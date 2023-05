Wenn ihr in Zelda: Tears of the Kingdom zum Teil der Yiga-Bande werden wollt, dann benötigt ihr das Yiga-Rüstungsset. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die drei Rüstungsteile des Sets findet.

Wofür ihr das Yiga-Set benötigt

Mit dem Yiga-Set könnt ihr zwar besser schleichen, aber es hat nur eine niedrigen Verteidigungswert. Für den Kampf ist diese Rüstung also keine gute Wahl. Nichtsdestotrotz ist es eins der interessanteren Sets. Tragt ihr das Set, denken die Bewohner von Hyrule, dass ihr zur Yiga-Bande gehört und verhalten sich dementsprechend. In Gerudo-Stadt werdet ihr dafür sogar ins Gefängnis geworfen.

Darüber hinaus könnt ihr euch mit dem Yiga-Set unter die Yiga-Bande mischen und erhaltet dadurch Zugang zum Versteck der Yiga in der Gerudo-Hochebene. Dazu gibt es auch eine passende Quest, die ihr nur mit dem Yiga-Set abschließen könnt. Nachfolgend gehen wir auf die drei Fundorte der Rüstung ein.

Yiga-Maske

Begebt euch in den Südosten des Vergessenen Plateaus. Im Waldabschnitt steht eine Hütte, die von der Yiga-Bande besetzt wurde. Fällt einen Baum und legt den Baumstamm auf die Stacheln, um das Hindernis sicher zu überqueren. Sobald ihr die Tür öffnen wollt, werdet ihr von zwei Yiga-Mitgliedern attackiert. Besiegt sie und redet in der Hütte mit dem Schneider, den die Bande entführt hat. Von ihm erhaltet ihr die Yiga-Maske.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Yiga-Maske. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Yiga-Maske alternativ im folgenden Video an!

Yiga-Anzug

Um den Yiga-Anzug zu erhalten, müsst ihr zum Akkala-Institut ganz im Nordosten von Hyrule. Auch hier hat sich die Bande niedergelassen und zwingt einen Schneider dazu, Yiga-Outfits herzustellen. Schaltet die Bande aus und holt euch vom Schneider den Yiga-Anzug als Belohnung ab. Im Akkala-Institut steht übrigens auch eine Schatztruhe, in der der Prototyp eines Teleport-Medaillons liegt.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Yiga-Anzugs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu dem Yiga-Anzug alternativ im folgenden Video an!

Yiga-Hose

Genau zwischen dem Kiujoj-u-Schrein und dem Wald der Krogs findet ihr eine Höhle (Yiga-Stützpunkt Maritta). Nachdem ihr die zwei Mitglieder der Yiga-Bande ausgeschaltet habt, gilt es, den Raum mit der Schneiderin zu finden. Dieser befindet sich auf einer höheren Ebene. Direkt nach dem Eingang des Stützpunkts müsst ihr links die Decke unter die Lupe nehmen. Ein Loch in der Decke verrät die Position des Geheimraums, den ihr mit dem Deckensprung erreicht. Die Schneiderin belohnt euch mit dem letzten Setteil, der Yiga-Hose.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Yiga-Hose. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaut euch den Weg zu der Yiga-Maske alternativ im folgenden Video an!

