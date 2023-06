Der Räuber Ramda hat irgendwo in Hyrule das Erwachen-Rüstungsset in Zelda: Tears of the Kingdom versteckt. Drei Notizen der Erwachen-Serie geben euch Hinweise darauf, wo die Rüstungsteile sind. Da die Rätsel knifflig sind, verraten wir euch in diesem Guide die Fundorte.

Hinweis: Ihr müsst Ramdas Notizen nicht lesen, um das Erwachen-Set zu finden. Ihr könnt die Rüstungsteile auch einsammeln, ohne die Quests zuvor aktiviert zu haben.

Erwachensgewand (Erwachen-Serie 1)

Die Steintafel mit der ersten Erwachen-Notiz von Ramda findet ihr in der Höhle am Goronbi-Fluss im Westen von Eldin. In der Höhle ist auch der Flammenwams versteckt. Sammelt ihr diesen ein, öffnet sich die Kammer zur Steintafel. Wie bereits erwähnt, müsst ihr die Notiz aber nicht lesen, um das Erwachensgewand zu finden.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Höhle, in der sich die erste Notiz befindet. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Notiz nach müsst ihr euch im Tabanta-Grenzland auf eine dicke Säule stellen. Die Antiken Steinsäulen erreicht ihr nach der Tabanta-Brücke westlich vom Stall der Tabanta-Brücke. Auf einer der Steinsäulen ist ein großer Schalter. Stellt euch drauf und die Höhle der Antiken Steinsäulen öffnet sich. Dort findet ihr die Schatztruhe mit dem Erwachensgewand sowie die zweite Notiz der Erwachen-Serie.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Erwachensgewands. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Erwachensgewand alternativ im folgenden Video an!

Erwachenshose (Erwachen-Serie 2)

In der zweiten Notiz wird die Arena-Ruine im Südwesten der Ebene von Hyrule beschrieben. Das Problem: Die Arena wird von einem Donner-Griock bewacht. Wenn ihr nicht stark genug seid, um den Drachen zu besiegen, könnt ihr versuchen, ihn zu ignorieren und schnell das Rätsel der Arena zu lösen.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Erwachenshose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im hinteren Teil der Arena stehen zwei Statuen. Die linke Statue hält einen Zweihänder, der bei der rechten Statue fehlt. Rechts von der Statue findet ihr einen Zweihänder an der Wand. Nehmt die Waffe und platziert sie in die Hände der Statue, damit sich die Höhle bei der Arena-Ruine für euch öffnet. Steigt danach hinab, holt euch die Erwachenshose und lest euch die dritte Notiz durch.

Schaut euch den Weg zu der Erwachenshose alternativ im folgenden Video an!

Erwachensmaske (Erwachen-Serie 3)

Das dritte Rätsel ist ziemlich knifflig. Bei dem beschriebenen Ort handelt es sich um das Donner-Plateau beim Hyrule-Gebirge südwestlich vom Turm auf dem Tilio-Berg.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Erwachensmaske. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hier müsst ihr die südliche und nördliche Säule mit einem Schatten verbinden. Fällt dazu vier „Pilzbäume“ und verbindet die Baumstämme. Wenn ihr Pfosten im Inventar habt, solltet ihr einen Pfosten an das Ende eines Baumstamms befestigen. Klettert danach auf die südliche Säule und stellt den Baumstamm vertikal auf die Säule, indem ihr die Pfostenspitze in die Säule rammt.

Platziert den langen Baumstamm so auf die Säule. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Damit der Schatten passend steht, muss es Mittag sein. Sollte die Uhrzeit nicht stimmen, baut euch ein Lagerfeuer (Holzbündel + Feuerstein) und rastet bis mittags. Danach sollte sich die Höhle am Donner-Plateau öffnen und ihr könnt euch die Erwachensmaske schnappen.

Schaut euch den Weg zu der Erwachensmaske alternativ im folgenden Video an!

