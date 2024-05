V Rising: Gerberei freischalten und Leder mit Tierhaut herstellen

Bereits in den ersten Spielstunden von V Rising benötigt ihr Leder, um das Burgherz aufzuwerten oder in späterer Folge mit der Werkbank Rüstungen herstellen zu können. Wie ihr die Gerberei freischaltet und Leder erzeugt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Gerberei freischalten

Bevor ihr Leder herstellen könnt, müsst ihr erst die Gerberei freischalten. Um das zu tun, benötigt ihr zunächst einen Blutaltar. Mithilfe des Altars könnt ihr den Blutgeruch von V-Bossen wahrnehmen. Keely, der Frostbogenschütze ist der zweite V-Boss in der Liste und gewährt euch mit ihrem Tod eine neue Kraft, ein neues Gebäude und drei neue Rezepte. Wählt sie aus, um ihr Blut zu verfolgen.

Bei Keely handelt es sich um eine erfahrende Bogenschützin der Stufe 20, die euch mit Frostpfeilen zusetzt. Bevor ihr euch also aufmacht, um sie auszuschalten und ihr Blut zu extrahieren, solltet ihr eine unwesentlich geringere oder besser noch dieselbe Ausrüstungsstufe erreichen.

Keely ist der zweite V-Boss in der Liste des Blutaltars. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Keely befindet sich im Banditen-Trapper-Camp. Das ist östlich von Vergessener Friedhof und im Osten vom Farbane-Wald. Reist ihr dorthin, solltet ihr eure Aufmerksamkeit zuerst auf die Banditen im Lager richten, anderenfalls greifen sie in den Kampf mit der Frostbogenschützin ein und machen euch das Leben schwer. Ist Keely besiegt und ihr Blut extrahiert, werden sämtliche Belohnungen automatisch freigeschaltet und ihr könnt ihr euch zurück zur Burg begeben. Die Gerberei steht jetzt zum Bau bereit. Ihr benötigt 8 Bretter und 160 Tierhäute, um sie zu errichten.

Leder mit Tierhaut herstellen

