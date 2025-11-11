Entlastung für die Augen: Diese Handy-Einstellungen helfen

Die Schrift ist zu klein, die Strichstärke zu dünn oder die Kontraste fehlen – einige Webseiten erschweren das Lesen. Doch zwei einfache Tipps können helfen, die Lesbarkeit solcher Seiten zu optimieren.

Vor allem am Smartphone kann sich das Lesen manchmal schwierig gestalten – und das geht nicht nur Leuten mit Kurzsichtigkeit und anderen Sehschwächen so. Da ist Schrift zu dünn, Text hat kaum Kontrast (zum Beispiel: dunkelgraue Schrift auf hellgrauem Untergrund) oder ist viel zu klein.

Falls ihr davon genervt seid, möchte ich euch ein Browser-Feature und eine weitere Einstellung für gängige Browser am Smartphone empfehlen, mit der ihr euer Lese-Erlebnis erheblich verbessert.

Android Nutzer können in Chrome (links) und Firefox (Mitte) erzwingen, dass man auf jeder Website zoomen kann (rechts) (© Frank Ritter / GIGA)

So umgeht ihr die Zoom-Sperre mancher Websites

Wenn ihr Chrome am Android-Smartphone nutzt, geht in der Browser-App in die ⚙️ Einstellungen → Bedienungshilfen und macht dort die Optionen Zoom zwingend aktivieren sowie Vereinfachte Ansicht für Webseiten an.

Die erste Option sorgt dafür, dass ihr immer zoomen könnt, selbst wenn die Seite das eigentlich blockiert – das machen erstaunlich viele Webseiten, Grund unklar.

Mit der zweiten Option aktiviert ihr eine vereinfachte Artikel-Ansicht, auch bekannt als „Reader Mode“. Den könnt ihr über einen Button neben der Adressleiste aktivieren.

Lesen wie gedruckt – dank Reader Mode

Damit werden dann unnötige Elemente auf der Seite rausgeschmissen, die Schrift angepasst, Kontrast erhöht und mehr. Artikel so zu lesen, ist erheblich komfortabler, gerade wenn sie etwas länger sind.

Diese beiden Features gibt es nicht nur in Chrome. In Firefox für Android aktiviert ihr unter ⚙️ Einstellungen → Barrierefreiheit → den Zoom auf allen Websites, dann könnt ihr Inhalte näher ranholen. Die hübschere Artikelansicht muss nicht extra aktiviert werden. Ihr bekommt sie, wenn ihr auf das Seiten-Icon in der Adressleiste klickt.

Der Reader Mode ist am iPhone nur zwei Klicks entfernt. (© Claudio Müller / GIGA)

Besser lesen auch am iPhone

Wie steht es um die Apple-Handys? In Safari auf dem iPhone könnt ihr sowieso immer zoomen, egal, was die Website sagt. Den Reader-Mode bekommt ihr, wenn ihr auf das kleine Icon links neben der Adressleiste klickt.