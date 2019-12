Ein kompakter Hochleistungsfilter, integriert in ein Gehäuse, das von der Größe her in etwa einer 0,5-Liter-Getränkedose entspricht. Der Leaf Portable vom japanischen Unternehmen Cado reinigt die Umgebungsluft mit Aktivkohle. Praktisch auch im Auto, zumindest wenn ein USB-Adapter vorhanden ist.