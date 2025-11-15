Alle anderen Laptops sind plötzlich langweilig: Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable getestet

Auf den ersten Blick sieht das hier so aus wie so ziemlich jeder Laptop heutzutage. Aber dieses ThinkBook hat eine besondere Funktion.

Das hier ist das Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Ich habe zwei Wochen damit verbracht, um festzustellen: Ist ein rollbares Display in einem Laptop wirklich sinnvoll?

Es passiert inzwischen selten, dass ich ein Gerät sehe und sage: Das Ding muss ich unbedingt mal in meinen Händen halten! Aber Lenovo hat genau das geschafft.

Auf den ersten Blick sieht die Rollfunktion aus wie ein absolutes Gimmick. Ein Partytrick, den man mal einfach nur rausholt, um ein bisschen zur Schau zu stellen, was Technik heutzutage kann. Und in Teilen trifft das ja auch zu.

Die erste Reaktion, die ich auf dieses Display bekommen habe, war von meinem Büro-Sitznachbarn Mario: das wahrscheinlich uninteressierteste Augenrollen, das ich je gesehen habe.

Damit hätten wir also jetzt schon mal geklärt: Dieses Gerät ist nicht für jeden.

Also, nicht nur technisch, auch preislich. Ihr könnt gerne jetzt schon mal in den Kommentaren versuchen, den Preis für das gute Stück hier zu schätzen.

Aber ich finde es nice: Das Display ist ein OLED mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Im eingefahrenen Zustand misst es 14 Zoll mit einer Auflösung von 2.000 × 1.600.

Mit einem Druck auf die Ausroll-Taste vergrößert sich das Display auf 16,7 Zoll.

Obwohl das Display technisch ein Meisterwerk ist, gibt es aber doch ein paar Sachen zu kritisieren. Statt eines Knicks, wie man ihn ja von Foldables gewohnt ist, ist das Display unten etwas wobbelig. Das sieht man vor allem, wenn man von der Seite draufschaut und während sich das Display gerade abrollt.

Im Alltag, also wenn man genau vor dem Gerät sitzt, fällt das kaum auf.

Damit das ThinkBook im ausgeklappten Zustand nicht umkippt, könnt ihr den Winkel nicht beliebig einstellen. Das hier ist das Maximum.

Was passiert, wenn man das Display ausgerollt lässt und das System herunterfährt? Es rollt sich ein. Und was, wenn man den Laptop ausgerollt zuklappt? Dann gibt es einen Warnton.

So, damit seid ihr jetzt mit dem Display vertraut. Für was kann man das jetzt gebrauchen?

Erst mal ist dieser Formfaktor natürlich für alle hilfreich, die ihren Laptop vor allem für ihre Arbeit nutzen: Dokumente schreiben, so wie dieses Skript hier, wenn man lange Excel-Tabellen durcharbeitet, an Quellcode rumschraubt, oder auch für alle, die gerade eine Reise planen und deshalb einige Preisvergleichslisten oder Karten offen haben; dafür ist der zusätzliche vertikale Platz unfassbar gut geeignet.

Übrigens gilt das auch bereits im nicht ausgefahrenen Modus: Ob ausgerollt oder nicht, es passt grundsätzlich mehr aufs Display.

Für Medienkonsum sind die Dimensionen eher ungeeignet … außer natürlich, ihr seht euch entweder viel altes 4:3-Material oder die Videos auf unserem TikTok-Channel an.

Im Videoschnitt ist das Arbeiten mit einem hohen Display, sagen wir mal, – gewöhnungsbedürftig. Man hat viel Platz, um alle Fenster und Ebenen zu verteilen, muss sich aber an eine komplett neue Fensteranordnung gewöhnen. Das ist machbar, wenn ich aber einen zweiten Monitor hätte, würde ich den eher verwenden, als den Hochkant-Modus. Aber wenn man eben keinen Platz für einen zweiten Monitor hat, ist es durchaus nutzbar.

Apropos Videos bearbeiten: Wie gut ist eigentlich die Leistung?

Verbaut wurde ein Intel Core Ultra 7 258V, mit integrierter Intel-Arc-Grafik, 32 GB RAM und 1 TB Speicher. Die Specs lesen sich also okay.

Ich habe einige 4K60-Aufnahmen in Premiere bearbeitet, einiges an Farbkorrektur drübergejagt, ne kleine Textanimation in After Effects gebaut und exportiert.

Schon bei der stockenden Vorschau schwant mir: Das könnte nicht der performanteste Laptop sein.

Der Export hat dann so lange gedauert: 43 Sekunden … und drei Minuten.

Zum Vergleich: Mein Arbeitsgerät, ein MacBook Pro mit M1 Max, veröffentlicht vor 4 Jahren. Das Gerät braucht für exakt das gleiche Projekt 38 Sekunden … und das wars! Beide Geräte waren dabei mit Strom verbunden und der Lenovo-Laptop in den „Hochleistungs“-Modus versetzt.

Woran liegt der Unterschied? Meine Vermutung ist das niedrige Power-Limit. Der Intel-Chip ist auf eine Leistung von 17 W gedeckelt, mit ’nem temporären Push auf 37 W. Wenn man bei einem M1-Max-MacBook nachmisst, kann das Ding schon um die 55 W ziehen.

Das ist schade, denn – jetzt kommen wir wieder zum Preis – da spielt das ThinkBook in der Oberliga mit.

Aber vielleicht kann es ja noch was beim Windows-Heimvorteil schlechthin reißen: Gaming.

Manchen Spielen ist diese ungewöhnliche Auflösung ziemlich egal. Da wird dann einfach 16:9 ausgegeben, auch wenn es in keiner der beiden Varianten das Bild füllt. Damit kann ich leben.

Es gibt aber einige Spiele, die nur die Auflösung im ausgefahrenen Zustand erkennen. Heißt: Ist das Display eingerollt, wird auf die kleine Auflösung herunterskaliert, mit entsprechenden Balken links und rechts. Und wenn man es dann ausfährt, stellt man fest, dass viele Spiele einfach nicht dafür ausgelegt sind, in so einem Seitenverhältnis gespielt zu werden, auch wenn es technisch möglich ist.

Also, so wie es jetzt ist, sollte man vielleicht dieses Gerät wirklich als Produktivitätsmaschine nutzen und nicht gerade darauf zocken.

Oder vielleicht könnte Lenovo mit einem Treiberupdate noch einen Modus einführen, in dem das ausgerollte Display als zwei Monitore erkannt wird? Dann könnte man „im Vollbild“ ein Spiel laufen lassen und auf dem anderen „Monitor“ noch was anderes laufen lassen. ’Nen Twitch-Stream zum Beispiel. Oder Videos von unserem YouTube-Kanal, den ihr inzwischen ja alle abonniert haben solltet.

Jedenfalls hat Lenovo bereits kleinere Software-Anpassungen in Windows 11 einfließen lassen. Diese findet man im ThinkBook Workspace.

Da kann man dann zum Beispiel diese Gesten aktivieren, mit denen das Display durch Handbewegungen rollt – funktioniert bei mir leider nicht ganz zuverlässig.

Und es gibt ein extra Design, das quasi skeumorphistisch das Aus- und Wiedereeinrollen des Displays darstellt.

Ach ja, und wenn wir schon dabei sind: Die Lautsprecher können auch ordentlich laut werden.

Werfen wir noch einen Blick ringsherum: Auf der einen Seite haben wir zweimal USB Typ C mit Thunderbolt‑4‑Unterstützung sowie einen Klinkenanschluss für Headsets. Auf der anderen Seite: der Power-Button mit integriertem Fingerabdruckleser.

Und am oberen Rand noch ein Schieberegler, mit dem ihr die Webcam deaktivieren könnt. Ansonsten: kein USB-A, kein HDMI, kein Kartenleser. Wer das braucht, muss ein Dock nutzen.

Die Tastatur ist gut, mir ist aber erst hier aufgefallen, wie häufig ich die rechte Strg-Taste verwende. Warum? Weil die bei diesem Modell durch die Copilot-Taste ersetzt wurde.

Immerhin kann man sie in den Einstellungen umbelegen. Standardmäßig, also wenn nichts belegt ist, öffnen sich die Einstellungen, und da kann man dann entweder die Suche aus dem Startmenü öffnen lassen, oder eine dieser vielen Apps auswählen.

Das Trackpad ist groß, fühlt sich gut an, das Klicken hört sich nur etwas … hohl an.

Ach ja, und zu guter Letzt noch die Akkulaufzeit: Große Wunder dürft ihr bei diesem Gerät nicht erwarten. Es ist ein Akku mit 66 Wh verbaut. In meinem Test habe ich so um die fünf Stunden mit einer Ladung herausbekommen. Mit dem 65-W-Netzteil von Lenovo ist der Laptop aber schnell wieder aufgeladen.

Wird es irgendwann „alt“, das Display auf Tastendruck ausrollen zu lassen? Bestimmt. Jetzt, nach zwei Wochen kann ich aber sagen, dass es mich fasziniert und ich den Anwendungsfall weiterhin sehe.

Wie langlebig diese Lösung ist, steht auf einem anderen Blatt und lässt sich jetzt nach zwei Wochen natürlich noch nicht abschließend beantworten. Lenovo spricht von 20.000 Rollvorgängen, die das Display aushalten soll, das dürfte also einige Zeit reichen.

Das Rollable ist bereits erhältlich und aktuell für etwa 3.300 Euro verfügbar.

Das dürfte dann der größte Knackpunkt für die meisten sein. Denn wer kein flashy Display braucht, kann sich für das Geld auch etwas Performanteres holen. Aber die sind dann vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe.

Wie viel wäre euch ein rollbares Display wert? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.