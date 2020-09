Auch in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sind abermals mehrere geheime Skater versteckt. Mit dabei ist auch Officer Dick, der bereits seit 1999 regelmäßig einen Gastauftritt in den Tony-Hawk-Spielen feiert. Wir verraten euch, wie ihr den von Jack Black gespielten Charakter freischalten könnt.

Eigentlich ist Officer Dick im Remake von Tony Hawk's Pro Skater gar nicht so geheim wie noch im Original. Mit etwas Geduld könnt ihr nämlich in der Übersicht aller Challenges genau sehen, wie ihr den Kult-Skater freischalten könnt, der dieses Mal übrigens von Schauspieler Jack Black verkörpert wird.

Neben Officer Dick ist übrigens noch ein weiterer geheimer Skater im Spiel versteckt: Das Roswell-Alien. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr das Alien freischalten könnt.

So könnt ihr Jack Black als Officer Dick freischalten

Navigiert im Hauptmenü in den Reiter Challenges und öffnet schließlich unten rechts das Untermemü Legende. Darin findet ihr die Challenge Vom Tellerwäscher zum Millionär. Sobald ihr diese Challenge abgeschlossen habt, wird Officer Dick als geheimer Skater freigechaltet.

Leider ist dies deutlich aufwendiger, als es zunächst klingt. Schließlich müsst ihr dafür alle Challenges in der Mach-dir-den-Skater-Sammlung abschließen. Navigiert dafür im Challenges-Menü auf den Button Skater Challenges und anschließend Erstellte Skater.

Hinweis: Die folgenden Challenges lassen sich ausschließlich mit einem selbst erstellten Skater absolvieren!

Ingesamt erwarten euch 24 Challenges in der Kategorie Erstellte Skater. Während ihr einige davon absolvieren könnt, indem ihr einfach beide Touren zu 100% mit einem selbst erstellen Skater beendet, sind andere Challenges deutlich komplizierter. Vor allem da die meisten Challenges an Gaps gebunden sind, die ihr zunächst in den jeweiligen Leveln finden müsst. Aus diesem Grund haben wir alle wichtigen Challenges für euch im Video zusammengefasst.

Sobald ihr alle Herausforderungen absolviert habt könnt ihr nicht nur die Challenge Vom Tellerwäscher zum Millionär abschließen, sondern erhaltet auch das Achievement Dem Cop seinen Donut. Eine Übersicht aller Trophäen und Erfolge in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 findet ihr hier.

Alle Timescodes und Challenges im Text-Guide

Seekrank – Lande in einem beliebigen klassischen Park eine Kombo mit einen höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein. Mit diesen Tipps knackt ihr jeden Highscore in Tony Hawk's Pro Skater 1+2

– Lande in einem beliebigen klassischen Park eine Kombo mit einen höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein. Siiiiiick – Lande in 5 klassischen Parks eine Kombo mit einem höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande in 5 klassischen Parks eine Kombo mit einem höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein. So Sick! – Lande in allen klassischen Parks eine Kombo mit einem höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande in allen klassischen Parks eine Kombo mit einem höheren Score als „Sick“. Mods müssen deaktiviert sein. Hold dir Gold – Verdiene eine Goldmedaille in einem beliebigen Wettbewerbspark. Mods müssen deaktiviert sein.

– Verdiene eine Goldmedaille in einem beliebigen Wettbewerbspark. Mods müssen deaktiviert sein. 4, aber nicht der Vierte – Verdiene einen Goldmedaillen-Score in 4 beliebigen Wettbewerbsparks. Mods müssen deaktiviert sein.

Verdiene einen Goldmedaillen-Score in 4 beliebigen Wettbewerbsparks. Mods müssen deaktiviert sein. Goldrute – Verdiene einen Goldmedaillen-Score in jedem Wettbewerbsparks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Verdiene einen Goldmedaillen-Score in jedem Wettbewerbsparks. Mods müssen deaktiviert sein. Gaps, Gaps, Gaps – Lande in allen verfügbaren klassischen Parks eine beliebige Gap.

– Lande in allen verfügbaren klassischen Parks eine beliebige Gap. 8-Sender-TV – Lande eine Kombo mit 40.000 Punkten und verwende nur 8 Nicht-Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 40.000 Punkten und verwende nur 8 Nicht-Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein. Halfpipe-Traum – (00:00) Lande eine Kombo mit 20.000 Punkten mit einem Grab- und Lip-Trick. Keine Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 20.000 Punkten mit einem Grab- und Lip-Trick. Keine Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein. Grindy Grabby – (00:14) Lande eine Kombo mit 30.000 Punkten mit einem Grap-Trick, einem Grind-Trick und ohne Manuals oder Reverts. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 30.000 Punkten mit einem Grap-Trick, einem Grind-Trick und ohne Manuals oder Reverts. Mods müssen deaktiviert sein. Re-Revert – (00:30) Lande eine Kombo mit 15.000 Punkten mit mindestens 2 Reverts, einem Grap-Trick. Keine Grinds oder Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 15.000 Punkten mit mindestens 2 Reverts, einem Grap-Trick. Keine Grinds oder Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein. 3 Moves geschafft – (00:50) Lande eine Kombo mit nur 3 Moves, die 20.000 Punkte wert sind, und ohne Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit nur 3 Moves, die 20.000 Punkte wert sind, und ohne Spezialtricks. Mods müssen deaktiviert sein. 5 und weg – (01:05) Lande eine Kombo mit 5+ Moves mit mindestens einem Revert. Keine Grinds, Spezialtricks oder Flatland-Tricks. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 5+ Moves mit mindestens einem Revert. Keine Grinds, Spezialtricks oder Flatland-Tricks. Mods müssen deaktiviert sein. Salt Flats – (01:15) Lande eine Kombo mit 15+ Moves – nur Flip-Tricks (keine Spezialtricks) und Flatlands. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 15+ Moves – nur Flip-Tricks (keine Spezialtricks) und Flatlands. Mods müssen deaktiviert sein. Sei besonders – (01:41) Lande eine Kombo mit über 25 Moves, ohne Grind-Tricks und mit mindestens 1 Spezialtrick. Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit über 25 Moves, ohne Grind-Tricks und mit mindestens 1 Spezialtrick. Mods müssen deaktiviert sein. Lips und so – (02:04) Lande eine Kombo mit 10.000 Punkten mit nur einem Lip-Trick und einem Revert (keine Spezialtricks). Mods müssen deaktiviert sein.

– Lande eine Kombo mit 10.000 Punkten mit nur einem Lip-Trick und einem Revert (keine Spezialtricks). Mods müssen deaktiviert sein. Mall-Gänge – (02:25) Lande eine Kombo mit 25.000 Punkten von der Fürs ganze Atrium-Gap im Einkaufszentrum und mach dabei mindestens 1 Grab-Trick.

– Lande eine Kombo mit 25.000 Punkten von der im Einkaufszentrum und mach dabei mindestens 1 Grab-Trick. Brodelnde Downtown – (02:45) Lande eine Kombo mit 30.000 Punkten von der „Dreckiges Rail“-Gap in Downtown und mach dabei mindestens 1 Lip-Trick.

– Lande eine Kombo mit 30.000 Punkten von der in Downtown und mach dabei mindestens 1 Lip-Trick. Beckenrand-Heizer – (03:10) Lande eine Kombo mit 40.000 Punkten von der „Über den Pool“-Gap in Burnside und mach dabei mindestens 1 Grab-Trick.

– Lande eine Kombo mit 40.000 Punkten von der in Burnside und mach dabei mindestens 1 Grab-Trick. Grey war hier – (03:26) Lande eine Kombo mit 50.000 Punkten von der „Grey-Grind“-Gap in Roswell und mach dabei mindestens 1 Manual und einen Lip-Trick.

– Lande eine Kombo mit 50.000 Punkten von der in Roswell und mach dabei mindestens 1 Manual und einen Lip-Trick. Überflieger – (03:56) Lande eine Kombo mit 15.000 Punkten von der Höhenflug-Gap des Hangars.

– Lande eine Kombo mit 15.000 Punkten von der des Hangars. Rauf aufs Dach – (04:08) Lande eine Kombo mit 20.000 Punkten von der Drop Out-Dach-Gap! in Schule 2 und mach mindestens 1 Grind-Trick.

– Lande eine Kombo mit 20.000 Punkten von der in Schule 2 und mach mindestens 1 Grind-Trick. Strandparty – (04:31) Lande eine Kombo mit 35.000 Punkten von der „Die ganze Strecke ...“-Gap in Venice Beach und mach dabei mindestens 1 Grind-Trick.

– Lande eine Kombo mit 35.000 Punkten von der in Venice Beach und mach dabei mindestens 1 Grind-Trick. Wie stimulierend – (04:49) Lande eine Kombo mit 45.000 Punkten von der „Manual-Stimulation“-Gap in Philly und mach dabei mindestens 2 Reverts.

