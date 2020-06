Selbst Boses kleine Soundbar namens Solo 5 ist mit „US-patentierten Technologien“ ausgestattet, wie der Hersteller stolz kundtut. Bei den Kunden kommt der kompakte und formschöne Klangbalken gut an und ist etwa bei Amazon immer mal wieder auf Platz 1 in der Kategorie „Heimkinosysteme“ zu finden. Wie der Name bereits andeutet: Die Solo 5 steht für sich und ist nicht um weitere Lautsprecher erweiterbar.