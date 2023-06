Die Kletterausrüstung gehört zu den praktischsten Sets in Zelda: Tears of the Kingdom. Damit erhöht sich nämlich euer Klettertempo, wodurch ihr höhere Hindernisse überwinden könnt. Wir verraten euch in diesem Guide die Fundorte der drei Kletterteile.

Inhaltsverzeichnis 1. Kletterhandschuh 2. Kletterschuhe 3. Kletterkopftuch

Kletterhandschuh

Den Kletterhandschuh könnt ihr schon sehr früh finden. Das Rüstungsteil liegt nämlich in der Höhle der Nördlichen Hyrule-Ebene. Die Höhle befindet sich nordwestlich vom Spähposten. Kurz nach der Carok-Brücke und vor dem Neuen Stall von Maritta werdet ihr die Höhle am Wegesrand erblicken.

In der Höhle müsst ihr den kleinen Wasserfall kurz vor dem Ende der Höhle unter die Lupe nehmen. Hinter dem Wasserfall ist die Schatztruhe mit dem Kletterhandschuh versteckt.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Kletterhandschuhs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Kletterhandschuh alternativ im folgenden Video an!

Kletterschuhe

Die Kletterschuhe sind in der Höhle „Schleichweg im Zorana-Hochland“ versteckt. Die Höhle liegt etwas westlich vom Turm im Zorana-Hochland am Fuße des Gebirges. Die Höhle ist recht lang und mit zahlreichen Gegnern gespickt.

Am Ende erreicht ihr überschwemmte Ruinen. Ihr müsst das Tor anheben, damit das Wasser abfließen kann. Danach könnt ihr den Raum hinter der Steintreppe betreten, in dem die Schatztruhe steht.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Kletterschuhe. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu den Kletterschuhen alternativ im folgenden Video an!

Kletterkopftuch

Das dritte Teil der Kletterrüstung befindet sich in der Höhle am Donnerhorn in der Nähe der Wasserfälle des Mikau-Sees östlich vom Dorf der Zoras. Die Aufgabe klingt simpel: Ihr müsst bis zum Ende der Höhle klettern und die Truhe öffnen. Allerdings sind die Wände in der Höhle feucht, sodass ihr ständig abrutscht.

Wenn ihr die Krötenrüstung besitzt, ist das kein Problem. Ansonsten braucht ihr entweder viel Ausdauer oder ihr baut euch ein schmales Fluggerät (zum Beispiel Lenkelement zwischen zwei Ventilatoren), um die Höhle zu überwinden.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Kletterkopftuchs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Kletterkopftuch alternativ im folgenden Video an!

