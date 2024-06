Wo ist die nächste Bushaltestelle in der Nähe?

Ihr habt das Deutschlandticket in der Tasche und wollt mit dem Bus fahren, wisst aber nicht, wo er abfährt? Euer Smartphone hilft euch dabei, die nächste Bushaltestelle in der Nähe zu finden. Für die Suche gibt es verschiedene Optionen.

Besonders schnell hilft euch Google Maps, den Standort der nächsten Bushaltestelle in der Umgebung zu finden. Es gibt aber auch einige andere Optionen.

Bushaltestelle in der Nähe: Standort mit Maps finden

Google Maps zeigt euch nicht nur den Standort der Bushaltestelle an. Die Navigations-App hat auch Zugriff auf Daten der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe. So könnt ihr bei den jeweiligen Positionen schnell erkennen, welche Linien dort abfahren und ankommen. Auch die Zeiten, an denen die jeweiligen Busse diese Haltestelle ansteuern, teilt euch Google Maps mit. So findet ihr die nächste Bushaltestelle in der Nähe:

Öffnet die Google-Maps-App auf eurem Smartphone. Ob Android oder iPhone spielt keine Rolle. Stellt sicher, dass der Standortzugriff am Gerät erlaubt ist. Daneben müsst ihr der Google-Maps-App den Zugriff auf die GPS-Position geben. Damit kann die App ermitteln, wo ihr euch befindet und an welcher Position die nächsten Bus-Stopps sind. Gebt in das Suchfeld den Begriff „Bushaltestelle“ ein. Folgt ihr diesem Link, wird euch die Arbeit gleich abgenommen: Direkt zu Google Maps. Anschließend seht ihr auf der Karte die Bushaltestellen in eurer Umgebung. Tippt auf ein Ergebnis, um mehr Informationen zum Standort und den richtigen Namen der Haltestelle zu erfahren. Zudem seht ihr so, welche Linien hier verkehren. Mit dem Routensymbol könnt ihr euch direkt dorthin navigieren lassen.

Wo ist die nächste Bushaltestelle?

Nutzt ihr Google Maps für die Navigation mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und müsst ihr unterwegs in einen Bus umsteigen, wird euch die Position ebenfalls angezeigt. Achtet dabei genau auf die Bewegungsrichtung und eure Position auf der Karte. Oft sind Haltestellen unterschiedlicher Verkehrsmittel zwar gleich oder ähnlich benannt, befinden sich aber nicht auf der gleichen Stelle. Besonders wenn ihr also von einer U-Bahn in einen Bus wechselt, solltet ihr bereits während der Fahrt überprüfen, in welche Richtung ihr euch bewegt und beim Wechsel zur Bushaltestelle ermitteln, ob ihr nach dem Ausstieg mit oder gegen die Fahrtrichtung laufen müsst. Ähnlich findet ihr die Orte in Kartendiensten wie Apple Maps oder OpenStreetMap.

Wo & wann kommt der nächste Bus?

Funktioniert Google Maps nicht oder wollt ihr die App nicht nutzen, gibt es mit dem Webangebot von „Haltestellen Suche“ eine Alternative (zum Anbieter). Auch hier könnt ihr die nächsten Bushaltestellen mittels Gerätestandort ermitteln. Alternativ gebt ihr eine Adresse oder einen Haltestellennamen ein. Daneben kann man sich auch alle Haltestellen in einer Stadt anzeigen lassen. Tippt ihr eines der Ergebnisse an, seht ihr die dort verkehrenden Linien und Abfahrtszeiten. Über die Suchmaske könnt ihr gezielt Uhrzeiten angeben und somit auch Fahrten im ÖPNV in der Zukunft planen.

Bei der „Haltestellen Suche“ handelt es sich um ein Angebot eines Drittanbieters. Die Verkehrsbetriebe haben in der Regel auch ihre eigenen Apps, über die ihr zum einen Fahrten mit Bus und Bahn planen könnt und zum anderen die Standorte der jeweiligen Haltestellen angezeigt bekommt. In Berlin findet ihr die Informationen zum Beispiel bei der BVG (hier ansehen), in München bei MVG und in Stuttgart bei VVS. Wollt ihr keine zusätzliche App installieren, helfen euch auch die Webseiten der örtlichen Nahverkehrsanbieter bei der Haltestellensuche.

Bushaltestellen mit Positionen, Linien und Zeiten

Seid ihr sowieso schon unterwegs und in der Nähe einer Haltestelle, findet ihr an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und großen Straßen Informationen zu nahegelegenen Bushaltestellen. Haltet zum Beispiel Ausschau nach Stadtplänen und Infotafeln. Häufig noch einfacher und effektiver ist es, Passanten oder Anwohner in der Nähe zu fragen.

Google Maps hilft euch nicht nur bei der Suche nach dem nächsten Bus. Raucher können so auch Standorte von Zigarettenautomaten ermitteln, während Hungrige so die nächste Pizzeria finden können.

