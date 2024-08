Zelda Skyward Sword HD: Komplettlösung mit Tipps (Switch & Wii)

Willkommen zu unserer Komplettlösung zu The Legend of Zelda: Skyward Sword. In diesem Zelda-Abenteuer geht es um die Entstehung des Master-Schwerts, wodurch es chronologisch gesehen der erste Eintrag in der Reihe ist. Auf der Suche nach Zelda muss Link die Gefahren im Himmel- als auch im Erdreich überstehen. Die Lösungen für alle Aufgaben findet ihr in unserer Komplettlösung, die ihr sowohl für die HD-Version auf Switch als auch für das Wii-Original zurateziehen könnt! Nutzt am besten das Inhaltsverzeichnis zur besseren Navigation.

14 nützliche Tipps für Zelda: Skyward Sword

Bevor es mit der Komplettlösung losgeht, widmen wir uns auf dieser Seite einigen nützlichen Tipps für das himmlische Abenteuer, dessen Hauptstory euch circa 35 Stunden beschäftigen wird. Wollt ihr es zu 100 % durchspielen, werdet ihr um die 60 Stunden investieren müssen. Nun zu den Tipps:

Phai ist eure Freundin. Auch wenn die Gute nervig und zeitraubend sein mag, weil sie vor allem anfangs jeden kleinen Schritt kommentiert, ist sie nicht zu unterschätzen. Kommt ihr nicht weiter, dann scheut nicht davor zurück, sie um Hilfe zu bitten und Ratschläge einzuholen.

Steht ihr einem Gegner gegenüber und wisst nicht, wie ihr diesen bekämpfen sollt? Dann kann euch Phai ebenfalls weiterhelfen. Visiert den Gegner an und drückt die Pfeiltaste auf dem Digikreuz runter. Sofern Phai Informationen über den Feind hat, teilt sie diese gern mit euch.

In der HD-Neuauflage sind viele von Phais Hilfen optional, sodass sie nicht mehr so nervig ist. (Bildquelle: GIGA)

Auch wenn Link in diesem Abenteuer mit sechs Lebensherzen startet, heißt das nicht, dass ihr damit auskommt. Wie in jedem Zelda-Abenteuer könnt ihr euren Herzvorrat aufstocken. Entweder indem ihr den Boss eines Dungeons besiegt (ein volles Herz extra) oder indem ihr vier Herzcontainer sammelt. Davon gibt es 24 Stück , die innerhalb der Spielwelt verteilt sind.

, die innerhalb der Spielwelt verteilt sind. Juwelen der Güte sind die Sammelobjekte, von denen ihr insgesamt 80 Stück finden könnt. Diese sind nur bei Nacht aufzutreiben . Entweder vollbringt ihr eine gute Tat und helft einem Bewohner der Spielwelt, um gleich fünf Juwelen auf einen Schlag zu bekommen, oder ihr sucht einzeln in der Spielwelt verstreute Juwelen.

. Entweder vollbringt ihr eine gute Tat und helft einem Bewohner der Spielwelt, um gleich fünf Juwelen auf einen Schlag zu bekommen, oder ihr sucht einzeln in der Spielwelt verstreute Juwelen. Nutzt eure Karte! Die Gebiete sind teils recht umfangreich geworden und es gibt hin und wieder mehrere Wege, sich durch einen Bereich zu schlagen. Daher solltet ihr die Karte regelmäßig nutzen, denn auf ihr könnt ihr nicht nur Lichtsäulen setzen. Zielorte werden oft auch mit einem roten X markiert – wodurch die Orientierung leichter fällt.

Zelda: Skyward Sword HD - Verbesserungen des Spielerlebnisses auf Nintendo Switch

Das Wolkenmeer außerhalb der zentralen Stadt Wolkenhort könnt ihr frei erkunden – und solltet das auch unbedingt tun: Denn auf den Inseln, die überall treiben, findet ihr Personen, die eure Hilfe brauchen, nette Minispiele, und, und, und. Wer nur streng der Hauptgeschichte folgt, verpasst eine Menge netter Sachen.

Auf dem Basar in Wolkenhort könnt ihr neue Ausrüstung kaufen – etwa Tränke und Munition – und die vorhandene aufrüsten. Geht zur Werkstatt und sprecht dort mit Doruco, der bereit ist, eure vorhandene Ausrüstung zu optimieren und robuster oder stärker zu machen. Obendrein kann er euren Schild für einen kleinen Obolus reparieren , sollte dieser auf euren Reisen kaputt gegangen sein.

, sollte dieser auf euren Reisen kaputt gegangen sein. Es gibt verschiedene in der Spielwelt verteilte Artefakte der Göttin, würfelförmige Blöcke, die ihr mit einem aufgeladenen Himmelsstrahl in den Himmel schießen könnt. Dies sorgt dafür, dass an bestimmten Stellen der Welt Veränderungen herbeigeführt werden (sprich: Kisten geöffnet werden). Sucht die Punkte auf und plündert die Truhen. Geht ihr vorher zu einer Kiste, ohne das entsprechende Artefakt aktiviert zu haben, dann lässt sich diese nicht aufsperren.

Streckt das Schwert in den Himmel, um einen Himmelsstrahl aufzuladen, der die Artefakte der Göttin aktiviert. (Bildquelle: GIGA)

Natürlich gibt es auch wieder sammelbare Flaschen, die Link mit allem Möglichen befüllen kann. Wer Zaubertränke mit sich führen möchte, braucht unbedingt eine Flasche! Insgesamt 5 Flaschen könnt ihr im Spiel einsammeln.

Es gibt eine Menge sammelbarer Kleinobjekte wie Glibber, Federn, Äonenblüten und vieles mehr. Das sind quasi Rohstoffe, die ihr zum Aufrüsten eurer Ausrüstung braucht . Legt dem Handwerker Doruco im Basar die entsprechenden Dinge vor, sonst kann er keine Upgrades vornehmen.

. Legt dem Handwerker Doruco im Basar die entsprechenden Dinge vor, sonst kann er keine Upgrades vornehmen. Nur wer ein Schmetterlingsnetz sein Eigen nennt, kann Käfer, Ameisen und andere Insekten einfangen, die unter Steinen hervor- oder an Wänden entlangkrabbeln. Ihr müsst sie mit Bewegungen des Netzes einfangen, damit sie dem Inventar hinzugefügt werden. Mithilfe der gefangenen Insekten könnt ihr im Wolkenhort beim Alchemisten eure Tränke verstärken.

Noch einmal Käfer: Als neues Item gibt es in Skyward Sword einen Flugkäfer, den ihr mit Neigbewegungen steuert (auf Switch auch alternativ mit dem Stick). Mit ihm könnt ihr noch nicht erkundete Areale ausspähen und sogar in enge Durchgänge fliegen, etwa um Schalter zu aktivieren oder wertvolle Rubine aufzuspüren. Es lohnt sich immer, beim Betreten eines neuen Gebiets erst einmal den Käfer loszuschicken.

Der Flugkäfer ist sehr nützlich, um Areale zu erkunden und Geheimnisse zu entdecken. (Bildquelle: GIGA)

Der Käfer kann später, weit genug aufgerüstet, auch schwerere Objekte anheben und transportieren – etwa Bomben. Ist also ein Felsbrocken zu weit entfernt, um ihn mit einer normalen Bombe zu erreichen, dann seht euch um. Irgendwo befindet sich unter Garantie eine Bombe, die ihr mit dem Käfer greifen und wegtragen könnt.

Während eurer Reisen sammelt ihr mehr Gegenstände, als ihr mit euch führen könnt. Daher ist es keine schlechte Idee, nicht derzeit nicht benötigte Ausrüstung einzulagern. Das klappt ebenfalls auf dem Basar. Sprecht die gelangweilte Frau an, die hinter ihrem Stand hockt, und verschiebt den nicht benötigten Krempel in die Truhe.

Abschließend noch ein Rat zur Steuerung der HD-Version auf Nintendo Switch: Ihr könnt Zelda: Skyward Sword HD zwar auch ohne Bewegungssteuerung spielen, aber das funktioniert nicht reibungslos. Das ganze Abenteuer wurde für die Bewegungssteuerung konzipiert, sodass vor allem die Schwertsteuerung viel intuitiver ist. Auch wenn das Gefuchtel manchmal nervt, empfehlen wir euch, Zelda: Skyward Sword zunächst mit der Bewegungssteuerung auszuprobieren.

Nach dieser Einführung geht es auf den Folgeseiten schließlich mit der Lösung los!