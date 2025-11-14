Effizientes PDF-Tool: Kostenlos und besser als Windows-Alternative

Habt ihr Probleme mit der standardmäßigen Scanfunktion von Windows? Benötigt ihr eine unkomplizierte Möglichkeit zur Bearbeitung von PDFs? NAPS2 ermöglicht nicht nur das direkte Einscannen von Dokumenten ins PDF-Format, sondern bietet auch zahlreiche nützliche Bearbeitungsoptionen.

Einfaches Scannen mit NAPS2: Die wichtigsten Features

Mit dem kostenlosen Tool NAPS2 (kurz für „Not Another PDF Scanner 2“) könnt ihr nicht nur Dokumente kostenlos scannen, es bietet auch eine integrierte OCR-Texterkennung – dank der sind Textinhalte innerhalb der PDFs für andere Programme durchsuchbar.

Die Oberfläche von NAPS2 ist funktional und übersichtlich. (© naps2.com)

NAPS2 hingegen bietet noch mehr Optionen, dank denen man Seiten einfach rotieren, zurechtschneiden, sie mühelos per Drag & Drop verschieben und JPG-Bilder direkt ins PDF einfügen kann. Die Software kommt komplett ohne Werbung aus, ist als Open-Source-Projekt dazu transparent und vertrauenswürdig.

Die Benutzeroberfläche ist zwar nicht besonders modern gestaltet, dafür aber übersichtlich und funktional. Ein Pluspunkt sind anpassbaren Scanprofile, mit denen ihr per Tastendruck verschiedene Scanmodi starten könnt – zum Beispiel per Flachbett- und Einzugsscan. Aber auch wer verschiedene Scanner im Heimnetz hat, kann diese so direkt ansteuern. Selbstredend ist NAPS2 mit Scannern aller relevanten Marken kompatibel.

NAPS2 ist viel besser als das Windows-eigene Tool

Windows besitzt zwar ein eigenes Scanprogramm namens „Windows-Fax & -Scan“, das ist allerdings stark veraltet und auch funktional kein Vergleich zu NAPS2. Mit dem Windows-Bord-Tool kann man beispielsweise weder mehrere Seiten in eine Datei speichern, noch Scans als PDF ablegen.

Für alle, die regelmäßig Dokumente digitalisieren müssen, ist NAPS2 eine unverzichtbare Hilfe. Das Tool mag zwar optisch nicht der letzte Schrei sein, überzeugt aber durch seine Zuverlässigkeit und seinen Funktionsumfang. Anders als bei Dokumentenscanner-Apps fürs Smartphone bekommt man hier in der Regel deutlich bessere Qualität und muss keine Dokumente in die Cloud laden, alle Bearbeitungen geschehen lokal. Eine dicke Empfehlung für jeden, der sein Office papierlos machen möchte.

NAPS2 ist kostenlos verfügbar für Windows, Mac und Linux. Den Download findet ihr auf naps2.com.

