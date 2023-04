Da ist Ostern für dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Während Feiertage wie Weihnachten, der Tag der Arbeit oder der Tag der Deutschen Einheit an einem festen Datum stattfinden und demnach leicht für die kommende Urlaubsplanung berücksichtigt werden können, wechselt das Datum für das Osterfest von Jahr zu Jahr. Wann wird Ostern 2024 gefeiert?

Die Uhren wurden jüngst ,auf die Sommerzeit umgestellt und die Ostertage liegen wieder hinter uns. Wann ist es im kommenden Jahr so weit?. Das Datum für die Ostertage lässt sich anhand einer festen Osterformel ermitteln.

Wann ist Ostern 2024? Datum und Informationen

2023 lag Ostersonntag auf dem 9. April . Karfreitag ist demnach der 7. April .

. . Die Osterferien 2023 beginnen in den meisten Ländern am 3. April und enden am 15. April.

2024 geht es etwas früher los. Dann liegt Karfreitag auf dem 29.03.2024 und Ostersonntag auf dem 31.03.2024.

Karfreitag und Ostermontag sind gesetzliche Feiertage und demnach bundesweit für alle Schüler sowie die meisten Arbeitnehmer frei. Ob und welche Geschäfte an Karfreitag offen haben, lest ihr in unserem Artikel Ladenöffnungszeiten zum Feiertag.

Für die Grußkarten haben wir den passenden Spruch zu Ostern parat.

Falls ihr euch merken wollt, wann Ostern ist, gibt es einige Anhaltspunkte, die euch dabei helfen. Ostern wird nach christlicher Tradition am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühlingsanfangs auf der nördlichen Halbkugel gefeiert. Der frühestmögliche Termin für Ostern liegt am 22. März, der späteste Zeitpunkt ist der 25. April. 2015 feierten wir das Osterfest am 5. April, 2016 wurde Ostern am 25. März begangen. 2017 ging es am 16. April in den Ostersonntag, 2018 am 1. April, 2019 am 21. April. 2022 lag Karfreitag auf dem 15. April und dieses Jahr war es am 9. April soweit. 2024 geht es am 29. März in den Karfreitag.

Bereits eine Woche vorher beginnen die Vorbereitungen auf die Osterwoche in der Karwoche. Bestandteil der Karwoche ist unter anderem Gründonnerstag sowie der in vielen Augen heiligste aller Feiertage, der Karfreitag. In einigen Bundesländern herrscht an Karfreitag striktes Tanzverbot in Diskotheken. Die Frage, wann Ostern ist, ist zudem für Fastende interessant. Nach der Karnevalszeit beginnt am Aschermittwoch die Fastenzeit, in der etwa auf Süßigkeiten, Rauchen und ausschweifendes Leben verzichtet wird. Der Start von Ostern ist gleichzeitig das Ende der knapp 40-tägigen Fastenzeit.

Wann ist Ostern 2024? Termine, Urlaub, Ferien in Deutschland

Wer langfristig planen möchte, erfährt in den folgenden Zeilen nicht nur, wann Ostern 2023 ist, sondern bekommt gleich die Oster-Termine für die nächsten Jahre:

Ostersonntag 2020: 12. April 2020

Ostersonntag 2021: 4. April 2021

Ostersonntag 2022: 17. April 2022

Ostersonntag 2023: 9. April 2023

Ostersonntag 2024: 31. März 2024

Ostersonntag 2025: 20. April 2025

Damit eure Uhr zu den Ostertagen richtig läuft, lest bei uns auch nach, wann die Uhr umgestellt wird. Natürlich ist es erfreulich, dass die meisten Leute in Deutschland zu Ostern frei haben. Doch was steckt eigentlich genau hinter dem Fest? Erfahrt alles zum christlichen Fest im Artikel „Ostern: Bedeutung der Feiertage“. Werft auch einen Blick in unsere schönsten Ostergrüße für WhatsApp und Co.

Hat man einmal herausgefunden, wann Ostern ist, lassen sich hieraus ganz einfach weitere besondere Tagen ermittelt. So liegt Aschermittwoch immer 46 Tage vor Ostern. Christi Himmelfahrt folgt 39 Tage danach, Pfingstsonntag steigt 49 Tage nach Ostern. Genau 60 Tage später geht es dann zu Fronleichnam. In den kommenden Tagen und Wochen dürfen wir uns also noch auf einige Feiertage freuen.

