Die LEGO-Kiste quillt über mit gelben, grünen, schwarzen Steinen, doch ihr wisst nicht, was ihr damit anfangen könnt? Oder habt ihr zu Hause eines der kultigen LEGO-Star Wars-Modelle zu Hause in Einzelteilen liegen und findet nicht mehr die Anleitung, um das Set zusammen zu bauen? Dann findet ihr hier alle Informationen, wie ihr LEGO-Bauanleitungen kostenlos herunterladen und als PDF am Smartphone und am PC ansehen könnt.

Für den Download der LEGO-Bauanleitungen benötigt ihr lediglich einen Browser, ein wenig Speicherplatz sowie einen kostenlosen PDF-Reader beziehungsweise eine Reader-App auf dem Smartphone.

LEGO Baunanleitungen kostenlos herunterladen

Bei Thema „Kundenservice“ kann man LEGO nichts vormachen. Während andere Anbieter darauf setzen würden, bei einer verlorenen Bauanweisung das Set doch noch einmal kaufen zu müssen, findet ihr im Webauftritt von LEGO nahezu alle erhältlichen Bastelanweisungen im PDF-Format. Die einzelnen Bauanleitungen kann man per Set-Nummer finden. Alternativ wählt man aus einem der vielen LEGO-Themen aus und grenzt die Suche zusätzlich nach dem Erscheinungsjahr des entsprechenden Sets aus. Mit Klick auf „Bauanleitung ansehen“ erhält man verschiedene Ergebnisse, die man im PDF-Format herunterladen und ausdrucken oder direkt im Browser ansehen kann.

Zur LEGO-Webseite

Bauanleitungen für jedes LEGO-Modell bei LEGO (Bildquelle: www.lego.com)

Ohne Bauplan wird er wohl nie fertig: der LEGO-Millenium-Falke mit über 7000 Steinen:

UCS Millennium Falcon - LEGO Star Wars - Reveal Video

Brickit-App: Eigene Pläne aus Bausteinen

Einen etwas anderen Weg kann man mit der App „Brickit“ (Download für Android | Download für iPhone) gehen. Damit scannt ihr zunächst vorhandene Bausteine, um basierend darauf eine Anleitung für ein Set zu erhalten. Dabei kann man festlegen, welche Art von Modell man erhalten will, etwa ein Fahrzeug, Gebäude oder ähnliches. Vorhandene Steine lassen sich nicht nur per Kamera hinzufügen, sondern auch anhand der Set-Nummern. Brickit ist also die ideale Anwendung für alle, die zwar noch kistenweise Steine zuhause haben, aber nicht mehr genau wissen, welche LEGO-Kreationen dahinter stecken.

Alte LEGO Baunanleitungen kostenlos als PDF herunterladen

Alternativ findet ihr zahlreiche Anleitungen bei Worldbricks. Hier könnt ihr einzelne Modelle nach Thema oder Jahr ausfindig machen. Auf der Übersichtsseite werden gefundene Sets mit einem Vorschaubild präsentiert, so dass man schnell die Anleitung für sein gewünschtes LEGO-Bauset finden kann. Damit ihr auch wirklich das gewünschte Modell findet, könnt ihr euch durch verschiedene LEGO-Kataloge im Browser blättern. Zudem sind die Anleitungen auch hier nach Set-Nummer, sowie Jahr sortiert.

Auch Worldbricks bietet zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für viele LEGO-Gebäude und mehr (Bildquelle: Worldbricks.com)

Nicht ganz so schön, dafür ebenfalls umfangreich zeigt sich die Seite von Peeron. Hier können LEGO-Bauanleitungen einzelner Sets nach Erscheinungsjahr, Anzahl der Teile und mehr sortiert werden. Leider sind jedoch nicht für alle aufgeführten Sets auch tatsächlich Anleitungen vorhanden. Einzelne „Instruction Scans“ lassen sich nach Thema und Erscheinungsjahr sortieren. Die hier erhältlichen LEGO Bauanleitungen finden sich eingescannt als JPG-Dateien.

LEGO-Anleitungen im Internet-Archive

Bei Archive.org baut man ein riesiges Internet-Archiv auf, Dort findet man auch eine umfangreiche Sammlung mint fast 7.000 verschiedenen Anleitungen zu LEGO-Sets aus den letzten Jahrzehnten. Das Archiv setzt sich aus verschiedenen Bildern und PDF-Dokumenten zusammen, die die einzelnen Schritte zum Aufbauen zeigen.

