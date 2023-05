Das Barbaren-Set ist eine der besten Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom, da es eure Angriffskraft steigert. Im Gegensatz zum Vorgänger könnt ihr euch das Set diesmal viel einfacher und schneller besorgen. Wir zeigen euch in diesem Guide die Fundorte der drei Setteile.

Inhaltsverzeichnis 1. Barbarenkleider 2. Barbarenmaske 3. Barbarenhose

Barbarenkleider

Das erste Rüstungsteil des Sets, die Barbarenkleider, könnt ihr euch sehr früh im Spiel holen. Dazu müsst ihr euch nordöstlich vom Spähposten zum Gongol-Hügel begeben. Auf der westlichen Seite des Hügels findet ihr die Höhle am Gongol-Hügel. In der Höhle ist die Schatztruhe mit den Barbarenkleidern hinter Leuchtsteinerz versteckt, das ihr mit einer Bombe aufsprengen müsst.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Barbarenkleider. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu den Barbarenkleidern alternativ im folgenden Video an!

Barbarenmaske

Wenn ihr einen Ausflug nach Hateno in Ost-Necluda macht, dann könnt ihr auf dem Weg dorthin die Barbarenmaske einsammeln. Genau zwischen Kakariko und Hateno liegt die Höhle am Halbluth-Plateau, in der die Barbarenmaske zu finden ist. In der Höhle erwartet euch ein kleines Labyrinth mit verschiedenen Wegen. Folgt den drei zusammenstehenden Statuen, denn sie zeigen euch immer den richtigen Pfad.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Barbarenmaske. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Barbarenmaske alternativ im folgenden Video an!

Barbarenhose

Die Barbarenhose ist am schwierigsten zu bekommen. Dazu müsst ihr nordöstlich von Hateno den Magoni-Berg im Ranelle-Gebirge besteigen. Auf der Ostseite des Bergs findet ihr die Höhle am Magoni-Berg neben dem Jikaiz-en-Schrein. Die Schatztruhe mit der Barbarenhose ist vereist. Ihr braucht deshalb eine Feuerwaffe oder Feuermaterialien, um das Eis zu schmelzen. Habt ihr schließlich das komplette Set beisammen, wird eure Angriffskraft x1,5 gerechnet.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Barbarenhose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Barbarenhose alternativ im folgenden Video an!

