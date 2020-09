Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Alle Schweren Komm-Hin-Ziele

Die schweren Komm-Hin-Ziele gehören zu den härtesten Herausforderungen in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 und werden daher auch mit einem besonders seltenen Achievement belohnt. Unser Guide verrät euch, wie ihr alle schweren Komm-Hin-Ziele erreicht.

Wie der Name es bereits vermuten lässt, gehören die schweren Komm-Hin-Ziele zu den schwierigsten Aufgaben, die ihr in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 absolvieren müsst, wenn ihr euch alle Trophäen und Achievements sichern wollte. So verlangt jedes einzelne schwere Komm-Hin-Ziel von euch eine anspruchsvolle, ununterbrochene Kombo, in der ihr mehrere spezielle Gaps einarbeiten müsst.

Alle Schweren Komm-Hin-Ziele im Video

Inhaltsverzeichnis mit Timecodes zu allen Challenges

So findet ihr alle Schweren Komm-Hin-Ziele

Wenn ihr bereits viel Zeit in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 verbracht habt und etwa viele Online-Matches absolviert, alle Alien-Plüschtiere gefunden oder die VV-Sammelobjekte gesucht habt, kann es durchaus sein, dass ihr mit etwas Glück bereits ein paar der Schweren Komm-Hin-Ziele absolviert habt.

So könnt ihr nachsehen, welche Challenges euch noch fehlen: Navigiert im Hauptmenü in den Reiter Challenges und öffnet anschließend Skatepark-Challenges. Dort findet ihr in der Liste die beiden Punkte Komm-Hin-Ziele THPS1 sowie Komm-Hin-Ziele THPS2.

Grundsätzlich empfehlen wir, dass ihr zunächst alle 50 Stat-Punkte für einen Skater eurer Wahl sammelt, bevor ihr euch an deren Schweren Komm-Hin-Zielen versucht. Die Fundorte aller Stat-Punkte haben wir hier für euch zusammengetragen.

Weiterhin empfehlen wir euch, die Challenges im Modus Fun-Skaten zu versuchen. Je nach Level kann es gut und gern eine Stunde dauern, bis ihr die ansprichsvolle Kombo gemeistert habt. Auf diese Weise verliert ihr keine zusätzliche Zeit durch Ladebildschirme. Highscores spielen für das Erreichen der Schweren Komm-Hin-Ziele keine Rolle.

Sobald ihr alle Schweren Komm-Hin-Ziele erreicht habt, werdet ihr mit der seltenen Trophäe „Geschafft“ belohnt.

Skatepark-Challenge: Heiliges Rohr (Lagerhalle)

Timecode: (00:00)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Heilige Schei...

Über die Pipe

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Skatepark-Challenge: Beide Richtungen rauf (Schule)

Timecode: (00:24)

Verbinde in der Schule die Gaps

Kicker

Rail zu Rail-Transfer

2 Pflanzkübel

Container-Rail

Müll-Olli

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Skatepark-Challenge: Treppe runter (Einkaufszentrum)

Timecode: (00:58)

Verbinde im Einkaufszentrum die Gaps

Skater Rolltreppe-Gap

Über die Stufen

Große Treppe

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Im Einkaufszentrum müsst ihr eure Kombo bis zum Ende des Levels halten. Um auf dem Weg dorthin nicht zu viel Geschwindigkeit zu verlieren, solltet ihr bei jeder Gelegenheit einen Wallride oder Grind in eure Kombo einbauen, um neuen Schwung zu gewinnen. Achtet außerdem beim finalen Gap darauf, nicht zu spät aus dem Wallride hinaus zu springen, da ihr sonst an der Wand landet und eure Kombo scheitern kann.

Skatepark-Challenge: Garstiger Gehweg (Skatepark)

Timecode: (01:35)

Verbinde im Skatepark die Gaps

Gehweg-Rail-Trans

Über die Box

Mauer-Gap Jr.

Entlang der Kurve

HP-Transfer

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Skatepark-Challenge: Bis ganz nach unten (Downtown)

Timecode: (02:14)

Verbinde in Downtown die Gaps

Kicker

Kicker zu Straße

Auto-Ollie

Cheesy Deck

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Sollte euch für den Finalen Gap Kicker zu Straße die Geschwindigkeit fehlen, empfiehlt es sich auf dem Weg zum Kicker am Dach auf der rechten Seite entlang zu grinden, um neuen Schwung zu sammeln.

Timecode: (02:47)

Verbinde in Downhill Jam die Gaps

Halfpipe am Hang

Die andere Halfpipe am Hang

50 Fuß

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Reduziert im Menü eure Geschwindigkeit auf 6/10. Andersfalls habt ihr zu viel Schwung, um nach den beiden Grinds den großen Sprung in den Tunnel zu schaffen und sicher in einem Manual zu landen.

Skatepark-Challenge: Hügeldüsen (Burnside)

Timecode: (03:17)

Verbinde in Burnside die Gaps

Unteres Regal-Lip

Hügeldüsen

Dreaifach-Rail

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Skatepark-Challenge: Spiralbrunnen (Streets)

Timecode: (03:34)

Verbinde in Streets die Gaps

Um den Brunnen

Provinz-Kante

Rail zu Rail

Die Spirale runter

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Timecode: (04:05)

Verbinde in Roswell die Gaps

Zufahrt Kanal

Deck (hoch)

Roswell gut, alles gut

Grey-Grind

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Die Gap Deck (hoch) gehört zu den wahrscheinlich schwierigsten Gaps im gesamten Spiel. Verinnerlicht zunächst das im Video präsentiere Prinzip aus Wallplant, Säure-Bombe und Boneless um genügend Schwung für den Sprung aufzubauen. Die Säure-Bombe solltet ihr so spät wie möglich auslösen und auch den Boneless erst an der absoluten Spitze der Rampe ausführen.

Sobald der Sprung weit genug ist, müsst ihr im Sprung die Transfer-Taste (R2/RT) drücken, um die Gap mit einer weiteren Säure-Bombe abzuschließen. Landet unbedingt mit einem Revert und geht sofort in einen Manual über, um die Kombo fortzusetzen. Im Video ist die einfachere der beiden Varianten gezeigt, in der nach dem Gap Deck (hoch) sofort die Gap Zufahrt Kanal folgt. Sollte euch der Sprung hingegen von der anderen Seite gelingen, folgt zunächst der Manual Roswell gut, alles gut. Nach dem Grey-Grind müsst ihr die Kombo dann bis zum Zufahrt Kanal halten.

Skatepark-Challenge: Eckenhüppfer (Der Hangar)

Timecode: (04:41)

Verbinde in Der Hangar die Gaps

Leichte Biegung

Kleiner Hüpfer

Heli-Hop

Big Light Hopper

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Durch das Absolvieren dieser Challenge erreicht ihr auch das VV-Sammelobjelt, das in diesem Level versteckt ist. Eine Übersicht alle VV-Sammelobjekte findet ihr hier.

Skatepark-Challenge: Rails, die töten (Schule 2)

Timecode: (04:55)

Verbinde in Schule 2 die Gaps

Antreten! Nightmare Rail!

Antreten! Gonz-Rail!

Antreten! Opunsezmee-Rail!

Sporthalle-Rail zu Rail

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Begebt euch zunächst zum Antreten! Gonz-Rail! und zerstört den Basketball-Korb neben der Schulglocke. Dieser muss am Boden liegen, damit ihr an dieser Stelle grinden und genügend Geschwindigkeit für die letzte Gap aufbauen könnt. (05:15)

Timecode: (05:41)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Über den Tisch

Ledge zu Rail

Rail zu Rail

Box zu Box

Container-Pop

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Nähert euch der Gap Rail zu Rail seitlich (05:54). Andernfalls ist euer Tempo zu hoch und ihr werden den Sprung auf die zweite Rail nicht schaffen.

Skatepark-Challenge: Zeit für'n Snack (NY City)

Timecode: (06:02)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Parkeingang

Du als Nächstes

Nimm dir'n Keks und setz dich

Joeys Skulptur

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Skatepark-Challenge: Vom Dach! (Venice Beach)

Timecode: (06:31)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Rampe zu Dach

Canyon-Sprung

Touchdown

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Den Sprung von der Ramp zum Dach schafft ihr nur per Boneless.

Skatepark-Challenge: Surfen im Pool (Skatestreet)

Timecode: (06:58)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Kreis um den Pool

Verlängerungs-Transfer

Über die Mauer

Schlüssel zum geheimen Rail-Bereich

Surfin‘ U.S.A.

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Der Übergang von Kreis um den Pool zu Verlängerungs-Transfer erfordert präzises Timing. Springt ihr zu früh, stimmt euer Winkel nicht. Springt ihr zu spät schafft ihr es nicht hoch genug, um den Grind fortzusetzen.

Solltet ihr Probleme damit haben, rechtzeitig für Surfin U.S.A. zu landen (ihr müsst über den gesamtem Hügel grinden damit die Gap zählt) könnt ihr die Kombo alterantiv auch an dieser Stelle beginnen und nach Über die Mauer euren Weg in den Pool fortsetzen.

Skatepark-Challenge: Fliegender Wheelie (Philadelphia)

Timecode: (07:36)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Fly By Wire

Telephone Co.

Bank

Funbox-Wheelie

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Auf den Balkon kommt ihr am einfachsten mit einem Boneless.

Timecode: (08:25)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Auf die Tribüne

Rail gemeistert

Start zur Banane

Rail-Plat

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Springt kurz, sobald ihr den mittleren, langen Tail der Rail (08:47) habt um eure Geschwindigkeit wieder aufzubauen. Andernfalls wird es euch sehr schwer fallen den Sprung zum Grind (08:50) zu schaffen.

Timecode: (09:00)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

70 fr.

80 ft.

90 ft.

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Die wahrscheinlich einfachste Challenge. Füllt euren Spezialbalken, sammelt ausreichend Schwung und springt per Boneless über den Abgrund.

Skatepark-Challenge: Im Schnitt (Skater-Himmel)

Timecode: (09:21)

Verbinde in der Lagerhalle die Gaps

Südliche Kreuzung Sad

Mittlere Kreuzung Sad

Nördliche Kreuzung Sad

Südlicher Übergang Sad

zu einer einzelnen Kombo. Mods müssen deaktiviert sein.

Tipp: Hier ist präzises Timing nötig. Ihr müsst genau in der Kurve springen, damit euer Winkel stimmt. Springt ihr zu früh oder zu zeitig, landet ihr nicht an der richtigen Kante und die Gap wird nicht korrekt erkannt.

