Wolcen - Lords of Mayhem: Die besten Builds

Wolcen: Lords of Mayhem hatte alles andere als einen leichten Start, trotzdem hat die Komplexität des Action-Rollenspiels viele Spieler bis weit ins Endgame motiviert. Wir empfehlen euch drei der besten Builds, mit denen ihr das Höchstlevel erreichen könnt.

Wer die Geschichte von Wolcen: Lords of Mayhem abgeschlossen hat, schaltet damit das Endgame des Spiels frei – Champion von Sturmfall. Wem der Weg bis zum Story-Boss bisher durch Bugs und Abstürze versperrt wurde, kann hier nach Lösungshilfen Ausschau halten.

Allen, die es bis ins Endgame geschafft haben und auf der Suche nach einem starken Build sind, empfehlen wir folgende Optionen:

Die besten Wolcen-Builds: Bleeding Edge

Zum Launch von Wolcen: Lords of Mayhem war Bleeding Edge ohne Zweifel der Stärkste Build im Spiel, der selbst mit schlechtem Gear problemlos die schwierigsten Expeditionen absolvieren konnte. Entwickler WOLCEN Studio hat den Build seitdem mehrfach abgeschwächt. Dank einiger Überarbeitungen gehört Bleeding Edge aber trotzdem nach wie vor zu den besten Builds im Spiel, wenn auch nicht mehr so übermächtig wie zu Beginn. Wir präsentieren euch hier den Build von Streamer Raxxanterax.

Notwendige Waffen:

Beliebige Einhandwaffe

Schild

Attritbute:

100% Zähigkeit

Fähigkeiten und Modifikatoren für Bleeding Edge:

Souveräner Schrei Morgendämmerer

Eroberer des Willens

Infektiöse Bestimmung

Eine Princeps-Führung

Spuren der Roten Erde Kriegspfad Schnelle Schritte

Unflexible Haltung

Wegfindung

Vexilloid

Manie

Goldzahn Aasgeier Flügel des Ishmir: Lichtgeschwindigkeit

Aufmarsch des Berserkers

Atemberaubende Apparatur

Dankbarkeit wurde zum Trotz

Lobenswerte Crew

Wirbelnder Vorbote Moloch Gesammelter Groll

Zerquetschung der Wand

Stehender Felsen

Fliegen in Bevvies

Verkündete Pavis, Kaltstahl

Hochgehaltene Banner

Schwingungen verinnerlicht Griff des Häschers Kette des Wächters

Festnahme Klaue

Streitsüchtiger der Schurken

Unerbittliche Jagd

Panoptikum

Wachsame Gerechtigkeit Blutiger Schnitt Prinzipien der Selbstausrichtung

Aufrechte Wut

Orbital Schlag

Despotische Ausdauer

Astraler Orbit

Passive Talente für Bleeding Edge:

Soldat Stellvertreter Kabalist Unsterbliches Opfer

Die Macht des Ersten Menschen

Schwerwiegende Leiden Kind der Wut Wütender Appetit Kriegstreiber Fest für die Krähen

Tierische Raserei

Manischer Schlächter Zeitweber Schreckliche Kreuzung

Welche Zeit kann nicht heilen Waldläufer Ausdauerjagd Hexenmeister Vernichtungspflicht Assassine Gnadenlose Tödlichkeit

Heimliche Ausführung Belagerungsbrecher Salvatory Anchor Prätorianer Heiliger Eid

Königloser Aegis

Selbstloser Mut

Die besten Wolcen-Builds: Spin 2 Win

Diablo-Veteranen, die bereits mehrere hundert Stunden mit dem Whirlwind-Barbaren verbracht haben, dürften sich mit dem Spin-2-Win-Build in Wolcen: Lords of Mayhem ganz wie zuhause fühlen. Der Build setzt auf eine Mischung aus Nahkampf- und Magie-Skills, weshalb ihr in eurer Zweithand einen Katalysator tragen müsst. Wir präsentieren euch hier den Build von YouTuber Excoundrel Gaming.

Notwendige Waffen:

Dolch

Katalysator

Attritbute:

70% Wildheit

30% Zähigkeit

Fähigkeiten und Modifikatoren für Spin 2 Win:

Anomalie Beeinträchtigende Windung

Ereignishorizont

Temporale Erweiterung

Knochen der Existenz

Echos der Unsterblichkeit

Zerreißung der Materie Seuchenexplosion Schwarm Teilchen

Hautinfektion

Schädlicher Smog

Klingen der Pestilenz

Verderben

Nervöser Organ

Biohazard Bollwerk der Morgenröte Immerwährende Aurora

Heilige Böden

Kling der Wahrheit

Generativer Stein

Erweiterter Schutz

Göttliche Allgegenwart Kriegspfad Überwältigender Einschlag

Wegfindung

Immerwährende Glut

Vexilloid Mal der Unreinheit Großwildjagd

Verfluchte Klinge

Gewicht der Schuld

Ziel ausgelöscht

Schicksal des Unheiligen Klingensturm Unbeschränkte Bestimmung

Rad der Schmerzen

Echos der Methallen

Schreddernder Wirbelwind

Kaskadierende Rhythmen

Shiganit-Dichte

Passive Talente für Spin 2 Win:

Soldat Stellvertreter Gelehrter Zermürbender Stratege Kabalist Unsterbliches Opfer

Die Macht des Ersten Menschen

Schwerwiegende Leiden

Heimtückischer Zerfall

Urzeitliche Einsicht Kind der Wut Wütender Appetit Assassine Heimliche Ausführung

Gnadenlose Tödlichkei Prätorianer Heiliger Eid Kriegstreiber Fest für die Krähen Waldläufer Ausdauerjagd Belagerungsbrecher Salvatory Anchor Hexenmeister Vernichtungspflicht Zeitweber Schreckliche Kreuzung

Welche Zeit kann nicht heilen

Die besten Wolcen-Builds: Gunslinger

Wer keine Lust auf Nahkampf hat und Gegner lieber aus sicherer Entfernung bekämpft, sollte sich den Gunslinger-Build von YouTuber und Streamer JKP ansehen.

Notwendige Waffen:

Pistole

Katalysator Achtet darauf, dass eure Waffen und Edelsteine euch möglichst viel Zerreißung- und Frostschaden spendieren, damit der Build funktioniert



Attritbute:

100% Weisheit Solltet ihr Probleme mit One-Shots haben, könnt ihr auch vereinzelt Punkte in Zähigkeit stecken



Fähigkeiten und Modifikatoren für Gunslinger:

Anomalie Beeinträchtigende Windung

Existentielles Gewirr

Ereignishorizont

Temporale Erweiterung

Echos der Unendlichkeit

Zerreißung der Materie Träne von Etheliel Meteoroligischer Griff

Vom Feuer verachtet

Stalaktitenregen

Hemmungsloses Elend

Klimatische Vorherrschaft Mal des Revolverhelden Überquerend

Keine Zeugen

Elegante Ausführung

Ordnung durch Chaos

Endlose Agonie

Teambeschuss

Wilde Revolverheld „Rächer“ Geschützturm Flak-Werfer

Autonome Sensoren

Zyklon-Blitzkanone

Ballistische Verstärkungen Phantonklingen Loyalität der Klingen

Schädliche Kontamination

Weiter Schnitt

Klingenläufer

Gleitende Reibung Äthersprung Quantum Verstand

Kontinuums-Expertise

Marsch der Zeitfresser

Atem der Zeit

Zeit Paradoxon

Zwischenräumlicher Boost

Passive Talente für Gunslinger:

Kabalist Unsterbliches Opfer

Die Macht des Ersten Menschen

Schwerwiegende Leiden

Heimtückischer Zerfall

Urzeitliche Einsicht Kriegstreiber Fest für die Krähen Zeitweber Schreckliche Kreuzung

Welche Zeit kann nicht heilen Assassine Gnadenlose Tödlichkeit Gelehrter Zermürbender Stratege Belagerungsbrecher Salvatory Anchor Orakel der Dreifaltigkeit Uralter Inbrunst

