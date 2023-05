Der Hylia-Schild ist ein legendärer Heldenschild, den Link auch in Zelda: Tears of the Kingdom tragen kann. Wenig überraschend ist der Hylia-Schild anderen Schutzwaffen weit überlegen, weshalb ihr unbedingt danach suchen solltet. Glücklicherweise könnt ihr euch den Hylia-Schild sehr früh im Spiel schnappen. Wir erklären euch, was zu tun ist.

Fundort des Hylia-Schilds

Wie schon im Vorgänger, ist der Hylia-Schild in der Umgebung von Schloss Hyrule versteckt. In Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch den mächtigen Schild aber nicht nur viel schneller holen, es ist auch viel einfacher, da sich in dem Gebiet fast keine Gegner mehr aufhalten.

Direkt nachdem ihr das Parasegel erhalten habt, könnt ihr einen weiteren Abstecher nach Schloss Hyrule wagen. Der Turm beim Spähposten oder der Schrein südlich von Schloss Hyrule helfen euch dabei, schnell ans Ziel zu kommen. Begebt euch anschließend zu den Klippen auf der Nordseite, springt in Richtung des Gewässers ab und gleitet vorsichtig nach unten. Blickt dann zur Felswand, wo ihr eine Höhle erblicken werdet, die euch zur Anlegestelle führt – gleitet hinein.

Aufgrund des Regens schwer zu erkennen, aber an dieser Stelle befindet sich die Anlegestelle. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Inneren müsst ihr auf der linken Seite die Steintreppe hinauflaufen. Anschließend erscheinen Schattenhände aus dem Boden und versperren euch den Weg. Diese Gegner sind ziemlich lästig und ohne passende Ausrüstung, werdet ihr sie nicht bezwingen. Ihr müsst aber auch nicht kämpfen. Lockt die Hände nach unten, klettert seitlich die Wand hoch und rennt schnell weiter. Wenn ihr genug Ausdauer habt, könnt ihr auch einfach eine höhere Wand im hinteren Bereich der Anlegestelle überwinden, um die Schattenhände gar nicht erst auszulösen.

Am Ende der nächsten Treppe findet ihr eine große Feuerschale, die von Fackeln umringt ist. Ihr müsst die Feuerschale anzünden, damit eine geheime Truhe erscheint. Wenn ihr keine Fackel besitzt und auch keinen Feuerpfeil fusionieren könnt, könnt ihr alternativ den Bogen spannen und einen Holzpfeil an den brennenden Fackeln im Raum anzünden. Öffnet danach die Truhe und nehmt den Hylia-Schild an euch.

Sobald die große Feuerschale in der Mitte brennt, erscheint die Truhe mit dem Hylia-Schild. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie gut ist der Hylia-Schild?

Der Hylia-Schild hat einen Widerstandswert von 90. Der zweitbeste Schild, der Gardeschild, kommt immerhin auf einen Wert von 70, hat aber eine sehr niedrige Haltbarkeit. Ganz im Gegenteil der Hylia-Schild, der gefühlt ewig seinen Dienst leistet. Wie alle anderen Waffen und Schilde kann der Hylia-Schild aber auch im Kampf zerbrechen.

Falls ihr euch fragt, was der Widerstandwert bedeutet: Waffen die einen niedrigeren Angriffswert als 90 haben, prallen vom Hylia-Schild ab. Wegen des Rückstoßes taumeln die Gegner kurz und ihr könnt zum Gegenangriff übergehen. Abgesehen von Bosskämpfen sollte der Hylia-Schild den meisten gegnerischen Waffen überlegen sein.