Um „Die Miasma-Misere“ in Zelda: Tears of the Kingdom abschließen zu können, müsst ihr ein bestimmtes Gericht kochen. Welches Gericht das ist und wo ihr die dafür benötigten Zutaten findet, erfahrt ihr in diesem Guide.

„Die Miasma-Misere“ starten

Diese Nebenaufgabe findet ihr im Dorf Kakariko, das südöstlich vom Spähposten liegt. Direkt nach dem östlichen Dorfeingang steht hinter dem Holzzaun das Haus von Himba, Clari und ihrer Großmutter. In der Nähe des Hauses müsst ihr mit Himba reden, von der ihr die Quest erhaltet. Ihre Großmutter ist vom Miasma geschwächt und ihr müsst ein Gericht zubereiten, das die Effekte abschwächen kann.

Im Osten von Kakariko könnt ihr „Die Miasma-Misere“ annehmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sol-Milch-Gemüserisotto kochen

Von Himba erhaltet ihr den Hinweis, dass ihr ein Risotto zubereiten müsst. Dafür benötigt ihr Milch und Hyrule-Reis. Zusätzlich müsst ihr eine Zutat hinzugeben, die den Miasma-Effekt lindert, wie zum Beispiel ein Sonnenfleckchen. Die Zutaten könnt ihr an folgenden Orten beschaffen:

Milch : Wird im Krämerladen von Hateno für 12 Rubine verkauft.

: Wird im Krämerladen von Hateno für 12 Rubine verkauft. Hyrule-Reis : Könnt ihr zufällig erhalten, wenn ihr Gras schneidet. Wird zudem in einigen Läden verkauft, unter anderem auch in Hateno.

: Könnt ihr zufällig erhalten, wenn ihr Gras schneidet. Wird zudem in einigen Läden verkauft, unter anderem auch in Hateno. Sonnenfleckchen: Wächst auf den Himmelsinseln und ist dort häufig zu finden.

Nachdem ihr alle Zutaten gesammelt habt, nehmt ihr sie in die Hände und werft sie in einen Kochtopf. Dadurch erhaltet ihr ein Sol-Milch-Gemüserisotto, das ihr Himba geben müsst. Das Gericht hilft Nanna und ihr schließt die Quest erfolgreich ab. Als Belohnung erhaltet ihr ein Ausdauer-Milch-Gemüserisotto.

Ninja- und Leucht-Set günstiger kaufen

Der Abschluss der Quest hat einen praktischen Nebeneffekt. Weil ihre Großmutter krank war, hatte Clari die Preise im Rüstungsladen stark erhöht. Alle Teile der Ninja- und Leuchtrüstung kosteten je 5.000 Rubine. Da es Nanna wieder besser geht, sind die Preise im Rüstungsladen wieder niedriger. Das komplette Ninja-Set kostet fortan 1.800 Rubine und das komplette Leucht-Set 2.400 Rubine.

Nach der Miasma-Misere gibt es im Rüstungsladen wieder normale Preise. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Solltet ihr vor der Quest einige Rüstungsteile zu den überteuerten Preisen gekauft haben, werden euch ihr die Rubine erstattet, sobald ihr „Die Miasma-Misere“ beendet.

