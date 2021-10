Den Otto-Support erreicht ihr nicht nur auf sehr viele Arten, er funktioniert auch rund um die Uhr - das ganze Jahr. Der Hamburger Versandhandel gibt sich richtig Mühe, was den Kundenkontakt angeht. Wenn ihr bei Otto Reklamationen anmelden wollt oder Fragen habt, erreicht ihr auch jemanden.

Der direkte Telefonkontakt über eine Sammelnummer ist tatsächlich 24 Stunden am Tag besetzt, auch an Feiertagen und am Wochenende. Zusätzlich bietet die Otto-Hotline noch einen kostenlosen Rückrufservice. Dazu könnt ihr eine Rückrufbitte im Internet abschicken und dort habt ihr noch ganz andere Möglichkeiten, mit Otto in Kontakt zu treten – sogar per WhatsApp!

Kontaktoptionen der Otto-Hotline – rund um die Uhr

Um bei Problemen oder Reklamationen zu Otto-Lieferungen passende Hilfe zu finden, hat das Versandhaus eine umfangreiche Service-Seite zusammengestellt. Hier findet ihr nicht nur alle Informationen zu Themen wie Rücknahme und Rücksendung, Bezahlung, Installation oder Garantie. Ihr könnt dort auch sofort Kontakt zum „Chatbot Clara“ aufnehmen, der einfache Fragen beantworten kann und bei komplizierteren Problemen zum Otto-Kundendienst weiterleitet.

Direkter Kontakt zum Otto-Support

Option Infos Otto-Telefon-Hotline: 040 - 3603 3603 Die Hotline des Otto-Supports ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres besetzt. Ottos E-Mail-Support: service@otto.de Hier erfolgt in der Regel eine schnelle Reaktion. Man sollte bei der E-Mail daran denken, alle wichtigen Daten wie etwa Kundennummer, Bestellnummer und Kontaktmöglichkeiten anzugeben. Otto-Rückruf-Service Auch der Rückruf-Service arbeitet 24 Stunden am Tag und an allen Tagen des Jahres. Ihr könnt verschiedene Themen wählen, müsst dort ein paar grundlegende Angaben machen und dann werdet ihr vom Otto-Support innerhalb von maximal 30 Minuten angerufen. Live-Chat Hier chattet ihr nicht mit einem Chatbot, sondern mit Otto-Service-Mitarbeitern, die euch direkt helfen können. Ottos WhatsApp-Support: 01806-303030 Ihr könnt eure Frage direkt über WhatsApp senden und erhaltet dann auf demselben Weg die Antworten auf eure Fragen. Otto-App In der Otto-App gibt es auch eine Support-Abteilung, die euch bei Problemen schnell hilft. Davon abgesehen bekommt ihr dort auch regelmäßig Spezialangebote angezeigt.

Hier könnt ihr eure konkreten Fragen loswerden und euch etwa nach dem Stand einer Bestellung erkundigen. Bei jeder Kontaktaufnahme zu Otto sollte man sich vorher ein paar Dinge zurechtlegen. Zwar werdet ihr in der Regel auch über Namen und E-Mail-Adresse identifizierbar sein, aber sicherheitshalber solltet ihr auch eure Kundennummer bereithalten. Diese findet ihr auf der Webseite im Kundenbereich unter „Mein Konto / meine persönlichen Daten“ oder eben auf der letzten Rechnung. Geht es um eine konkrete Bestellung, dann ist die Bestellnummer ebenfalls wichtig. Allerdings können die Supportmitarbeiter diese auch im Kundenkonto finden.

Der Mail-Kontakt zum Otto-Kundendienst

Manchmal kann man Zusammenhänge besser in Worte fassen, wenn man sich Zeit lassen und vielleicht noch ein paar Bilder anfügen kann. In so einem Fall empfiehlt es sich, per E-Mail Kontakt zu Otto aufzunehmen. Die direkteste Möglichkeit ist die Verwendung der dafür vorgesehenen E-Mail-Adresse.

Unter service@otto.de erreicht ihr den E-Mail-Support.

Wenn ihr dort die wichtigsten Angaben zum Problem macht, wird die Mail an die zuständigen Personen weitergeleitet. Auch über die Twitter- und Facebook-Konten könnt ihr mit Otto Kontakt aufnehmen. Während der Artikelrecherche habe ich es via Facebook probiert und habe sehr schnell eine Antwort erhalten.

Alternativ gibt es tatsächlich auch noch den direkten Kontakt. In fast jedem Ort gibt es die sogenannten Otto-Partner. Das sind Personen, die im Auftrag von Otto Bestellungen abwickeln und einen direkten Draht zu Otto haben. Zwar werden die keine Einsicht in die Kundendaten haben, aber dafür haben sie genügend Erfahrung, um bei vielen üblichen Problemen helfen zu können. Wo sich in der Nähe ein solcher Partner befindet, könnt ihr auf der Webseite raussuchen. Auch dieser Link befindet sich auf der Otto-Kontaktseite.

