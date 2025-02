WhatsApp: Nachricht & Bilder ohne blaue Haken öffnen

Anhand der zwei blauen Haken sehen Nutzer bei WhatsApp, dass ihre Nachricht von anderen Chat-Teilnehmern gelesen wurde. Mit einem kleinen Umweg kann man die WhatsApp-Nachrichten auch offline lesen. So erfährt der Chat-Partner nicht, dass die Nachricht aufgerufen wurde.

Nachrichten lesen und „unsichtbar“ bleibvenb

WhatsApp informiert umfassend, wer wann zuletzt online war und ob eure Nachrichten gelesen wurden. Zwar kann man die blauen Haken deaktivieren und die Lesebestätigung abschalten allerdings sieht man die Information dann auch selbst bei anderen nicht mehr. Wollt ihr auf die Angabe nicht verzichten und trotzdem eine WhatsApp-Nachricht heimlich lesen, geht das nur über einen Umweg.

In unserem Video erfahrt ihr mehr zu den WhatsApp-Datenschutzeinstellungen:

WhatsApp offline lesen: Diese Möglichkeiten gibt es ohne blaue Haken

Bekommt ihr in WhatsApp eine neue Nachricht, könnt ihr die Mitteilung bereits über die Benachrichtigung lesen. Wird also eine neue WhatsApp-Nachricht angezeigt, zieht einfach die Benachrichtigungsleiste nach unten. Habt ihr mehrere Mitteilungen erhalten, tippt auf die oberste Zeile, die neben „WhatsApp“ auch die Anzahl der Nachrichten und betroffenen Chats anzeigt. In den Optionen für Push-Benachrichtigungen könnt ihr angeben, wie detailliert Nachrichten in der Benachrichtigung angezeigt werden.

In den iOS-Lockscreen-Benachrichtigungen werden euch auf iPhone ebenfalls die eingehenden WhatsApp-Nachrichten angezeigt. Lest ihr diese Messages hier, statt die App zu starten, bleiben die Häkchen für den Absender ebenfalls grau. Ihr könnt in der Regel aber nur kürzere Messages vollständig lesen, da sie nur bis zu einer bestimmten Zeichenlänge angezeigt werden. Auch hier hilft es, den Bildschirm zu drehen, damit die Textfläche erweitert wird. Ab iOS 13 könnt ihr auch einfach de Finger länger auf der Benachrichtigung halten, um die ganze Nachricht zu lesen.

Tippt ihr auf die Nachricht, könnt ihr die Mitteilung sogar direkt über das Benachrichtigungsfenster beantworten, ohne die blauen Haken auszulösen.

Wir erklären euch auch, wie man Sprachnachrichten geheim anhören kann:

Dieser Weg eignet sich also vor allem für kurze Nachrichten. Längere Texte werden möglicherweise abgeschnitten. Ihr könnt das Textfeld aber erweitern, wenn ihr den Bildschirm dreht. Daneben gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, um WhatsApp-Nachrichten heimlich zu lesen:

Blaue Haken deaktivieren: Dies gilt dann aber für alle Chats und ihr könnt selbst nicht mehr erfahren, wann eure Texte gelesen wurden.

WhatsApp-Widget nutzen

WhatsApp im Flugmodus lesen

WhatsApp-Nachricht ohne Lesebestätigung mit Widget lesen

Habt ihr das WhatsApp-Widget auf eurem Home-Bildschirm hinzugefügt, erscheinen neue WhatsApp-Nachrichten dort und auch auf dem Homescreen.

Ihr könnt sie lesen, ohne die Messenger-App zu öffnen. Dabei werden dem Absender die blauen Häkchen nicht angezeigt Öffnet ihr die App, markiert WhatsApp diese Nachricht allerdings wieder mit den blauen Haken als gelesen. Das Widget bietet noch mehr Funktionen als die Ansicht der neuen Nachrichten über die Push-Benachrichtigungen.

Bilder und Videos geheim ansehen

Noch einfacher lassen sich Bilder und Videos anschauen, ohne dass die blauen Haken ausgelöst werden. Die Inhalte werden lokal auf dem Smartphone gespeichert, sodass man darauf zugreifen kann, ohne den Messenger zu öffnen.

Um die Medien außerhalb des Messengers aufzurufen, stellt ein, dass Bilder und Videos automatisch gespeichert werden. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Anschließend findet ihr die Medien-Dateien nach dem Empfang in der Galerie.

Ruft also eure Fotos-App auf und sucht nach dem Ordner für WhatsApp-Dateien.

Hier könnt ihr euch die Inhalte anschauen, ohne dass der Absender darüber informiert wird.

Offline und geheim lesen in WhatsApp dank Flugmodus

Wollt ihr die ganze Nachricht in WhatsApp offline lesen, bietet sich der Flugmodus an. Dabei handelt es sich um eine Einstellung, die alle Verbindungen am Smartphone deaktiviert. Habt ihr eine Nachricht bekommen, die ihr heimlich lesen wollt, müsst ihr zunächst WhatsApp beenden. Dafür reicht ein einfaches Schließen der App nicht aus:

Ihr müsst in den Smartphone-Einstellungenim App-Manager WhatsApp heraussuchen. Wählt hier Stopp oder „Beenden erzwingen“. Jetzt könnt ihr den Flugmodus am Smartphone einschalten. Startet danach WhatsApp und öffnet die Nachricht.

Ihr lest nun die vollständige Nachricht, ohne dass die Lesebestätigung übermittelt wird. Schließt anschließend WhatsApp wieder vollständig und deaktiviert den Flugmodus, damit euer Smartphone wieder online geht.

