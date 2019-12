Erinnert sich noch jemand an TouchWiz? So hieß jahrelang Samsungs Android-Software. Mittlerweile nimmt der Hersteller diesen Namen aber nicht mehr in den Mund – TouchWiz ist geradezu zu einem verbotenen Wort geworden. Samsungs Abkehr vom TouchWiz-Namen ist verständlich: Vor allem in den ersten Jahren der Galaxy-Reihe machte die Software durch poppige Farben, einem Überfluss an fragwürdigen Features und Rucklern auf sich aufmerksam. Die stetigen Verbesserungen, die TouchWiz seitdem Galaxy S5 erfahren hat, konnten den Karren nicht mehr aus dem Dreck holen – der Ruf war ruiniert. Und so nennt sich Samsungs Android-Software heute „One UI“ und TouchWiz ward nie wieder gesehen.