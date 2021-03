Die „Advanced Search“ von Twitter ist ein mächtiges Suchtool für die soziale Plattform, bei der ihr nach Wörtern, Hashtags, Sprachen, Personen, Zeit, Ort und vielem mehr eingrenzen könnt. Wo ihr die erweiterte Suche bei Twitter findet und wie ihr eure Suche selbst vorfiltern könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Die erweiterte Suche von Twitter funktioniert auf dem PC wie Smartphone – jedoch nur im Browser. In der App könnt ihr nach einer Suchanfrage nur ein paar Filter setzen. Wer auch in der App genauere Ergebnisse haben möchte, sollte sich mit den manuellen Suchoperatoren auseinandersetzen.

Twitter „Advanced Search“ aufrufen

Die erweiterte Suche erreicht ihr ganz einfach über den Link: twitter.com/search-advanced. Aber ihr könnt auch nach jeder Suchanfrage in die erweiterte Suche übergehen, geht dafür wie folgt vor:

Öffnet Twitter in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ggf. ein. Gebt oben in die Suchleiste einen Begriff ein und drückt [Enter]. Wenn die Ergebnisse angezeigt werden, könnt ihr neben der Suchleiste nun auf die drei Punkte (...) klicken.

Im Dropdown-Menü wählt ihr nun „Erweiterte Suche“ bzw. „Advanced Search“ aus.

Die erweiterte Suche bietet euch nun folgende Parameter, um eure Suche besser eingrenzen zu können:

Alle dies Wörter

Genau dieser Satz

Igendeines dieser Wörter

Keines dieser Wörter

Diese Hashtags

Sprache

Von diesen Accounts

An diese Accounts

Diese Accounts erwähnen

(Nur) Antworten einbeziehen

(Nur) Tweets mit Links einbeziehen

Mindestzahl an Antworten

Mindestzahl an „Gefällt mir“-Angaben

Mindeszahl an Retweets

Datum: Von ... Bis ...

Erweiterte Suchoperatoren auf Twitter nutzen

Viele der oben angegebenen Suchparameter lassen sich auch – wie bei der Google-Suche – einfach direkt über einen Operator selbst in das Suchfeld eingeben. So könnt ihr beispielsweise mehrere Wörter in Anführungszeichen schreiben, um nach genau dieser Wortkombination, in der angegebenen Reihenfolge zu suchen. Wir haben euch hier die nützlichsten Operatoren für die Twitter-Suche in einer Tabelle zusammengefasst:

Suchoperator Funktion „gute Neuigkeiten„ Sucht nach der genauen Wortkombination, statt einfach nach „gute“ und „Neuigkeiten“. (gute OR Neuigkeiten) Sucht nach „gute“ oder „Neuigkeiten“ (oder beides). Neuigkeiten -gute Sucht nur nach Tweets die „Neuigkeiten“ enthält, aber nicht „gute“. #guteNeuigkeiten Sucht nach Tweets mit dem entsprechenden Hashtag [Suche] from:[Nutzername] Sucht Nachrichten, die von einem bestimmten Twitter-Nutzer sind. [Suche] to:[Nutzername] Sucht Nachrichten, die an einen bestimmten Twitter-Nutzer gerichtet sind. [Suche] (@[Nutzername]) Sucht Nachrichten, in denen ein bestimmten Twitter-Nutzer erwähnt wurde. @[Nutzername] Sucht nach dem Twitter-Nutzer selbst. [Suche] near:[Ortsname] within:[Zahl]km „Near“ sucht nach Tweets nahe eines bestimmten Ortes. Mit „within“ kann noch ein bestimmter Radius angegeben werden. [Suche] since:YYYY-MM-DD Sucht Tweets ab einem bestimmten Datum. [Suche] until:YYYY-MM-DD Sucht Tweets bis zu einem bestimmten Datum. [Suche] ? Sucht nach Tweets, die eine Frage enthalten. [Suche] filter:links Sucht nach Tweets, die einen Link enthalten. [Suche] -filter:links Sucht nach Tweets, die keinen Link enthalten. [Suche] filter:replies Sucht nur nach Antwort-Tweets. [Suche] -filter:replies Sucht nicht nach Antwort-Tweets. [Suche] lang:de (en, fr, ja ...) Sucht nur nach Tweets auf Deutsch (Englisch, Französisch, Japanisch ...). [Suche] min_replies:[Zahl] Sucht nach Tweets mit mindestens so vielen Antworten, wie angegeben. [Suche] min_faves:[Zahl] Sucht nach Tweets mit mindestens so vielen „Gefällt mir“-Angaben, wie angegeben. [Suche] min_retweets:[Zahl] Sucht nach Tweets mit mindestens so vielen Retweets, wie angegeben.

