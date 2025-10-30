Die handliche Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft hat mich positiv überrascht

Eine Taschenlampe, die problemlos in jede Hosentasche passt und dabei heller strahlt als dein Smartphone? Die Olight Oclip Pro überzeugt mit genau diesen Eigenschaften und noch mehr, wie unser Video zeigt.

Olight Oclip Pro: Kompakt und durchdacht

Kompakt und robust

Vielseitig einsetzbar durch Klammer und Magnet

Hohe Ausdauer (niedrigste Licht-Stufe)

Bei Bedarf extrem hell (Turbo-Modus)

Bedienung der (zu) vielen Modi muss erlernt werden

Akku nicht austauschbar

Wenn ich die Olight Oclip Pro auf der Handfläche liegen habe, ist außen herum noch Platz. Balle ich die Hand zur Faust, verschwindet die Taschenlampe darin. Kein Problem, bei nur 57 mm Länge. Das Gewicht ist mit 53 Gramm erstaunlich niedrig. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wirkt entsprechend robust.

Was die Verarbeitungsqualität angeht, kann ich keinen Makel feststellen: präzise gefertigt, kein Wackeln, keine unschönen Spalte. Wobei das bei einem Preis von knapp 50 Euro (bei Amazon anschauen) auch erwartet werden darf. Das wassergeschützte Gehäuse (IPX6) wirkt wie aus einem Guss – was allerdings auch mit sich bringt, dass der Akku nicht einfach ausgetauscht werden kann.

Die rückseitig angebrachte Klammer (daher auch das „Clip“ im Modellnamen) packt fest und sicher zu. Ist die Oclip Pro damit an einer Hemdtasche oder an einer Jacke befestigt, lässt sie sich nicht mehr (versehentlich) abschütteln. Mit dem integrierten Magnet hält die Taschenlampe an den meisten metallischen Flächen, sogar über Kopf.

Die USB-C-Buchse zum Aufladen liegt geschützt hinter einer Klappe. Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein kombiniertes Steuerelement zu finden, das aus einem Button mit drehbarem Schalter besteht. Ein cleveres Detail ist die geriffelte Oberfläche des Buttons. Mir hat das geholfen, schon in der Jackentasche den Steuerungsbutton zu ertasten. Der Schalter legt den Beleuchtungsmodus fest, es stehen Flutlicht, Spotlight und Rotlicht zur Auswahl. Der Button aktiviert das Licht und steuert die Intensität, indem ich ihn länger gedrückt halte. Anfangs ist hier etwas Eingewöhnung erforderlich, denn die vielen Lichtmodi können schnell überfordern. So ist der Blick in die Bedienungsanleitung der Olight Oclip Pro (PDF) vor der ersten Benutzung kaum zu vermeiden. Ich finde, hier wäre weniger tatsächlich mehr gewesen.

Auszug aus der Bedienungsanleitung der Olight Oclip Pro: Die Steuerung der vielen Modi ist umfangreich und will erstmal verinnerlicht werden. (© Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd)

Ich habe die Oclip Pro die meiste Zeit im Modus „Floodlight“ benutzt, der ähnlich wie meine iPhone-Lampe ein breites Licht ausstrahlt, das etwa bei Spaziergängen im Dunkeln den Boden gut ausleuchtet. Bei der schwächsten Stufe „Moonlight“ hält der Akku laut Hersteller bis zu 144 Stunden durch. Die stärkste reguläre Stufe und der zusätzliche Turbo-Modus sind extrem hell. So eine hohe Leuchtkraft hat kein Smartphone-Licht der Welt zu bieten. Das ist bereits auf Augenhöhe mit ausgewachsenen Taschenlampen wie der Anker Bolder LC40 (bei Amazon anschauen).

Helles Helferlein für den Alltag

Insgesamt hat mich die Olight Oclip Pro technisch überzeugt. Bis auf die Lernkurve bei der Bedienung und den hohen Preis gibt es wenig zu meckern. Ein nützliches High-End-Gadget, das zeigt, wie weit sich Taschenlampen mittlerweile entwickelt haben. Früher waren das noch riesige Trümmer, die Cops in 90er-Filmen rausholen, wenn sie am Tatort Licht brauchen. Aber das, was Maglite & Co. früher waren, gibt’s heute im Mini-Format – zumindest was die Lichtleistung angeht. Eine Oclip Pro kommt als fester Bestandteil in meinen Haushalt. Eine zweite werde ich noch besorgen, die kommt dann direkt ins Auto.

Olight Oclip Ultra: Schwestermodell mit UV-Licht als Bonus

Als Alternative bietet sich die Oclip Ultra an (bei Amazon anschauen). Dieses Modell verfügt über einen UV-Licht-Modus (statt Rotlicht wie bei der Oclip Pro), mit einer Wellenlänge von 365 bis 370 nm.

Die Olight Oclip Ultra enthüllt mit ihrem UV-Licht-Modus, wo schon länger kein Staubwedel mehr vorbeikam (© GIGA)

Ansonsten sind Funktionalität (Klammer, Magnet, Steuerung) und Leistung fast deckungsgleich mit der etwas günstigeren Oclip Pro. Mit dem UV-Licht lässt sich „Unsichtbares“ aufspüren, so wird beispielsweise Staub deutlich sichtbar. Ebenso wie versteckte Sicherheitsmerkmale von Geldscheinen oder Ausweisdokumenten.

Mini-Taschenlampe: Die perfekte Geschenkidee?

Während der Nutzung kam mir mehrfach der Gedanke, dass sich die Olight Oclip Pro und die Olight Oclip Ultra als tolles Geschenk anbieten. Durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten (Haushalt, Camping / Outdoor, Sport, Auto, Werkstatt, Spazieren mit Hund etc.) kann praktisch jeder so eine Mini-Leuchte irgendwie sinnvoll nutzen.

Das ist auch richtig, aber eine Einschränkung sehe ich dabei: Kleinen Kindern sollte man diese extrem hellen Leuchten nicht in die Hand drücken! Zu groß ist die Gefahr, dass sie den Turbo-Modus aktivieren und dann direkt in den gleißenden Lichtstrahl schauen. Jugendliche hingegen werden sich (mit entsprechender Einweisung) sicherlich über so ein spektakuläres Gadget freuen, das beim nächsten Zeltlager zum Einsatz kommen kann.