UPS gehört zu den größten Transportunternehmen für Pakete weltweit. Erwartet ihr eine Sendung, seid aber bei der Ankunft vermutlich nicht zuhause, könnt ihr eine Abstellgenehmigung erteilen. Dann wird euer Paket an einem von euch gewählten Ort abgelegt.

UPS Facts

Die Genehmigung kann nur online erteilt werden. Ihr benötigt dafür einen kostenlosen Account bei „UPS My Choice“. Ein PDF-Formular für den Ablageort, das man per E-Mail oder Post zusenden kann, gibt es nicht.

UPS: Wunschort für Pakete auswählen

So erteilt ihr die Abstellgenehmigung für den Empfang von UPS-Sendungen:

Erstellt einen kostenlosen Account bei UPS-My-Choice. Kümmert euch dabei rechtzeitig um das Konto, da ihr einen Brief für die Freischaltung erhaltet. Der Versand dauert einige Tage. Sobald ihr einen Account habt, werdet ihr automatisch über UPS-Pakete informiert, die auf dem Weg zu euch sind. In der Sendungsübersicht könnt ihr den Ablageort für jedes Paket einzeln auswählen. Geht dafür im Bereich „Profil“ in den Abschnitt „Vorgaben“. Im Menü „UPS My Choice“ findet ihr die „Zustelloptionen“. Hier wählt ihr die „Anweisungen für den Zusteller“ aus. Dort könnt ihr in eurem Kundenkonto eine allgemeine Abstellerlaubnis für alle zukünftigen UPS-Sendungen einrichten.

Neben dem Ort kann auch eine Wunschuhrzeit für die Paketabgabe ausgewählt werden. UPS weist die Sendungen der in „My Choice“ hinterlegten E-Mail-Adresse zu. Achtet also darauf, diese Adresse bei Bestellungen mit UPS-Versand anzugeben. Ihr könnt in eurem „My Choice“-Konto jederzeit einen neuen Ort auswählen oder die Abstellgenehmigung wieder kündigen, wenn Pakete persönlich übergeben werden sollen.

UPS: Ablageort auswählen – dauerhaft und für einzelne Sendungen

Für die Abstellgenehmigung einzelner Sendungen geht ihr entweder wie oben beschrieben vor oder wartet auf die Paketankündigung per E-Mail. Dort findet ihr einen Link mit der Aufschrift „Zustellung ändern“, über den ihr die Zustelloptionen einrichten könnt.

Beachtet, dass nicht jeder beliebige Ort für die Abgabe von UPS-Paketen ausgewählt werden kann. Der Platz muss sich an der Wohnung oder am Haus der Lieferanschrift befinden. Zudem muss er vor fremden Einblicken geschützt und wetterfest sein. Andere sollten das herrenlose Paket also nicht einfach sehen können. Habt ihr keinen passenden Ort, lässt sich auch eine UPS-Paketstation in der Nähe oder ein bestimmter Nachbar nachträglich als Empfangsort auswählen. Bei Fragen könnt ihr euch an den UPS-Kunden-Service wenden.

