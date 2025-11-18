Die nutzloseste iPhone-Funktion geht einfach nicht weg

Liquid Glass ist ein Apple-Fail und es wird nicht besser! Das neue Design von iOS26 sieht vielleicht schick aus, aber es bringt nichts. Jetzt könnt ihr es auf dem iPhone ausschalten – aber: das funktioniert nicht ordentlich! Schritt 1, ihr braucht iOS 26.1. Das Update ist ziemlich groß, ihr müsst also etwas Zeit einplanen. Wenn iOS 26.1 installiert ist, dann ab in die Einstellungen. Dort gibt es bei „Anzeige & Helligkeit“ jetzt Liquid Glass mit zwei Optionen: Transparent, also durchsichtig und eingefärbt, was dann eher so wie Milchglas aussehen soll. Immer noch Glas, aber mit mehr Kontrast.

Ok, dann mal schauen. Sorry, Apple, ist das ein Scherz? Achtet mal hier auf das Tattoo. Ich konnte vorher voll durchgucken und jetzt … kann ich immer noch durchgucken, aber minimal weniger? Da habe ich mir mehr erhofft. Das Kontrollzentrum sieht einfach exakt aus wie vorher. Habe das iPhone neu gestartet, immer noch gleich. Ist das ein Bug und habt ihr den auch? Probiert es mal aus.