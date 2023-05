Die meisten Abenteuer hat Link in seinem Reckengewand bestritten und auch in Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr das bedeutungsvolle Kleidungsstück in verbesserter Form finden. Wir verraten euch in diesem kurzen Guide, wo ihr suchen müsst.

Nebenaufgabe „Ein neues Reckengewand“ starten

Die Suche nach dem Reckengewand ist an eine Nebenaufgabe gebunden. Ihr müsst die Nebenquest zwar nicht starten, um die Truhe mit dem Reckengewand zu finden, aber der Vollständigkeit halber gehen wir darauf ein, da die Quest sonst nicht als abgeschlossen gilt.

Begebt euch in die Stadt Hateno, die im Osten von Hyrule liegt. Im südlichen Teil der Kleinstadt steht Links altes Haus, das zuletzt aber von Zelda bewohnt wurde. Hinter dem Haus gibt es einen Brunnen, in den ihr mithilfe der Leiter hineinklettern müsst. Hier liegt auf dem Holztisch ein offenes Notizbuch mit Informationen zum neuen Reckengewand. Lest Zeldas Tagebuch, um die Nebenaufgabe zu erhalten.

Klettert in den Brunnen hinter Zeldas Haus und lest euch ihr Tagebuch durch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Neben dem Holztisch steht zudem eine Truhe, in der das „Alte Haarband“ liegt. Mit diesem Rüstungsteil könnt ihr Link die aus Breath of the Wild bekannte Frisur verpassen. Das Haarband hat allerdings einen Verteidigungswert von 0.

Fundort des Reckengewands

Wie im Tagebuch vermerkt ist, wurde das neue Reckengewand im Thronsaal von Schloss Hyrule versteckt. Am einfachsten gelangt ihr vom Turm am Spähposten dorthin. Fliegt vom Turm aus einfach nach Norden und ihr gelangt direkt vor den Eingang zum Thronsaal. Ihr solltet aber mindestens eineinhalb Ringe Ausdauer besitzen oder Essen im Gepäck haben, das Ausdauer regeneriert.

Im Thronsaal müsst ihr die Treppe hinauflaufen und euch zum Thron im hinteren Teil des Raums begeben. Vor dem Thron stehen zwei große Feuerschalen. Zündet diese mit einem Feuerpfeil oder einer Feuerwaffe an, damit sich eine geheime Kammer öffnet. Darin befindet sich die Schatztruhe mit dem neuen Reckengewand. Das Reckengewand hat einen Verteidigungswert von 5 und ist damit vor allem für den Anfang des Spiels ein sehr hilfreiches Rüstungsteil.

Entzündet die Feuerschalen im Thronsaal, um das verstecke Reckengewand zu offenbaren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

