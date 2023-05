In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es jede Menge Rüstungsteile, die Link tragen kann. Die Rüstungen bestimmen nicht nur Links Abwehrkraft, sondern können auch anderweitige Effekte und Set-Boni auslösen. Wir zeigen euch in diesem Guide alle Rüstungen, die es im Spiel zu sammeln gibt.

Alle Rüstungssets im Überblick

Wenn ihr stilsicher durch Hyrule reisen wollt, tragt ihr eines der 36 Rüstungssets im Spiel. Grundsätzlich könnt ihr aber alle Rüstungsteile individuell kombinieren und das tragen, was ihr wollt. Manchmal ist das auch sinnvoll, um von verschiedenen Effekten zu profitieren. Einige Rüstungen besitzen jedoch einen Set-Bonus, der nur aktiviert wird, wenn ihr das komplette Set tragt. Nachfolgend zeigen wir euch alle Sets und listen die wichtigsten Informationen auf.

Altes Set

Altes Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Alte Toga, Altes Beinkleid, Alte Winterhose

: Alte Toga, Altes Beinkleid, Alte Winterhose Basisverteidigung : 2 bzw. 3 (mit Alter Winterhose)

: 2 bzw. 3 (mit Alter Winterhose) Rüstungseffekt : Kälteschutz (Alte Winterhose)

: Kälteschutz (Alte Winterhose) Fundort: Vergessene Himmelsinsel

Hylia-Set

Hylia-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Hylia-Kapuze, Hylia-Gewand, Hylia-Hose

: Hylia-Kapuze, Hylia-Gewand, Hylia-Hose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: könnt ihr beim Spähposten kaufen

Soldaten-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Hylia-Helm, Hylia-Rüstung, Hylia-Beinschutz

: Hylia-Helm, Hylia-Rüstung, Hylia-Beinschutz Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Orni-Set

Orni-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Anti-Schnee-Federn, Orni-Gewand, Orni-Hose

: Anti-Schnee-Federn, Orni-Gewand, Orni-Hose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Kälteschutz

: Kälteschutz Fundort: könnt ihr im Dorf der Orni kaufen

Anti-Feuer-Set

Anti-Feuer-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Anti-Feuer-Helm, Anti-Feuer-Rüstung, Anti-Feuer-Hose

: Anti-Feuer-Helm, Anti-Feuer-Rüstung, Anti-Feuer-Hose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Brandschutz

: Brandschutz Fundort: könnt ihr in Goronia kaufen

Zora-Set

Zora-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Zora-Helm, Zora-Rüstung, Zora-Beinschutz

: Zora-Helm, Zora-Rüstung, Zora-Beinschutz Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Schwimmtempo ↑, Drehattacke (Zora-Helm), Wasserfälle hochschwimmen (Zora-Rüstung)

: Schwimmtempo ↑, Drehattacke (Zora-Helm), Wasserfälle hochschwimmen (Zora-Rüstung) Fundort des Zora-Rüstungssets

Wüsten-Set

Wüsten-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Wüsten-Stirnband, Wüsten-Schulterschutz, Wüsten-Beinschutz

: Wüsten-Stirnband, Wüsten-Schulterschutz, Wüsten-Beinschutz Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Hitzeschutz

: Hitzeschutz Fundort: könnt ihr im Geheim-Club in Gerudo-Stadt kaufen

Isolier-Set

Isolier-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Isolierhelm, Isolierrüstung, Isolierhose

: Isolierhelm, Isolierrüstung, Isolierhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Elektroschutz

: Elektroschutz Fundort: wird demnächst ergänzt

Ninja-Set

Ninja-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Ninja-Maske, Ninja-Anzug, Ninja-Hose

: Ninja-Maske, Ninja-Anzug, Ninja-Hose Basisverteidigung : 6

: 6 Rüstungseffekt : Schleichen ↑

: Schleichen ↑ Fundort: könnt ihr in Kakariko kaufen

Kletter-Set

Kletter-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Kletterkopftuch, Kletterhandschuhe, Kletterschuhe

: Kletterkopftuch, Kletterhandschuhe, Kletterschuhe Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Klettertempo ↑

: Klettertempo ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Barbaren-Set

Barbaren-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Barbarenmaske, Barbarenkleider, Barbarenhose

: Barbarenmaske, Barbarenkleider, Barbarenhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Angriffskraft ↑

: Angriffskraft ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Leucht-Set

Leucht-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Leuchtmaske, Leuchtanzug, Leuchthose

: Leuchtmaske, Leuchtanzug, Leuchthose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: könnt ihr in Kakariko kaufen

Leibwachen-Set

Leibwachen-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Leibwache-Mütze, Leibwache-Gewand, Leibwache-Stiefel

: Leibwache-Mütze, Leibwache-Gewand, Leibwache-Stiefel Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Kröten-Set

Kröten-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Kröten-Kapuze, Kröten-Anzug, Kröten-Stiefel

: Kröten-Kapuze, Kröten-Anzug, Kröten-Stiefel Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Rutschreduktion

: Rutschreduktion Fundort: schließt die Episode „Auf der Suche nach der Wahrheit“ ab

Aero-Set

Aero-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Aero-Maske, Aero-Harnisch, Aero-Beinschutz

: Aero-Maske, Aero-Harnisch, Aero-Beinschutz Basisverteidigung : 6

: 6 Rüstungseffekt : Aerodynamik ↑

: Aerodynamik ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Finsternis-Set

Finsternis-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Kapuze der Finsternis, Gewand der Finsternis, Gamaschen der Finsternis

: Kapuze der Finsternis, Gewand der Finsternis, Gamaschen der Finsternis Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Miasma-Schutz

: Miasma-Schutz Fundort: wird demnächst ergänzt

Untertage-Set

Untertage-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Untertage-Maske, Untertage-Harnisch, Untertage-Hose

: Untertage-Maske, Untertage-Harnisch, Untertage-Hose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Leuchten

: Leuchten Fundort des Untertage-Rüstungssets

Geister-Set

Geister-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Geisterkopfschmuck, Geistergewand, Geister-Hakama

: Geisterkopfschmuck, Geistergewand, Geister-Hakama Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Rubinpanzer

: Rubinpanzer Fundort: wird demnächst ergänzt

Flammen-Set

Flammen-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Flammenkopfschmuck, Flammenwams, Flammenhose

: Flammenkopfschmuck, Flammenwams, Flammenhose Basisverteidigung : 6

: 6 Rüstungseffekt : bei Hitze Feuerangriff

: bei Hitze Feuerangriff Fundort: wird demnächst ergänzt

Blitzstrahl-Set

Blitzstrahl-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Blitzstrahlkopfschmuck, Blitzstrahlumhang, Blitzstrahlhose

: Blitzstrahlkopfschmuck, Blitzstrahlumhang, Blitzstrahlhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : bei Gewitter Elektroangriff

: bei Gewitter Elektroangriff Fundort: findet ihr beim Dracoto-See während der Hauptquest „Geheimnis der Krankruinen“

Schneesturm-Set

Schneesturm-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Schneesturmkopfschmuck, Schneesturmtunika, Schneesturmhose

: Schneesturmkopfschmuck, Schneesturmtunika, Schneesturmhose Basisverteidigung : 6

: 6 Rüstungseffekt : bei Kälte Eisangriff

: bei Kälte Eisangriff Fundort: wird demnächst ergänzt

Yiga-Set

Yiga-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Yiga-Maske, Yiga-Anzug, Yiga-Hose

: Yiga-Maske, Yiga-Anzug, Yiga-Hose Basisverteidigung : 3

: 3 Rüstungseffekt : Schleichen ↑

: Schleichen ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Sonanium-Set

Sonanium-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Sonanium-Helm, Sonanium-Rüstung, Sonanium-Knieschützer

: Sonanium-Helm, Sonanium-Rüstung, Sonanium-Knieschützer Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : Energie ↑

: Energie ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Tingle-Set

Tingle-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Tingles Kapuze, Tingles Hemd, Tingles Strumpfhose

: Tingles Kapuze, Tingles Hemd, Tingles Strumpfhose Basisverteidigung : 6

: 6 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Nachttempo ↑

: Nachttempo ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Phantom-Set

Phantom-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Phantom-Helm, Phantom-Rüstung, Phantom-Beinschutz

: Phantom-Helm, Phantom-Rüstung, Phantom-Beinschutz Basisverteidigung : 24

: 24 Rüstungseffekt : Angriffskraft ↑

: Angriffskraft ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Unheilsreiter-Set

Unheilsreiter-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Unheilsreiter-Helm, Unheilsreiter-Rüstung, Unheilsreiter-Stiefel

: Unheilsreiter-Helm, Unheilsreiter-Rüstung, Unheilsreiter-Stiefel Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : Schleichen ↑

: Schleichen ↑ Set-Bonus : Knochenwaffen ↑

: Knochenwaffen ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Dunkel-Set

Dunkel-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose

: Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Nachttempo ↑

: Nachttempo ↑ Fundort: wird demnächst ergänzt

Grimmige-Gottheit-Set

Grimmige-Gottheit-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Grimmige-Gottheit-Mütze, Grimmige-Gottheit-Panzer, Grimmige-Gottheit-Stiefel

: Grimmige-Gottheit-Mütze, Grimmige-Gottheit-Panzer, Grimmige-Gottheit-Stiefel Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : Angriffskraft ↑

: Angriffskraft ↑ Fundort des Grimmige-Gottheit-Rüstungssets

Erwachen-Set

Erwachen-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Erwachensmaske, Erwachensgewand, Erwachenshose

: Erwachensmaske, Erwachensgewand, Erwachenshose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Wildnis-Set

Wildnis-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Wildnismütze, Wildnisgewand, Wildnishose

: Wildnismütze, Wildnisgewand, Wildnishose Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Ursprung-Set

Ursprung-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Ursprungsmütze, Ursprungsgewand, Ursprungshose

: Ursprungsmütze, Ursprungsgewand, Ursprungshose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Zeit-Set

Zeit-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Zeitmütze, Zeitgewand, Zeithose

: Zeitmütze, Zeitgewand, Zeithose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Wind-Set

Wind-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Windmütze, Windgewand, Windhose

: Windmütze, Windgewand, Windhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Schatten-Set

Schatten-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Schattenmütze, Schattengewand, Schattenhose

: Schattenmütze, Schattengewand, Schattenhose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Himmel-Set

Himmel-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Himmelsmütze, Himmelsgewand, Himmelshose

: Himmelsmütze, Himmelsgewand, Himmelshose Basisverteidigung : 9

: 9 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: wird demnächst ergänzt

Heldengeist aus uralter Zeit

Heldengeist-Set in Zelda: Tears of the Kingdom. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstungsteile : Heldengeist aus uralter Zeit

: Heldengeist aus uralter Zeit Basisverteidigung : 12

: 12 Rüstungseffekt : –

: – Fundort: auf der Vergessenen Himmelsinsel, nachdem ihr alle Schreine abgeschlossen habt

