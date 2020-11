Aktuell werden wieder sehr viele Störungen im Netz von Vodafone gemeldet. Was kann man tun? Wen kann man kontaktieren, wenn Telefon oder Internet nicht mehr gehen, es eine Internet- oder LTE-Störung gibt oder das komplette Netz ausgefallen ist? GIGA nennt euch Antworten und gibt Hilfe rund um das Thema Störungen und Probleme im Netz von Vodafone.

Vodafone Facts

Vodafone-Störung: Internet-Probleme und Festnetz-Ausfälle

Üblicherweise sind bei solchen Störungen auch Meldungen auf dem Vodafone-Firmen- und Service-Account bei Twitter zu finden, aber dieses Mal scheint das Unternehmen die eigenen Probleme noch nicht gemerkt zu haben.

Seit gestern Abend häufen sich die Meldungen, wonach Vodafone-Kunden keine Telefonate im Festnetz durchführen oder ins Internet gehen können. Während Vodafone bei Twitter (@vodafoneservice) keine Störung meldet, spricht der Vodafone Service bei Facebook (vodafoneDEservice) davon, dass bereits seit Stunden Probleme behoben wären, die hauptsächlich im Osten der Republik vorlagen. Währenddessen kommen bei allestoerungen.de im Minutentakt neue Meldungen herein.

Aktuelle Störungen bei Vodafone: Derzeit gibt es bereits über 100.000 Meldungen über Probleme mit dem Vodafone-Netz. Die meisten beziehen sich auf die Mobiltelefonie und ein kleinerer Teil aufs mobile Internet.

Das hat der Service wohl auch endlich selbst gemerkt:

Aktuell kommt es überregional zu Ausfällen bei der Nutzung der Mobilen Daten 4G/LTE Wir arbeiten intensiv an einer Lösung und geben Dir hier regelmäßige Updates https://t.co/fscWjnQ8zh pic.twitter.com/8OmOUpI9Sf — Vodafone Service (@vodafoneservice) November 23, 2020

Video: Störungen im Vodafone Mobilfunknetz? Diese Anbieter hängen könnten betroffen sein

Vodafone ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland. Die Netzabdeckung ist hierzulande enorm, dennoch lässt es sich nicht vermeiden, dass es zum einen oder anderen Problem kommt. Man ist mit dem Smartphone unterwegs oder sitzt am heimischen PC und muss feststellen: Das Internet ist nicht erreichbar oder extrem langsam, obwohl alles eigentlich ganz normal funktionieren sollte. Dieses Problem hat häufig die Ursache, dass im entsprechenden Netz eine Störung vorliegt, auch Vodafone im Festnetz und Mobilnetz hat damit des Öfteren zu kämpfen. Was kann man bei solchen Problemen tun?

Bilderstrecke starten (7 Bilder) Mobilfunk-Datenvolumen: Diese Pakete nutzt die GIGA-Redaktion (2018)

Vodafone: Liegt aktuell eine Störung oder ein anderes Problem vor?

Solltet ihr feststellen, dass ihr mit eurem Handy keinen Empfang oder kein Netz bei Vodafone habt, solltet ihr z. B. über den Umweg am PC bei allestoerungen.de vorbeischauen. Hier gibt es zwar keine offiziellen Meldungen über aktuelle Vodafone-Störungen, allerdings können sich hier ebenfalls betroffene Nutzer zu Wort melden. Steigt die Anzahl der Störungsmeldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt übermäßig an, ist davon auszugehen, dass eine größere Störung bei Vodafone vorliegt, an der ihr selbst nicht viel ausrichten könnt.

Zunächst einmal sollte man überprüfen, ob es sich um eine lokale oder eine größere Störung handelt. Dies kann man mithilfe der Website Allestörungen.de tun. Hier kann man überprüfen, ob im Netz von Vodafone aktuell Probleme auftreten - sowohl Festnetz als auch Mobilfunknetz.

LTE- und Internet-Störungen bei Allestörungen

Allestörungen findet dabei nicht selbst heraus, ob aktuell eine Störung oder ein anderes Problem vorliegt, sondern ermöglicht es, Nutzern Probleme zu melden. Je mehr Meldungen von Nutzern vorliegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es aktuell eine größere Störung im Vodafone-Netz gibt. Wenn wenige oder gar keine Einträge vorhanden sind, liegt die Ursache mit großer Wahrscheinlichkeit an der eigenen Hardware und Software bzw. den System-Einstellungen.

Störung direkt bei Vodafone melden

Vodafone ist über Facebook erreichbar.

Auch über Twitter gibt es Infos von Vodafone.

Unter der Adresse vod.af/AktuelleStörung findet ihr aktuelle Störungsmeldungen des Unternehmens.

Per Telefon erreicht man Vodafone über 0800 1721212 bzw. 1212 aus dem Vodafone-Netz.

bzw. aus dem Vodafone-Netz. Zusätzlich kann man Vodafone auch eine E-Mail schreiben.

Mobilfunkverträge: Sollte die Datenvolumenbeschränkung gänzlich fallen?

Die Telekom bietet als erster Provider einen Mobilfunkvertrag ohne Begrenzung des Datenvolumens mehr. Noch kostet der Service 80 Euro im Monat, sollte dies nur der Anfang sein und die Traffic-Beschränkung gänzlich fallen?

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.