel (10 Treffer) übertreffen könnt und Owen euren Namen an die Tafel schreibt. Die verfügbare Zeit reicht übrigens locker aus und ihr könnt auch immer nahe an die Ziele heranlaufen, damit ihr sie sicher trefft. Auch hier solltet ihr euch vorher einen manuellen Spielstand erstellen, damit ihr bei einem Fehlversuch direkt neuladen könnt.

Das folgende Video zeigt euch, wo sich alle 13 Zielscheiben befinden:

The Last of Us 2: So schaltet ihr die Trophäe "Schreib meinen Namen an" frei

auf YouTube

Trophäen im DLC „Erbarmungslos“

Symbol Erfolg Trophäe Heb zwei Gräber aus Schließe die Geschichte auf „Erbarmungslos“ ab.

Für diese Trophäe müsst ihr das gesamte Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Erbarmungslos“ abschließen. Lauschmodus, HUD und andere Gameplay-Elemente können hier nicht genutzt werden.

Du kannst das nicht stoppen Schließe die Geschichte mit aktiviertem endgültigen Tod auf einer beliebigen Einstellung ab.

Wählt beim Start eines neuen Spiels eine beliebige Option bei „Endgültiger Tod“ (Permadeath) aus und schließt die Story vollständig ab. Ihr habt hier die Wahl zwischen:

Ganzes Spiel: Gespeichertes Spiel wird bei Tod komplett gelöscht.

Gespeichertes Spiel wird bei Tod komplett gelöscht. Pro Akt: Fortschritt wird bei Tod zum Beginn des Akts zurückgesetzt.

Fortschritt wird bei Tod zum Beginn des Akts zurückgesetzt. Pro Kapitel: Fortschritt wird bei Tod zum Beginn des Kapitels zurückgesetzt.

Am einfachsten macht ihr es euch, wenn ihr ein neues Spiel auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad startet und dann die „Endgültiger Tod“-Einstellung „Pro Kapitel“ wählt, denn dann werdet ihr bei einem Tod nicht so weit zurück befördert.

Trophäen im DLC „Kein Zurück“ (nur Remastered-Version)

Symbol Erfolg Trophäe Bunte Mischung Erziele in einer Ansturm-Begegnung in „Kein Zurück“ Kills mit 5 verschiedenen Waffen

Dies ist erst in einer späteren Ansturm-Begegnung eines Durchlaufs möglich, da ihr zuvor erst einmal 5 verschiedene Waffen einsammeln müsst. Überprüft nach jeder Begegnung den Handelsposten und kauft euch jede neue Waffe, die hier auftaucht. Für die Kills zählen hierbei übrigens auch Wurfwaffen und Nahkampfwaffen.

Symbol Erfolg Trophäe Werde zum Jäger Schalte bei einer „Gejagt“-Begegnung in „Kein Zurück“ 12 Gegner aus

Symbol Erfolg Trophäe Ich passe auf Gewinne eine Runde von „Durchhalten“ in „Kein Zurück“, bei der die Gesundheit deiner Begleitung nicht unter 70 % fällt

Der Durchhalten-Modus wird erst im Laufe des Spiels freigeschaltet, wenn ihr genügend Durchläufe absolviert habt. Er taucht dann zufällig bei neuen Durchläufen auf oder ihr stellt ihn selber in einem benutzerdefinierten Durchgang ein. Bleibt dabei ständig in der Nähe eurer Begleitung und haltet ihr alle Feine vom Hals. Am einfachsten ist es, wenn ihr den Schwierigkeitsgrad des Durchlaufs auf „Sehr Leicht“ einstellt.

Symbol Erfolg Trophäe Dieb Öffne den Safe in „Erobern“ in „Kein Zurück“, ohne einen Gegner zu töten

Der Erobern-Modus wird erst im Laufe des Spiels freigeschaltet, wenn ihr genügend Durchläufe absolviert habt. Er taucht dann zufällig bei neuen Durchläufen auf oder ihr stellt ihn selber in einem benutzerdefinierten Durchgang ein. Lauft nach Beginn direkt zum Safe, den ihr mit per Lauschen orten könnt und öffnet ihn. Ob euch Feine dabei entdecken spielt keine Rolle, ihr dürft nur keine vor dem Öffnen des Safes töten.

Symbol Erfolg Trophäe Alle da? Meistere in „Kein Zurück“ einen Durchlauf mit jedem Charakter

Zunächst müsst ihr alle Charaktere freischalten. Dafür müsst ihr eine gewisse Anzahl von Durchläufen mit jeweils anderen Charaktere absolvieren. In unserem Guide mit allen Outfits und Skins bekommt ihr alle Infos dazu.

Symbol Erfolg Trophäe Modifiziert Schließe in „Kein Zurück“ eine Begegnung mit allen Mods ab

Mods sind Modifikatoren für Begegnungen, wie etwa „Nahkampfkills regenerieren Gesundheit“ oder „Das Spielgebiet wird in Nebel gehüllt“. Ihr müsst über alle Durchläufe hindurch mindestens eine Begegnung mit jeder der 26 möglichen Mods absolvieren. Dabei müssen viele der Mods über Herausforderungen freigeschaltet werden. Sobald alle freigeschaltet sind, startet ihr am besten einen benutzerdefinierten Durchlauf, um genau einzustellen, welche Mods vorkommen sollen und welche nicht. So könnt ihr sie nacheinander abhaken.

Symbol Erfolg Trophäe Waghals Schließe in einem Durchlauf von „Kein Zurück“ fünf Gambits ab

Gambits sind kleine Missionen während eine Begegnung, die links oben im Bildschirm eingeblendet werden. Schaltet in einem Durchlauf fünf solcher Gambits ab.

Symbol Erfolg Trophäe Auf Nimmerwiedersehen! Besiege alle Bosse

Werdt ihr automatisch erhalten, da jeder besiegte Boss den nächsten freischaltet, der dann im anschließenden Durchlauf am Ende auf euch wartet.

Symbol Erfolg Trophäe Team Ellie Schließe alle Herausforderungspfade der Ellie-Fraktion ab

Schließt hierfür alle Herausforderungen für Ellie, Dina, Tommy, Joel und Jesse ab.

Symbol Erfolg Trophäe Team Abby Schließe alle Herausforderungspfade der Abby-Fraktion ab

Schließt hierfür alle Herausforderungen für Abby, Lev, Yara, Mel und Manny ab.

Symbol Erfolg Trophäe Wahre Stärke Schließe eine Begegnung mit S-Rang ab

Ein S-Rang ist auf jedem Schwierigkeitsgrad möglich, allerdings ist der Punktemultiplikator umso höher, je höher der Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Solltet ihr mit etwas Übung ganz automatisch mal erhalten.

Symbol Erfolg Trophäe Dein Überleben sei lang Schließe einen täglichen Durchlauf ab

Den täglichen Durchlauf könnt ihr einmal alle 24 Stunden in „Kein Zurück“ absolvieren. Er unterscheidet sich spielerisch nicht von normalen Durchläufen, nur der Charakter wird euch vom Spiel vorgegeben. Damit ihr die Chance nutzt, stellt den Schwiergkeitsgrad am besten auf „Sehr Leicht“ ein.

Symbol Erfolg Trophäe Dein Tod sei schnell Meistere in „Kein Zurück “einen täglichen Durchlauf auf dem Schwierigkeitsgrad „Erbarmungslos“

Dies ist die mit Abstand schwierigste Trophäe im DLC. Am besten trainiert ihr mit dem Charakter, der euch am besten liegt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Erbarmungslos“ mehrere normale Durchläufe, bis ihr sie gemeistert habt. Wartet dann bis euer Charakter in der täglichen Rotation an der Reihe ist und absolviert einen täglichen Durchlauf.

