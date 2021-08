Untertitel helfen Schwerhörigen und Gehörlosen, aber auch denjenigen, die Filme und Serien lieber in der Originalsprache anschauen. Wenn ihr jedoch Probleme habt, die Untertitel in der Standard-Einstellung auf Netflix zu entziffern, könnt ihr sie in mehreren Aspekten wie Größe, Farbe und Hintergrund anpassen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch hier auf GIGA.

Immer mehr Leute schauen ihre Filme und Serien in der „Original Version“. Untertitel können hierbei dem Sprach- oder Übersetzungsverständnis helfen. Aber egal, ob ihr die Untertitel nur zum besseren Sprachverständnis braucht oder zwingend benötigt, weil ihr schwerhörig oder gehörlos seid: Wichtig ist, dass ihr die Untertitel auf dem kleinen oder weit entfernten Fernseher auch lesen könnt. Zum Glück bietet Netflix die Option, die Untertitel an eure Präferenzen anzupassen.

Diese Optionen bieten die Untertitel

Folgende Einstellungen könnt ihr an den Untertiteln bei Netflix verändern:

Schriftart: Insgesamt stehen sieben verschiedene Schriftarten zur Verfügung.

Insgesamt stehen sieben verschiedene Schriftarten zur Verfügung. Schriftfarbe: Ihr könnt zwischen acht verschiedenen Textfarben wählen, und diese jeweils auch halbtransparent erscheinen lassen.

Ihr könnt zwischen acht verschiedenen Textfarben wählen, und diese jeweils auch halbtransparent erscheinen lassen. Textgröße: Die Schriftgröße ist in Klein, Mittel oder Groß einstellbar.

Die Schriftgröße ist in Klein, Mittel oder Groß einstellbar. Schatten: Ihr könnt zwischen vier verschiedenen Schatten mit jeweils acht verschiedenen Farben wählen oder diesen wahlweise auch ganz deaktivieren.

Ihr könnt zwischen vier verschiedenen Schatten mit jeweils acht verschiedenen Farben wählen oder diesen wahlweise auch ganz deaktivieren. Hintergrund: Wie bei den Schriftarten, könnt ihr einen Texthintergrund in acht Farben hinzufügen, und diesen wahlweise auch halbtransparent erscheinen lassen.

Wie bei den Schriftarten, könnt ihr einen Texthintergrund in acht Farben hinzufügen, und diesen wahlweise auch halbtransparent erscheinen lassen. Fenster: Ebenso wie die Hintergründe, nur das eine komplette Box hinter den Text gelegt wird.

So passt ihr die Untertitel bei Netfilx an

Öffnet die Netflix-App (Smartphone & Tablet) oder die Netflix-Webseite in einem neuen Tab (PC).

Falls nicht automatisch geschehen: Loggt euch mit euren Account-Daten ein. Wählt euer Profilbild (oben rechts) an und klickt auf „Konto“.

Scrollt herunter zu „Profile und Kindersicherung“ und wählt den Pfeil neben dem Profil aus, bei dem ihr die Untertitel anpassen wollt. Wählt neben dem Menüpunkt „Untertitel-Anzeige“ den Link „Ändern“ aus.

In den Einstellungen der Untertitel-Anzeigen könnt ihr nun die oben beschriebenen Optionen nach eigenem Belieben anpassen.

Wenn ihr fertig seid, drückt ihr auf den Button „Speichern“.

Falls euch eure Einstellungen doch missfallen, könnt ihr sie jederzeit mit „Auf die Standardeinstellungen zurücksetzen“ wieder auf die Grundeinstellungen zurückstellen.

Die Einstellungen, die ihr für das jeweilige Netflix-Profil tätigt, gelten global für alle Geräte. Die Untertitel werden somit auch auf allen anderen Geräten wie Konsolen, Set-Top-Boxen oder euren Mobilgeräten wie eingestellt angezeigt.

Um die Untertitel bei Netflix wieder auszustellen, wählt ihr während der Wiedergabe das Sprachen- und Untertitelmenü an. Hier lassen sich die Untertitel jederzeit abschalten, indem ihr sie einfach auf „Aus“ stellt.

