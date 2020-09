In Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dreht sich alles um das Erreichen enormer Punktzahlen. Für einige besonders hohe Highscores gibt es sogar Trophäen und Achievments. Wir verraten euch einen Trick, mit dem ihr die Erfolge auch ohne lange Übung abschließen könnt.

Um in Tony Hawk's Pro Skater besonders hohe Punktzahlen zu erreichen ist jede Menge Übung nötig. Die Mühe lohnt sich allerdings, denn das Kombo-System ist fair, präzise und macht jede Menge Spaß. Wenn ihr jedoch vor allem auf der Jagd nach Achievements seid, könnt ihr den Weg zur begehrten Trophäe auch deutlich verkürzen.

Insgesamt gibt es vier Achievements, die an das Abschließen einer besonders großen Kombo gebunden sind:

Kombostoß Lande eine Kombo mit über 50.000 Punkten.

Schießen & Punkten Lande in einem beliebigen klassischen Park eine Kombo mit über 1.000.000 Punkten.

Über den Wolken Lande eine Kombo mit über 1.000.000 Punkten.

Du hast das Scoreboard zerstört Lande in einem beliebigen klassischen Park eine Kombo mit über 10.000.000 Punkten.



Während die Tropähe Kombostoß selbst für Anfänger bereits nach kurzer Zeit keine große Herausforderung mehr darstellt, sind die restlichen drei Achievements deutlich aufwendiger und setzen viel Erfahrung, Geduld und Kenntnis der Level voraus. Wenn ihr euch daran versuchen wollt, die Kombos auf den traditonellen Weg zu erlangen, empfehlen wir euch unsere Tipps rund um das Kombo-System. Allerdings gibt es noch eine deutlich einfacherer Methode.

So knackt ihr mühelos die 10.000.000 Punkte-Kombo

Zwar wird in der Beschreibung hervorgehoben, dass ihr die Kombo in einem klassischen Park abschließen müsst, dennoch war es bisher möglich, die Trophäe auch im Mach-Dir-Den-Park-Modus zu erlangen. Das hat dazu geführt, dass einige Spieler spezielle Parks erstellt haben, die es euch erlauben die 10 Millionen Punkte-Kombo ohne großen Aufwand zu erhalten.

Hinweis: Beachtet, dass diese Methode in einem zukünftigen Update aus dem Spiel gepatcht werden könnte.

Startet den Mach-Dir-Den-Park-Modus und öffnet die Suche. Gebt „10 Million“ in das Suchfenster ein und ihr solltet mehrere Parks finden, die beispielsweise Namen wie 10 Million Trophy Easy tragen.

Diese Level sind so aufgebaut, dass ihr durch das bloße Halten der Grind-Taste eine nahezu endlose Kombo aufbauen könnt. Da die aufeinanderfolgenden Grinds so kurz sind, hat die Balance-Anzeige keine Zeit, bis zum linken oder rechten Ausschlag zu gelangen. Auf diese Weise könnt ihr euren Mulitplikator in die Höhe treiben ohne einen Sturz zu riskieren.

Startet also einfach die Kombo und haltet diese so lange, bis eure Multiplikator bei über 1.500 liegt. Springt anschließend ab und ihr solltet die Punktestand von 10.000.000 Punkten mühelos erreicht haben.

