In der Regel kennt man die Artikel bereits, die man im Douglas-Shop bestellt. Aber wenn es dann doch einmal nicht passt, muss der Douglas-Retouren-Service genutzt werden. So klappt es!

Douglas Facts

Wenn man immer wieder sein Parfum und seine ganz speziellen Cremes bestellt, wird nichts schiefgehen. Aber die Artikel von Douglas Online eignen sich ja auch bestens für Geschenke - und da lauern Gefahren. Düfte zu verschenken beinhaltet immer das Risiko, dass der Beschenkte einen ganz anderen Geschmack hat. Anstatt ihn oder sie nun auf dem unerwünschten Präsent sitzen zu lassen, kann man es ja einfach auch zurückschicken oder umtauschen. Zum Glück sind die Douglas Retouren sehr unkompliziert.

Douglas Retouren: Die Grundregeln

Douglas bietet für die Rücksendung die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 14 Tagen nach Waren-Erhalt. Als erhalten gilt das Paket auch, wenn es während der Abwesenheit an einen berechtigten Nachbarn oder eine Paketstation geliefert wird. Innerhalb dieser Zeit können wir den Vertrag widerrufen und die Ware zurücksenden. Eine Angabe der Widerrufsgründe ist nicht verpflichtend.

Eine Douglas Rücksendung ist innerhalb der ersten 14 Tage möglich

Um eine Rücksendung der Ware an Douglas zu veranlassen, muss man die Firma zuerst per E-Mail, als Brief, Fax oder telefonisch mitteilen, dass man den Kauf rückgängig machen will. Dafür reicht bei einem schriftlichen Widerruf eine einfache Formulierung, die aber auf jeden Fall das Kaufdatum, die volle Kundenadresse sowie die Auftragsnummer enthalten sollte. Die entsprechenden Kontaktdaten findet ihr im nächsten Abschnitt.

Danach kann man die Ware wieder ordentlich verpacken und das Rücksendeetikett aufkleben, das jeder Bestellung beiliegt. In diesem Fall ist die Rücksendung kostenfrei! Nachdem die Sendung wieder im Retouren-Center von Douglas angekommen ist, wird der Kaufbetrag - inklusive Porto - zurückerstattet. Einbehalten wir bestenfalls ein Aufpreis, der dadurch zustande kam, dass man einen speziellen Versandweg gewählt hat.

Eines muss man allerdings bei der Rückerstattung immer bedenken: Sollte man den Rechnungspreis durch Sonderangebote oder Rabatte mit einem Douglas-Gutschein reduziert haben, so bekommt man diesen Gutscheinwert nicht erstattet. Wer also beispielsweise ein Parfum für 60 Euro gekauft und einen 10-Euro-Gutschein genutzt hat, der hat nur 50 Euro selbst bezahlt. Und nur dieser Betrag wird auch erstattet.

Douglas Retouren: Kontakt zum Douglas-Kundendienst

Douglas Rücksendungen werden immer an die nachfolgende Postadresse geschickt. Die ist aber ohnehin auf dem dafür vorgesehenen Rücksendeetikett aufgedruckt. Hier also die Möglichkeiten, mit denen man den Douglas-Kundendienst erreichen kann. Das ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn man beispielsweise nur einen Artikel aus einer größeren Sendung zurücksenden will.

Postadresse :

Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG

Nordring 2

59320 Ennigerloh

Germany

: Parfümerie Douglas GmbH & Co. KG Nordring 2 59320 Ennigerloh Germany E-Mail : service@douglas.de

: service@douglas.de Kostenfreie Telefon-Hotline : 0800 - 690 690 5

: Fax: 0 2331 - 690 717 8

Wahlweise kann man für den Widerruf auch ein eigens vorbereitetes Widerrufs-Formular im PDF-Format downloaden. Das ist allerdings keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Rücksendung zu Douglas.

Was haltet ihr von Online-Shopping?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.